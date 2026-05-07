Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»

Wildberries готово платить миллионы за удержание в аренде пяти участков на территории инновационного центра «Сколково». Компания получила в аренду землю почти на 5 га кадастровой стоимостью в 1,5 млрд руб. еще пять лет назад и обещала возвести на участке R&D центр и здания для размещения сотрудников, но до сих пор этого не сделала. Эксперты предполагают, что земля могла рассматриваться под строительство логистического центра, а не научные разработки.



Миллионы за отсутствующий центр НИОКРа

Арбитражный суд Москвы 4 мая 2026 г. опубликовал полный текст решения суда по иску, поданному Фондом «Сколково», который занимается поддержкой технологического предпринимательства, против партнера — одного из юрлиц крупнейшего российского маркетплейса ООО «Вайлдберриз».

Как выяснил CNews, суд частично удовлетворил иск против «Вайлдберриз», взыскав с компании штрафную неустойку в 25 млн руб. и почти миллион рублей госпошлины.

Изначально «Сколково» требовал оштрафовать маркетплейс на почти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории его технопарка Центра НИОКР «Вайлдберриза», а также помещений для размещения сотрудников. Завершение строительство планировалось к концу 2025 г., но, как говорится в решении суда, на ноябрь 2025 г. не было закончено даже проектирование.

Нарушение сроков препятствовало выполнению целей и задач «Сколково», в числе которых поддержка технологического предпринимательства, коммерциализация научно-исследовательских разработок и создание уникальной экосистемы, способствующей выводу российских инновационных проектов на международный рынок.

Но «Вайлдберриз» не скупился на выплаты: так, компания продолжала перечислять растущие арендные платежи за предоставленные ей пять земельных участков на территории «Сколково». В 2022 г. выплатила 22 млн руб., примерно столько же в 2023-2024 гг. и уже 29 млн руб. в 2025 г.

В материалах суда отмечается, что компания «Вайлдберриз» является ключевым партнером «Сколково» с 11 декабря 2019г., за это время профинансировала Фонд на сумму более 200 млн руб., а также в декабре 2025 г. пожертвовала еще 20,1 млн руб. Соглашение о создании Центра НИОКР был заключено в декабря 2021 г., а до этого бывший глава «Сколково» Аркадий Дворкович сообщал в интервью «РИА Новости», что маркетплейс вынашивает планы застройки территории Фонда.

«Например, компания Wildberries планирует разместить у нас в "Сколково" своих сотрудников, пока их центр находится в стадии проектирования», — говорил Аркадий Дворкович.



Что собирались строить

В материалах суда приводится информация об условиях договора на строительство центра НИОКРа на территории «Сколково».

Так, «Вайлдберриз» взяла в аренду пять участков на почти 5 га (в том числе на улице Кулибина, участки с 3 по 6) и одновременно подписало договор в целях проектирования, строительства и последующей эксплуатации здания для размещения Центра НИОКР ООО «Вайлдберриз», а также строительства комплексов апартаментов кварталов 2, 3, 4 и 5 (входящих в состав средне этажной смешанной застройки района D2 «Технопарк»). Компания также планировала построить внутриквартальные линейные и иные сооружения, создать элементы благоустройства и озеленения земельных участков.

Стороны составили план работ. В течение года, до 9 декабря 2022 г., планировалось создать проект. Потом еще два года строить. Получить разрешение на ввод планировалось до 9 декабря 2025 г.

Сроки не были соблюдены

«По состоянию на дату подачи настоящего иска Обществом не завершено проектирование объекта (включая получение положительного заключения экспертизы проектной документации), а также не выполнено строительство Объекта, объект не введен в эксплуатацию», — говорится в решении суда.

В «Вайлдберриз» в ходе судебного заседания заявили, что не начали проектировать объекты, так как «Сколково» не передало градостроительный план. Но, как выяснилось, компания их все-таки получила 11 февраля 2022 г. и претензий о каких-то проблемах с этими документами, из-за чего не мог начать проектирование, не заявляла. Но к работам так и не приступила.

В суде отметили, что ответчик не воспользовался правом на отказ от аренды участков для их передачи другому лицу.

Почему не строят?

В «Вайлдберриз» отказались комментировать информацию о причинах затягивания сроков строительства.

Сотрудничество со «Сколково» выглядит удачным решением для многих российских компаний, считают эксперты.

Центры НИОКР в Сколково — это специализированные площадки и лаборатории, где крупнейшие российские и международные компании проводят исследования и разработки. Один из крупнейших — это НИОКР-центр «Газпром нефти». В 2021 г. компания объявляла, что вложит в него 180 млн руб. В числе крупных R&D центров «Сколково» упоминались центры «СберТех» и центр FANUC. Планируется создание новых специализированных технопарков, таких как «Центр НИОКР СТЭЗ» (общей площадью более 17 тыс. кв. м на 1,6 га).

«"Сколково" – это сильный бренд, который позволяет получить дополнительную лояльность клиентов, а кроме того, привлекать новые талантливые кадры. Но главное преимущество заключается в том, что резиденты "Сколково" могут пользоваться развитой инфраструктурой и получают определенные налоговые льготы», — пояснил CNews управляющий партнер ГК «Корус Консалтинг» Константин Смирнов.

Период начала реализации проекта на территории «Сколково» совпал с началом СВО, а также массовым введением санкций против российских структур. Так, в августе 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) внесло в санкционные списки структуры «Сколково», среди которых «Фонд Сколково» и «Технопарк Сколково», где размещаются стартапы, писал CNews.

Однако эксперты сомневаются, что санкции могли помешать сотрудничеству Wildberries и «Сколково».

«Конечно же санкционное давление на кого бы то ни было, к сожалению, может отразиться на контрагентах подсанкционного лица, занимающегося бизнесом не только на территории России. Но в таких случаях, для оформления договорных отношений с подсанкционными компаниями используют формально не связанных третьих лиц вкупе с соответствующей корпоративной обвязкой, которые могут скрыть реальных бенефициаров», — рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Юкам» Беслан Утегушев.

«Я бы предположил другое: земельные участки очень широкого назначения, в том числе с возможностью строить жилье. Для Wildberries, очевидно, это не профильный бизнес. Не знаю, насколько они хотели под этим зданием НИОКР спрятать свой логистический центр?» — добавил руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев.

По словам Кучембаева, сейчас, очевидно, для их профильного бизнеса создание новых логистических центров — главное направление.

«Или же они просто получили какой-то ресурс. Например, Татьяна Ким обучалась в "Сколково" и получила возможность вытащить землю, деньги были, но не определилась с последующим партнером, кто будет окончательно реализовывать проект», — рассуждает юрист. — И, соответственно, пока нет окончательной видения реализации, опять же ресурса возможного, незачем проектировать. Так бывает у любого застройщика. Из 10 участков земельного банка выстреливает в лучшем случае четыре. Плюс из-за корпоративного конфликт Ким переживала тяжелые времена. Непрофильный бизнес, нет команды, нет видения проекта», — говорит Кучембаев.

Траты на НИОКР

Кучембаев не исключил, что маркетплейс может отказаться от участков. «Дальше застройщик просто эти участки скидывает: просто фиксируешь убытки или все-таки пытаешься реализовать проект и выйти в плюс», — говорит эксперт.



Однако, вероятность, что Wildberries все-таки построит Центр НИОКРа остается, для многих высокотехнологичных компаний — развитие наукоемких технологий является залогом развития. Тем более, в этом им помогает государство.

Согласно данным ВШЭ, в 2024 г. крупные и средние организации потратили на исследования и разработки почти 1,9 млрд руб. против 1,6 млрд руб. в 2023 г. Из них на предпринимательский сектор пришелся 1 млрд руб. Источником финансирования в первую очередь была помощь государство (включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования, средства организаций государственного сектора (в том числе собственные) — оно выделило 1,2 млрд руб. Тогда как средства предпринимательского сектора — только 607 млн руб.



В исследовании ВШЭ отмечается, что на исследования в области цифровых технологий было направлено только 97 млн руб. или 5,3% от общего объема, из них в области ИИ только 10 млн руб., или 0,6%. На приоритетные направления НТР по указу президента Владимира Путина №529 от 18 июня 2024 г. -– 554 млн руб., или 29% от общего объема.

По словам Константина Смирнова, в 2025 г. в объем инвестиций в НИОКР и R&D ИТ-компаний продемонстрировал существенный рост: только за 9 месяцев объем вложений в это направление увеличился почти на 40% год к году.

По словам эксперта, это связано с несколькими факторами. Во-первых, ИТ-сектор в прошлом году продолжал пользоваться рядом преференций, что, соответственно, положительно повлияло на его выручку и дало дополнительные возможности вкладываться в собственные разработки. Во-вторых, спрос на отечественные ИТ-решения продолжает расти. Это связано как с продолжающимся (пусть и не так активно, как пару лет назад) импортозамещением ПО и политикой зарубежных вендоров, так и с новыми вызовами для всех отраслей бизнеса, которые требуют современных инновационных подходов, в том числе — и с точки зрения цифровых технологий. В качестве примера можно привести разработку и выпуск обновлений наиболее востребованных информационных систем для бизнеса (WMS, ERP, ИИ-платформы, инструменты для хранения и обработки собственных баз данных).

По данным «Сколково» на октябрь 2025 г., компания Wildberries & Russ совместно с Фондом запустила акселератор для технологических стартапов, участники которого пилотировали свои решения на процессах маркетплейса.