Создан профессиональный Linux-смартфон по цене самого дешевого iPhone. Видео

К релизу готовится смартфон Astro Slide на базе Linux с физической клавиатурой на механических переключателях. Это горизонтальный слайдер, способный трансформироваться в мини-ноутбук, а стоит он на уровне недорого iPhone SE второго поколения.

Pro-смартфон для «линуксоидов»

Linux-смартфон Astro Slide, на разработку которого потребовалось почти два года, готовится к международному релизу. Как пишет портал Liliputing, его публичный показ пройдет в рамках выставки Consumer Electronics Show 2022 (CES), после чего разработчики начнут готовить его к розничным продажам.

За Astro Slide стоит компания Planet Computers. Главная особенность данного смартфона скрывается в его форм-факторе, очень модном на заре эпохи Android-смартфонов. Это горизонтальный слайдер, под экраном которого скрывается полноценная пятирядная QWERTY-клавиатура.

В теории, Astro Slide способен заменить полноразмерный Linux-ноутбук в базовых задачах

Смартфон может работать под управлением большей части современных дистрибутивов Linux, включая Ubuntu, но при желании на него можно установить и Android. Стоимость Astro Slide после релиза пока остается неизвестной, но на момент публикации материала он был доступен для предзаказа по цене в пределах $600 (44,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 января 2022 г.).

Точная дата поступления Astro Slide в продажу неизвестна. Старт массового производства, по плану разработчиков, ожидается сразу после CES 2022, которая пройдет с 5 по 7 января 2022 г. включительно.

Все дело в клавиатуре

Клавиатуре в Astro Slide разработчики уделили особое внимание. Они решили пожертвовать общей толщиной корпуса и отказаться от тонких клавиш, сделав их объемными и тем самым повысив удобство печати. Плюс к этому, клавиатура здесь механическая, а не мембранная.

В смартфоне есть подсветка кнопок, а прошивка дополнена специальным ПО для настройки функциональных клавиш и дополнительных функций.

Смартфон в корпусе ноутбука-трансформера

По плану разработчиков, Astro Slide будет выпускаться с различной раскладкой и гравировкой кнопок, в зависимости от страны распространения. В большей части случаев это будет QWERTY, для Германии предусмотрена версия QWERTZ, и т. д. В общей сложности задуманы раскладки для 24 языков. Не исключено, что для России создатели сделают версию с кириллицей в дополнение к обычной QWERTY.

Пользоваться клавиатурой можно в двух режимах – мобильном и настольном. От выбора зависит положение экрана. В первом случае он будет находиться в одной плоскости с клавиатурой, как у других слайдеров. В настольном режиме экран можно слегка наклонить, и в результате Astro Slide превратится в мини-ноутбук.

Современное «железо» в наличии

На этапе предзаказа Astro Slide стоит на уровне бюджетного 4,7-дюймового iPhone SE 2020, за 128-гигабайтную версию которого Apple просит в России 45 тыс. руб. В Linux-смартфоне есть те же 128 ГБ ROM в дополнение к 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и экрану Full HD+ (2340x1080 точек) на 6,53 дюйма по диагонали.

Основные возможности Astro Slide

Astro Slide собран на процессоре Dimensity 900, анонсированном компанией MediaTek в конце 2019 г. CPU выпускается компанией TSMC по семинанометровому техпроцессу и комплектуется восемью ядрами в двух кластерах. В первом находятся четыре Cortex-A76 на 2 ГГц, второй занят квартетом менее производительных Cortex-A55 с такой же тактовой частотой. Результат чипа в AnTuTu 9 – около 324 тыс. баллов, в GeekBench 5 – 510 и 1870 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Mali-G57 MC4.

Дополнительные характеристики

В смартфоне Astro Slide разработчики предусмотрели всего две фотокамеры, что для 2022 г. уже мало. Фронтальный сенсор делает 13-мегапиксельные снимки, а тыльный – 48-мегапиксельные. Другие их спецификации разработчики пока не сообщают.

В закрытом состоянии Astro Slide не отличается от других смартфонов, если не обращать внимание на толщину корпуса

За работу всех компонентов мобильника отвечает аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой по USB-C. В наличии 10-ваттная беспроводная зарядка, а также быстрая проводная (модность неизвестна).

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Смартфон поддерживает сети пятого поколения (5G), имеет слот для карт памяти microSD, модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, FM-ресивер, а также приемники GPS и ГЛОНАСС. Из интересных особенностей смартфона следует выделить два порта USB-C, но назначение второго из них пока остается загадкой.

На смартфоне можно запустить, к примеру, Ubuntu

Форм-фактор Astro Slide не позволил сделать его тонким и легким. За счет наличия механической физической клавиатуры смартфон весит 300 граммов при толщине 15 миллиметров. Прочие его габариты стандартны – 164 мм в высоту и 77 мм в ширину. На боковой торец смартфона выведен сканер отпечатков пальцев.

Традиции нарушать нельзя

Премьера Astro Slide состоялась в конце марта 2020 г. Как пишет Liliputing, Planet Computers задержалась с его выпуском по ряду причин, главная среди которых – глобальная пандемия коронавируса COVID-19. Смартфон был повторно показан на CES 2021 в январе 2021 г., и разработчики заявили о планах по его выпуску в июне 2021 г. Однако свою лепту внесла всемирная нехватка полупроводников, спровоцированная все той же пандемией, в результате чего Astro Slide в продажу не поступил.

Дефицит микросхем по-прежнему сохраняется. Не исключено, что разработчики вновь перенесут релиз мобильника, во второй раз сославшись на него.

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Стоит добавить, что многие продукты компании были долгостроями. Так, зимой 2017 г. состоялся анонс коммуникатора Gemini PDA, распространение которого началось спустя более года. В ноябре 2018 г. Planet Computers показала еще один коммуникатор, Cosmo Communicator, и он тоже задержался на год.