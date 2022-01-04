Создан профессиональный Linux-смартфон по цене самого дешевого iPhone. Видео
К релизу готовится смартфон Astro Slide на базе Linux с физической клавиатурой на механических переключателях. Это горизонтальный слайдер, способный трансформироваться в мини-ноутбук, а стоит он на уровне недорого iPhone SE второго поколения.
Pro-смартфон для «линуксоидов»
Linux-смартфон Astro Slide, на разработку которого потребовалось почти два года, готовится к международному релизу. Как пишет портал Liliputing, его публичный показ пройдет в рамках выставки Consumer Electronics Show 2022 (CES), после чего разработчики начнут готовить его к розничным продажам.
За Astro Slide стоит компания Planet Computers. Главная особенность данного смартфона скрывается в его форм-факторе, очень модном на заре эпохи Android-смартфонов. Это горизонтальный слайдер, под экраном которого скрывается полноценная пятирядная QWERTY-клавиатура.
Смартфон может работать под управлением большей части современных дистрибутивов Linux, включая Ubuntu, но при желании на него можно установить и Android. Стоимость Astro Slide после релиза пока остается неизвестной, но на момент публикации материала он был доступен для предзаказа по цене в пределах $600 (44,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 января 2022 г.).
Точная дата поступления Astro Slide в продажу неизвестна. Старт массового производства, по плану разработчиков, ожидается сразу после CES 2022, которая пройдет с 5 по 7 января 2022 г. включительно.
Все дело в клавиатуре
Клавиатуре в Astro Slide разработчики уделили особое внимание. Они решили пожертвовать общей толщиной корпуса и отказаться от тонких клавиш, сделав их объемными и тем самым повысив удобство печати. Плюс к этому, клавиатура здесь механическая, а не мембранная.
В смартфоне есть подсветка кнопок, а прошивка дополнена специальным ПО для настройки функциональных клавиш и дополнительных функций.
По плану разработчиков, Astro Slide будет выпускаться с различной раскладкой и гравировкой кнопок, в зависимости от страны распространения. В большей части случаев это будет QWERTY, для Германии предусмотрена версия QWERTZ, и т. д. В общей сложности задуманы раскладки для 24 языков. Не исключено, что для России создатели сделают версию с кириллицей в дополнение к обычной QWERTY.
Пользоваться клавиатурой можно в двух режимах – мобильном и настольном. От выбора зависит положение экрана. В первом случае он будет находиться в одной плоскости с клавиатурой, как у других слайдеров. В настольном режиме экран можно слегка наклонить, и в результате Astro Slide превратится в мини-ноутбук.
Современное «железо» в наличии
На этапе предзаказа Astro Slide стоит на уровне бюджетного 4,7-дюймового iPhone SE 2020, за 128-гигабайтную версию которого Apple просит в России 45 тыс. руб. В Linux-смартфоне есть те же 128 ГБ ROM в дополнение к 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и экрану Full HD+ (2340x1080 точек) на 6,53 дюйма по диагонали.
Astro Slide собран на процессоре Dimensity 900, анонсированном компанией MediaTek в конце 2019 г. CPU выпускается компанией TSMC по семинанометровому техпроцессу и комплектуется восемью ядрами в двух кластерах. В первом находятся четыре Cortex-A76 на 2 ГГц, второй занят квартетом менее производительных Cortex-A55 с такой же тактовой частотой. Результат чипа в AnTuTu 9 – около 324 тыс. баллов, в GeekBench 5 – 510 и 1870 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Mali-G57 MC4.
Дополнительные характеристики
В смартфоне Astro Slide разработчики предусмотрели всего две фотокамеры, что для 2022 г. уже мало. Фронтальный сенсор делает 13-мегапиксельные снимки, а тыльный – 48-мегапиксельные. Другие их спецификации разработчики пока не сообщают.
За работу всех компонентов мобильника отвечает аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой по USB-C. В наличии 10-ваттная беспроводная зарядка, а также быстрая проводная (модность неизвестна).
Смартфон поддерживает сети пятого поколения (5G), имеет слот для карт памяти microSD, модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, FM-ресивер, а также приемники GPS и ГЛОНАСС. Из интересных особенностей смартфона следует выделить два порта USB-C, но назначение второго из них пока остается загадкой.
Форм-фактор Astro Slide не позволил сделать его тонким и легким. За счет наличия механической физической клавиатуры смартфон весит 300 граммов при толщине 15 миллиметров. Прочие его габариты стандартны – 164 мм в высоту и 77 мм в ширину. На боковой торец смартфона выведен сканер отпечатков пальцев.
Традиции нарушать нельзя
Премьера Astro Slide состоялась в конце марта 2020 г. Как пишет Liliputing, Planet Computers задержалась с его выпуском по ряду причин, главная среди которых – глобальная пандемия коронавируса COVID-19. Смартфон был повторно показан на CES 2021 в январе 2021 г., и разработчики заявили о планах по его выпуску в июне 2021 г. Однако свою лепту внесла всемирная нехватка полупроводников, спровоцированная все той же пандемией, в результате чего Astro Slide в продажу не поступил.
Дефицит микросхем по-прежнему сохраняется. Не исключено, что разработчики вновь перенесут релиз мобильника, во второй раз сославшись на него.
Стоит добавить, что многие продукты компании были долгостроями. Так, зимой 2017 г. состоялся анонс коммуникатора Gemini PDA, распространение которого началось спустя более года. В ноябре 2018 г. Planet Computers показала еще один коммуникатор, Cosmo Communicator, и он тоже задержался на год.