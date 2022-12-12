Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты

На фоне непростой экономической ситуации многие рынки претерпевают глубокие изменения. Про трансформацию роли ИТ в ритейле, изменения технологического ландшафта, успешные кейсы замены зарубежных продуктов российскими аналогами и будущее рынка в интервью CNews рассказал ИТ-директор группы компаний «Лента» Сергей Сергеев.

«Практически все процессы проходят через технологии»

CNews: Сергей, расскажите, пожалуйста, о роли ИТ в «Ленте»? Как эта роль меняется в ходе цифровизации?

Сергей Сергеев: Если посмотреть на любую розничную компанию, ее сложно представить без информационных технологий. Практически все процессы проходят через технологии и информационные системы. В «Ленте» ИТ — ядро жизнедеятельности компании, двигатель оптимизации процессов, ввода новых цифровых продуктов. Сейчас мы делаем очень большой фокус на построении эффективного взаимодействия ИТ и бизнеса. Думаю, что «Лента» — хороший пример такого успешного союза.

CNews: Какое место ИТ-блок занимает в структуре компании и как организовано управление ИТ?

Сергей Сергеев: Как я уже сказал, это одна из ключевых функций. ИТ-блок в моем лице напрямую подчиняется генеральному директору. Мы регулярно на уровне топ-менеджмента обсуждаем задачи по трансформации, автоматизации процессов, повышению эффективности. Если говорить про структуру самого блока ИТ, то это примерно 600+ территориально распределенных сотрудников. География наших магазинов охватывает всю страну, и есть сотрудники, которые отвечают за уровень сервиса на местах, внутри самих магазинов. А вообще, примерно половина наших кадров — это сотрудники, которые заняты в управлении изменениями, то есть проектами цифровизации; вторая половина занимается операционной поддержкой, развитием инфраструктуры и так далее. Определенные блоки автоматизации требуют усиления в числе сотрудников. Поэтому мы прирастаем специалистами, как внутренними, так и внешними, и наш рост составит приблизительно 15% за этот год. Вот примерно такой ландшафт, такая структура и логика.

CNews: Расскажите, пожалуйста, об ИТ-стратегии. На что направлено основное внимание ИТ-блока?

Сергей Сергеев: В этом году мы более детально сформулировали нашу ИТ-стратегию. С учетом ситуации она, конечно, претерпевала изменения, но можно выделить пять основных задач. Первая — это повышение скорости реализации изменений. Мы хотим вырасти впроизводительности на 25% уже за этот год. Я считаю, что каждый год мы сможем и должны прирастать скоростью реализации изменений.

Сергей Сергеев, «Лента»: Сейчас мы делаем очень большой фокус на построении эффективного взаимодействия ИТ и бизнеса

Вторая — это управление корпоративной архитектурой. Нам нужно, чтобы появился зрелый процесс управления корпоративной архитектурой. Должны быть обозначены текущее состояние архитектуры, переходное состояние и, конечно, целевое состояние. Нам необходимы ресурсы — архитекторы бизнес-приложений, архитекторы системных решений и так далее.

Третья немаловажная задача — управление ресурсами. Это оптимизация операционных расходов, эффективное использование ресурсов, которые дает нам компания, и правильное использование фонда оплаты труда с фокусом на 100-процентную заполненность позиций в штатном расписании. Мы поставили себе цель сократить цикл найма до трех месяцев, хотя по факту у нас уже сейчас получается 61 день.

Четвертая — повышение надежности ИТ-сервисов. Я хочу, чтобы каждый год мы повышали свою надежность на 5%. Это наша стратегическая цель. Мы начинаем активно измерять показатели, более четко определяем бизнес-сервисы, актуализируем список критичных систем — все то, что помогает эту цель реализовать.

И пятое, наверное, одно из самых важных, — трансформация культуры, превращение ИТ-функции из реактивной в проактивную, чтобы стать таким же равноценным партнером для бизнеса, как, например, коммерция, логистика, HR и т.д. Каким образом мы хотим это сделать? Мы стали регулярно замерять Net Promoter Score (NPS) и задали себе цель быть в зеленой, положительной зоне по NPS. Вот такие стратегические цели и задачи мы для себя видим.

«Мы заменили зарубежный продукт на российский. Очень быстро»

CNews: Расскажите, пожалуйста, о ключевых проектах в сфере автоматизации, внедрения инноваций в компании. Какие крупные проекты вы планируете запустить в скором времени?

Сергей Сергеев: Первый блок — внедрение системы электронного документооборота как для обычного корпоративного и внутреннего кадрового документооборота (стоит задача полностью отказаться от бумаги, когда оформляются заявления на отпуск, переносы и т.д.), так и для коммерческого документооборота с нашими поставщиками. Здесь мы проводим программу импортозамещения — выбрали российское решение и будем активно его внедрять.

Второй немаловажный блок касается автоматизации HR-функции: внедрение системы управления и планирования персонала и мобильного приложения сотрудника. Первый релиз уже вышел; в декабре выйдет второй.

Также идет активная автоматизация коммерческой функции. Мы хотим внедрить новую систему ценообразования и новый портал мониторинга цен. Ценовая конкуренция на рынке ужесточается, поэтому нам важно оперативно получать эту информацию.

Кроме того, мы планируем еще ряд проектов по логистике, как складской, так и транспортной, в большей степени в управлении и планировании транспорта. Ну и есть ряд задач по оптимизации, выводу из эксплуатации старых зарубежных решений в планировании и пополнении магазинов.

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СNews: Какие решения удалось заменить российскими аналогами?

Сергей Сергеев: В этом году у нас уже есть два успешных кейса. Один из них касается роботизации. Мы заменили зарубежный продукт по роботизации на российский. Очень быстро. Было очень приятно ощутить качество российского продукта, который команда смогла оперативно внедрить.

Второй блок касается систем отрисовки планограмм. Есть небезызвестный продукт Autocad, мы нашли ему прекрасный российский аналог с аналогичным интерфейсом. Буквально за два дня провели пользовательское тестирование и за два месяца осуществили интеграцию этого инструмента в автоматическую генерацию планограмм. Продуктовый ритейлер специфичен тем, что здесь часто меняются планограммы. Они полностью визуализированы, автоматизированы в системе.

Существует еще немало сложностей из-за того, что рынок неструктурированный, хаотичный. Несмотря на жесткую конкуренцию за ресурсы, нужно аккуратно работать с ценой на продукты. Некоторые российские производители в последнее время стали очень активно повышать цены на свои ИТ-продукты, что, на мой взгляд, необоснованно. Но движение по развитию российского рынка программного обеспечения очень заметно — появляются интересные решения. Я смотрю с большим оптимизмом на будущее российского рынка программного обеспечения.

«Важно инвестировать в собственные инструменты разработки»

CNews: В какие инновации вы сейчас инвестируете?

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Сергей Сергеев: Мы используем машинное обучение, достаточно активно развиваем эту практику. У нас есть модель, которая работает и по маркетингу, и по коммерческой функции, делает анализ эффективности. Развиваем направление больших данных и видим его ценность. Новые решения, которые мы разрабатываем, сразу предполагают в себе создание таких интеллектуальных сервисов, как поиски оптимальной цены, управление ассортиментом и т.д. Активно развиваем видеонаблюдение. В большей степени это классическое видеонаблюдение, потому что безопасность сейчас — очень важная тема.

CNews: Какие технологии из активно обсуждаемых сегодня способны значительно повысить эффективность бизнеса в ближайшие 5–10 лет?

Сергей Сергеев: Сейчас важны импортозамещение и оптимизация выбора продуктов. Хотелось бы, чтобы для определенных блоков, например, управление предприятием, ERP, появились качественные отечественные разработки, которые могли бы дать хорошую фору зарубежным продуктам. Мне кажется, что важно инвестировать в собственные инструменты разработки. Сейчас многое построено на зарубежных продуктах — планирование и тестирование разработки, приоритизация задач и так далее. Хотелось бы видеть аналогичные российские решения. Есть некоторые интересные продукты, но их уровень зрелости недостаточен.

Сергей Сергеев, «Лента»: Я смотрю с большим оптимизмом на будущее российского рынка программного обеспечения

Лейтмотивом последних трех лет были машинное обучение, искусственный интеллект, развитая биометрия, видеонаблюдение, нейронные сети. Да, мы сейчас активно пользуемся и уже не удивляемся, что происходит распознавание голоса, и голосовые ассистенты плотно вошли в нашу жизнь. Мне кажется, это просто выйдет на другой уровень, когда они станут если не равны нам, то очень близки с точки зрения интеллектуальности.

«Мы должны быть открыты для партнеров и поставщиков»

CNews: Какие ИТ-задачи вы готовы отдавать на аутсорсинг, а какие нет, и почему?

Сергей Сергеев: Основные функции в виде архитектуры, руководителей разработки критичных систем, руководителей процессов, менеджеров процессов должны обязательно оставаться в контуре внутренней экспертизы. Потому что это составляет специфику бизнеса, дает возможность сконцентрироваться на бизнесе, жить глубоко внутри компании. При этом использование внешней экспертизы я считаю обязательным. Что это значит? Если ты сам в себе замыкаешься и сам для себя выступаешь и подрядчиком, и заказчиком, ты не видишь того, что происходит на рынке. Твои специалисты рано или поздно замыкаются исключительно на тех процессах, которые проходят внутри твоей компании. Когда ты работаешь вместе с партнерами, и этих партнеров — не один, не два, не три и не четыре — они тебя всегда дополняют. Это позволяет опылять твою команду, опылять опытом и устраивать такую хорошую коллаборацию. Поэтому ключевые компетенции должны быть внутри, но использование разных поставщиков и разных компаний на любом уровне и на любых сервисах обязательно. Я считаю, что мы должны быть максимально открыты для партнеров и поставщиков, но и от них, соответственно, ожидаю максимальной эффективности. Я готов использовать экспертизу партнера в любом сервисе или продукте, если это может принести дополнительный результат для компании.

CNews: Как необходимость импортонезамещения сказывается на потребности в ИТ-кадрах? Индустрия по-прежнему испытывает кадровый голод?

Сергей Сергеев: Да, я считаю, что голод по-прежнему есть, хотя видны некоторые переломы. Я вижу в презентациях коллег, как активно они занимаются ростом качества и компетенций специалистов со школы, что не может не радовать. Видны усилия со стороны государства, направленные на повышение и престижности, и потребности в специалистах. Я думаю, что проблема недостатка кадров еще будет существовать, и следующие три-пять лет нам по-прежнему нужно будет всячески популяризировать эту профессию, масштабировать ее и привлекать кадры, в том числе зарубежные. Так, чтобы наши специалисты не уезжали, а зарубежные специалисты из дружественных стран, наоборот, приезжали к нам. Мне кажется, надо двигаться в эту сторону, тогда мы получим еще больше возможностей использовать не только собственные ресурсы, но и внешние, в том числе для собственного развития.