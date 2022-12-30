Тема импортозамещения, о которой говорили с 2014 г., в этому году стала актуальной как никогда. Компании, которые не занимались этим раньше, оказались в сложной ситуации. Российский рынок очень сильно зависел от поставок иностранного ПО и оборудования, полноценная замена есть далеко не для всех решений. Кроме того, миграция на новые решения стоит недешево. Большую часть зарубежных продуктов можно использовать еще 2–3 года. За это время российские разработчики должны создать достойную альтернативу. Сделать это в условиях санкций непросто. Однако сложившаяся ситуация открывает новое окно возможностей для отечественных ИТ-компаний. Через через 3–5 лет российский рынок информационных технологий будет трудно узнать — во многих сегментах произойдет кардинальная смена лидеров.

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