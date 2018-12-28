Рост или падение - что ждет российский ИТ-рынок в 2019 г.?
По прогнозам игроков российской ИТ-отрасли, в 2019 г. отечественный рынок информационных технологий продолжит умеренный рост. В числе основных драйверов этого роста эксперты называют взятый правительством курс на построение цифровой экономики и стремительное развитие сектора ИТ-услуг. Основными барьерами становятся сложные внешнеполитические условия, незрелость решений на базе прорывных технологий и ограничения на рынке труда, отмечают участники опроса CNews.
Борис Бобровников, генеральный директор «Крок»
Думаю, что по итогам в 2018 году ИТ-рынок покажет умеренный рост – примерно на 3–4%. В следующем году скорее всего эта позитивная динамика сохранится. Активный рост покажет направление ИТ-услуг. По данным IDC, консалтинг — одна из самых динамично развивающихся категорий ИТ-услуг в России. Эти данные можно подкрепить и нашим опытом – весь последний год мы наблюдали повышенный спрос на услуги консалтинга со стороны своих клиентов. Рост ожидается и у облаков, выступающих базовой платформой для процессов цифровой трансформации. Популярность облачных сервисов мы можем подтвердить собственной статистикой: по итогам 2017 этот сегмент бизнеса «Крок» прирос на 25%. И в этом году мы ожидаем рост от 20% до 30%.
В то же время рост облачных услуг означает стабильное вытеснение традиционной модели потребления ИТ, что может повлиять на структуру спроса на традиционные ИТ-решения. Это не значит, что такие проекты вовсе исчезнут с рынка, просто двигателями роста будут не они.
Сергей Корнеев, управляющий директор, член правления «Техносерв»
Классическая системная интеграция достигла своего пика и сейчас находятся в стагнации, но положительную динамику показывают ИТ-услуги. Мы видим стремительный рост рынка ИТ-услуг. Стабильно развивается и рынок ИТ-аутсорсинга, в рублевом эквиваленте наблюдается тенденция к росту примерно на 15% в год. Появляются новые заказчики, «пробующие» услуги аутсорсинга, а также новые сервисы для действующих и новых клиентов.
Хороший прогресс показывает и направление ИБ, в том числе за счет роста интереса к решениям в области информационной безопасности у госструктур. Например, в этом году мы выполняем очень интересный проект для Пенсионного фонда России в области комплексной информационной безопасности.
Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России
Мне сложно дать точную оценку, поскольку мы как вендор видим только часть общей картины. Но если основываться на наших знаниях и показателях роста Huawei в корпоративном сегменте, то российский ИТ-рынок в 2018 году, безусловно, вырос. Не могу сказать, что значительный, но рост есть. В первую очередь я бы связал его с ростом российском экономики, в которой ИТ-сектор имеет хоть все еще и поддерживающую, но достаточно значительную роль. Кроме того, этому способствует четкий государственный курс на цифровую трансформацию общества.
Рост все же недостаточно значителен – помимо непростой международной обстановки, я связываю это с тем, что рынок информационных технологий в настоящий момент находится на пороге новой эры: миру представлены технологические решения и концепции следующего поколения. Я имею в виду искусственный интеллект, который стал основной технологической темой 2018 года. Рынок находится в некотором раздумье: он осознает перспективность новых подходов, но при этом большинство решений все еще находится на стадиях тестирований, пилотов и активных доработок.
Григорий Кочаров, первый заместитель генерального директора компании IBS, директор дивизиона «Бизнес-решения»
Весь рынок ИТ в 2018 году (по методологии IDC) скорее всего составил 22 млрд. долларов, это примерно 5% роста в валютном эквиваленте относительно 2017 года. Мы ожидаем рост объема спроса в 2019 году и, как нам кажется, основным барьером сейчас становятся ограничения на рынке труда. Уже в 2018 году мы активно использовали корпоративные программы обучения, а также совместные программы развития с вузами и сетью региональных центров IBS для обеспечения потребностей в профессиональных сотрудниках. В 2019 году решать эти задачи будет еще сложнее.
Опережающими темпами будет расти спрос на отечественное аппаратное и программное обеспечение, облачные продукты и платформы, но и традиционные решения не будут сильно отставать. Высокие темпы роста будут у решений, повышающих эффективность бизнеса: аутсорсинг ИТ и бизнес-сервисов, сервисные и коммуникационные платформы, разработка, внедрение и сопровождение ПО.
Александр Ланин, технический директор RedSys
В 2019 году нас ждет только расширение ИТ рынка, наиболее выраженным будет рост в направлении информационной безопасности, а также разработке и предоставлении ИТ-сервисов для различных слоев потребителей.