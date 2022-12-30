Импортозамещение: итоги и планы
Тема импортозамещения, о которой говорили с 2014 г., в этому году стала актуальной как никогда. Компании, которые не занимались этим раньше, оказались в сложной ситуации. Российский рынок очень сильно зависел от поставок иностранного ПО и оборудования, полноценная замена есть далеко не для всех решений. Кроме того, миграция на новые решения стоит недешево. Большую часть зарубежных продуктов можно использовать еще 2–3 года. За это время российские разработчики должны создать достойную альтернативу. Сделать это в условиях санкций непросто. Однако сложившаяся ситуация открывает новое окно возможностей для отечественных ИТ-компаний. Через через 3–5 лет российский рынок информационных технологий будет трудно узнать — во многих сегментах произойдет кардинальная смена лидеров.
30.12.2022
У России есть 2–3 года на создание отечественного стека технологий
Читать полностью Отказ от иностранных решений буквально в один день превратился из спущенной сверху директивы, для выполнения которой разрабатывались долгосрочные планы, в не терпящую отлагательств задачу, от решения которой напрямую зависит жизнеспособность бизнеса. Однако не для всех иностранных продуктов существуют полноценные российские аналоги. Да и их замена обойдется недешево. Какие системы надо менять в первую очередь, а какие могут подождать?
Отказ от иностранных решений буквально в один день превратился из спущенной сверху директивы, для выполнения которой разрабатывались долгосрочные планы, в не терпящую отлагательств задачу, от решения которой напрямую зависит жизнеспособность бизнеса. Однако не для всех иностранных продуктов существуют полноценные российские аналоги. Да и их замена обойдется недешево. Какие системы надо менять в первую очередь, а какие могут подождать?
Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет
Читать полностью Санкции против российского технологического рынка осложнили жизнь многих компаний и одновременно открыли перед ними новое окно возможностей. Спрос на отечественные продукты многократно вырос, а значит у разработчиков появился стимул их создавать и совершенствовать. В 2023 г. рынок ждет умеренный рост. ИТ-компании будут заниматься поддержкой существующих систем заказчиков или их заменой на российские в тех областях, которые становятся критичными в связи с уходом западных вендоров.
Санкции против российского технологического рынка осложнили жизнь многих компаний и одновременно открыли перед ними новое окно возможностей. Спрос на отечественные продукты многократно вырос, а значит у разработчиков появился стимул их создавать и совершенствовать. В 2023 г. рынок ждет умеренный рост. ИТ-компании будут заниматься поддержкой существующих систем заказчиков или их заменой на российские в тех областях, которые становятся критичными в связи с уходом западных вендоров.
Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты
Читать полностью На фоне непростой экономической ситуации многие рынки претерпевают глубокие изменения. Про трансформацию роли ИТ в ритейле, изменения технологического ландшафта, успешные кейсы замены зарубежных продуктов российскими аналогами и будущее рынка в интервью CNews рассказал ИТ-директор группы компаний «Лента» Сергей Сергеев.
На фоне непростой экономической ситуации многие рынки претерпевают глубокие изменения. Про трансформацию роли ИТ в ритейле, изменения технологического ландшафта, успешные кейсы замены зарубежных продуктов российскими аналогами и будущее рынка в интервью CNews рассказал ИТ-директор группы компаний «Лента» Сергей Сергеев.
Как решить проблему производительности на low-code
Читать полностью На пути к достижению импортонезависимости и полному переходу на отечественное ПО бизнес стремится получить полноценную поддержку своих процессов и при этом сократить затраты на внедрение и поддержку ИТ-систем. За low-code-инструментами закрепился стереотип, что подобные платформы обеспечивают решение достаточно простых задач, а созданные с их помощью приложения не выдерживают высокой нагрузки. Однако существуют low-code-решения, позволяющие реализовывать проекты, требующие сложных вычислений. О том, как работает с расчетами low-code-платформа GreenData, рассказывает генеральный директор «Гриндата» Андрей Архипов.
На пути к достижению импортонезависимости и полному переходу на отечественное ПО бизнес стремится получить полноценную поддержку своих процессов и при этом сократить затраты на внедрение и поддержку ИТ-систем. За low-code-инструментами закрепился стереотип, что подобные платформы обеспечивают решение достаточно простых задач, а созданные с их помощью приложения не выдерживают высокой нагрузки. Однако существуют low-code-решения, позволяющие реализовывать проекты, требующие сложных вычислений. О том, как работает с расчетами low-code-платформа GreenData, рассказывает генеральный директор «Гриндата» Андрей Архипов.
Как российским компаниям развивать ИТ-ландшафт в новой реальности?
Читать полностью В условиях массового и весьма стремительного ухода с российского рынка зарубежных вендоров, когда санкционные риски стали реальными угрозами, на первый план выходит вопрос обеспечения работоспособности, доступности, отказоустойчивости и непрерывности ИТ-инфраструктуры государственных организаций, банков и бизнеса за счет формирования «решений-матрёшек» — составных ИТ-продуктов из ПО и оборудования, доступных на сегодня. В этой ситуации существенно возрастает значимость ИТ-партнеров — системных интеграторов, которые способны сформировать такие продукты, протестировать их, внедрить и обеспечить заказчикам техническую поддержку. Эксперт компании Rubytech Тимур Мирзаев рассказывает о том, как поддерживать и развивать ИТ-инфраструктуру сегодня.
В условиях массового и весьма стремительного ухода с российского рынка зарубежных вендоров, когда санкционные риски стали реальными угрозами, на первый план выходит вопрос обеспечения работоспособности, доступности, отказоустойчивости и непрерывности ИТ-инфраструктуры государственных организаций, банков и бизнеса за счет формирования «решений-матрёшек» — составных ИТ-продуктов из ПО и оборудования, доступных на сегодня. В этой ситуации существенно возрастает значимость ИТ-партнеров — системных интеграторов, которые способны сформировать такие продукты, протестировать их, внедрить и обеспечить заказчикам техническую поддержку. Эксперт компании Rubytech Тимур Мирзаев рассказывает о том, как поддерживать и развивать ИТ-инфраструктуру сегодня.
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
Читать полностью Необходимость обеспечить непрерывность бизнеса в условиях ухода западных вендоров повышает спрос на отечественные ИТ-решения. Не стала исключением и цифровая облачная платформа Platform V от СберТех. О том, какие категории программного обеспечения сегодня наиболее востребованы на рынке, рассказывает Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха.
Необходимость обеспечить непрерывность бизнеса в условиях ухода западных вендоров повышает спрос на отечественные ИТ-решения. Не стала исключением и цифровая облачная платформа Platform V от СберТех. О том, какие категории программного обеспечения сегодня наиболее востребованы на рынке, рассказывает Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха.
Бизнесу сейчас нужно качество и выполнимый роадмап
Читать полностью Неудивительно, что обеспечение непрерывности бизнеса в условиях драматических изменений всего ландшафта рынка ИТ является для многих компаний первоочередной задачей. Вместе с тем, решая текущие вопросы оперативной замены западного ПО на отечественное, компании не должны забывать об устойчивости и качестве выбираемых платформ, которые и станут фундаментом долгосрочного развития бизнеса в будущем. О том, какие российские решения приходят на смену западным рассказывает Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.
Неудивительно, что обеспечение непрерывности бизнеса в условиях драматических изменений всего ландшафта рынка ИТ является для многих компаний первоочередной задачей. Вместе с тем, решая текущие вопросы оперативной замены западного ПО на отечественное, компании не должны забывать об устойчивости и качестве выбираемых платформ, которые и станут фундаментом долгосрочного развития бизнеса в будущем. О том, какие российские решения приходят на смену западным рассказывает Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.
Astra Linux в России станет полноценной заменой уходящей Windows?
Читать полностью Ландшафт информационных технологий в России стремительно меняется. Зарубежные «властители дум» оставляют свои места, на смену им приходят отечественные игроки. Задача перед ними очень непростая: не уронить тот уровень сервиса, к которому привыкли серьезные потребители западного ПО. Справится с ней далеко не каждый, но у группы компаний «Астра» получается.
Ландшафт информационных технологий в России стремительно меняется. Зарубежные «властители дум» оставляют свои места, на смену им приходят отечественные игроки. Задача перед ними очень непростая: не уронить тот уровень сервиса, к которому привыкли серьезные потребители западного ПО. Справится с ней далеко не каждый, но у группы компаний «Астра» получается.
Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?
Читать полностью Защита сетевого периметра — один из важных компонентов эшелонированной системы информационной безопасности. Современные межсетевые экраны (брандмауэры) защищают сети предприятий от вредоносного трафика и сочетают в себе целый ряд дополнительных функций, таких как системы обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS), антивирусные программы, средства шифрования и контроля прав доступа, изоляции внутренних сетей компаний и многие другие.
Защита сетевого периметра — один из важных компонентов эшелонированной системы информационной безопасности. Современные межсетевые экраны (брандмауэры) защищают сети предприятий от вредоносного трафика и сочетают в себе целый ряд дополнительных функций, таких как системы обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS), антивирусные программы, средства шифрования и контроля прав доступа, изоляции внутренних сетей компаний и многие другие.
Изучаем новые планшеты от российского бренда: что внутри?
Читать полностью Две самые известные модели киборгов-терминаторов из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона назывались Т800 и Т1000. Почти такие же названия носят новые планшеты российского бренда F+ tech. Вот только в отличие от роботов-разрушителей мобильные устройства Т800 и Т1100 не восстают против людей, а помогают бизнесу и госсектору. Бизнесмены и чиновники, как и обычные пользователи, тоже хотят ежедневно брать в руки устройства, которые были бы не только защищенными, но и удобными, функциональными и внешне привлекательными.
Две самые известные модели киборгов-терминаторов из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона назывались Т800 и Т1000. Почти такие же названия носят новые планшеты российского бренда F+ tech. Вот только в отличие от роботов-разрушителей мобильные устройства Т800 и Т1100 не восстают против людей, а помогают бизнесу и госсектору. Бизнесмены и чиновники, как и обычные пользователи, тоже хотят ежедневно брать в руки устройства, которые были бы не только защищенными, но и удобными, функциональными и внешне привлекательными.
ИИ для управления корпоративными данными в России становится нормой
Читать полностью Зарубежные продукты в сфере управления документами и процессами пользовались большим спросом у бизнеса в основном из-за мощности платформ. Современные отечественные решения уже не уступают им, готовы закрыть актуальные потребности и давать больше. Как можно преодолеть новые вызовы, опираясь на решения и опыт компании Directum, рассказывает Светлана Новокшонова, директор по маркетингу Directum
Зарубежные продукты в сфере управления документами и процессами пользовались большим спросом у бизнеса в основном из-за мощности платформ. Современные отечественные решения уже не уступают им, готовы закрыть актуальные потребности и давать больше. Как можно преодолеть новые вызовы, опираясь на решения и опыт компании Directum, рассказывает Светлана Новокшонова, директор по маркетингу Directum
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