Рост или падение - что ждет российский ИТ-рынок в 2019 г.?

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок»

Думаю, что по итогам в 2018 году ИТ-рынок покажет умеренный рост – примерно на 3–4%. В следующем году скорее всего эта позитивная динамика сохранится. Активный рост покажет направление ИТ-услуг. По данным IDC, консалтинг — одна из самых динамично развивающихся категорий ИТ-услуг в России. Эти данные можно подкрепить и нашим опытом – весь последний год мы наблюдали повышенный спрос на услуги консалтинга со стороны своих клиентов. Рост ожидается и у облаков, выступающих базовой платформой для процессов цифровой трансформации. Популярность облачных сервисов мы можем подтвердить собственной статистикой: по итогам 2017 этот сегмент бизнеса «Крок» прирос на 25%. И в этом году мы ожидаем рост от 20% до 30%.

В то же время рост облачных услуг означает стабильное вытеснение традиционной модели потребления ИТ, что может повлиять на структуру спроса на традиционные ИТ-решения. Это не значит, что такие проекты вовсе исчезнут с рынка, просто двигателями роста будут не они.