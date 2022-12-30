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У России есть 2–3 года на создание отечественного стека технологий

Отказ от иностранных решений буквально в один день превратился из спущенной сверху директивы, для выполнения которой разрабатывались долгосрочные планы, в не терпящую отлагательств задачу, от решения которой напрямую зависит жизнеспособность бизнеса. Однако не для всех иностранных продуктов существуют полноценные российские аналоги. Да и их замена обойдется недешево. Какие системы надо менять в первую очередь, а какие могут подождать?

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Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет

Санкции против российского технологического рынка осложнили жизнь многих компаний и одновременно открыли перед ними новое окно возможностей. Спрос на отечественные продукты многократно вырос, а значит у разработчиков появился стимул их создавать и совершенствовать. В 2023 г. рынок ждет умеренный рост. ИТ-компании будут заниматься поддержкой существующих систем заказчиков или их заменой на российские в тех областях, которые становятся критичными в связи с уходом западных вендоров.

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Сергей Сергеев
«Лента»

Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты

На фоне непростой экономической ситуации многие рынки претерпевают глубокие изменения. Про трансформацию роли ИТ в ритейле, изменения технологического ландшафта, успешные кейсы замены зарубежных продуктов российскими аналогами и будущее рынка в интервью CNews рассказал ИТ-директор группы компаний «Лента» Сергей Сергеев.

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Андрей Архипов
«Гриндата»

Как решить проблему производительности на low-code

На пути к достижению импортонезависимости и полному переходу на отечественное ПО бизнес стремится получить полноценную поддержку своих процессов и при этом сократить затраты на внедрение и поддержку ИТ-систем. За low-code-инструментами закрепился стереотип, что подобные платформы обеспечивают решение достаточно простых задач, а созданные с их помощью приложения не выдерживают высокой нагрузки. Однако существуют low-code-решения, позволяющие реализовывать проекты, требующие сложных вычислений. О том, как работает с расчетами low-code-платформа GreenData, рассказывает генеральный директор «Гриндата» Андрей Архипов.

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Тимур Мирзаев
Rubytech

Как российским компаниям развивать ИТ-ландшафт в новой реальности?

В условиях массового и весьма стремительного ухода с российского рынка зарубежных вендоров, когда санкционные риски стали реальными угрозами, на первый план выходит вопрос обеспечения работоспособности, доступности, отказоустойчивости и непрерывности ИТ-инфраструктуры государственных организаций, банков и бизнеса за счет формирования «решений-матрёшек» — составных ИТ-продуктов из ПО и оборудования, доступных на сегодня. В этой ситуации существенно возрастает значимость ИТ-партнеров — системных интеграторов, которые способны сформировать такие продукты, протестировать их, внедрить и обеспечить заказчикам техническую поддержку. Эксперт компании Rubytech Тимур Мирзаев рассказывает о том, как поддерживать и развивать ИТ-инфраструктуру сегодня.

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Максим Тятюшев
СберТех

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

Необходимость обеспечить непрерывность бизнеса в условиях ухода западных вендоров повышает спрос на отечественные ИТ-решения. Не стала исключением и цифровая облачная платформа Platform V от СберТех. О том, какие категории программного обеспечения сегодня наиболее востребованы на рынке, рассказывает Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха.

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Бизнесу сейчас нужно качество и выполнимый роадмап

Неудивительно, что обеспечение непрерывности бизнеса в условиях драматических изменений всего ландшафта рынка ИТ является для многих компаний первоочередной задачей. Вместе с тем, решая текущие вопросы оперативной замены западного ПО на отечественное, компании не должны забывать об устойчивости и качестве выбираемых платформ, которые и станут фундаментом долгосрочного развития бизнеса в будущем. О том, какие российские решения приходят на смену западным рассказывает Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.

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Astra Linux в России станет полноценной заменой уходящей Windows?

Ландшафт информационных технологий в России стремительно меняется. Зарубежные «властители дум» оставляют свои места, на смену им приходят отечественные игроки. Задача перед ними очень непростая: не уронить тот уровень сервиса, к которому привыкли серьезные потребители западного ПО. Справится с ней далеко не каждый, но у группы компаний «Астра» получается. 

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Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?

Защита сетевого периметра — один из важных компонентов эшелонированной системы информационной безопасности. Современные межсетевые экраны (брандмауэры) защищают сети предприятий от вредоносного трафика и сочетают в себе целый ряд дополнительных функций, таких как системы обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS), антивирусные программы, средства шифрования и контроля прав доступа, изоляции внутренних сетей компаний и многие другие.

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Изучаем новые планшеты от российского бренда: что внутри?

Две самые известные модели киборгов-терминаторов из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона назывались Т800 и Т1000. Почти такие же названия носят новые планшеты российского бренда F+ tech. Вот только в отличие от роботов-разрушителей мобильные устройства Т800 и Т1100 не восстают против людей, а помогают бизнесу и госсектору. Бизнесмены и чиновники, как и обычные пользователи, тоже хотят ежедневно брать в руки устройства, которые были бы не только защищенными, но и удобными, функциональными и внешне привлекательными.

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ИИ для управления корпоративными данными в России становится нормой

Зарубежные продукты в сфере управления документами и процессами пользовались большим спросом у бизнеса в основном из-за мощности платформ. Современные отечественные решения уже не уступают им, готовы закрыть актуальные потребности и давать больше. Как можно преодолеть новые вызовы, опираясь на решения и опыт компании Directum, рассказывает Светлана Новокшонова, директор по маркетингу Directum

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