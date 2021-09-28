Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах

Правительство распорядилось сделать «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех умных устройствах, продаваемых в России. У пользователя будет возможность заменить его на более привычный ему. Также новое требование властей обязывает производителей техники устанавливать на свою продукцию «Яндекс.браузер» и Kaspersky Internet Security.

Новые требования к предустановке ПО

Российские власти в третий раз за последние два месяца расширили список предустанавливаемых программ на продаваемые в России устройства. Также они утвердили «Яндекс» в качестве основного поисковика, выбранного по умолчанию.

Все нововведения прописаны в распоряжении Правительства №2607-р от 18 сентября 2021 г. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным, его публикация состоялась 27 сентября 2021 г.

В завизированном Мишустиным документе указано, что поисковик «Яндекса» должен работать сразу, без каких-либо дополнительных настроек, то есть по умолчанию. Однако это не означает, что у пользователей не будет возможности назначить базовым поисковиком Google, DuckDuckGo, Bing или любой другой сервис. «Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем», – сообщили CNews представители Минцифры.

Для чего такое импортозамещение

Редакция CNews обратилась в Минцифры с вопросом о причинах обязательного наличия «Яндекса» на гаджетах в качестве поисковика по умолчанию. Представители ведомства ответили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы «позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

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«Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис», – сообщили CNews представители министерства.

С их слов, «Яндекс» был выбран поисковиком по умолчанию и в 2021 г. Это распространяется на все умные устройства (с полноценной ОС, поддерживающей установку программ), продаваемые в России с 1 июля 2021 г.

«По результатам конкурсного отбора поисковой системы в 2022 году Правительством также утвержден поисковик “Яндекс”», – сказали CNews представители Минцифры.

«Яндекса» будет еще больше

Не ограничившись обязательной установки поисковика «Яндекса» в качестве системы поиска по умолчанию, российские власти добавили в список обязательных к предустановке программ еще одну утилиту отечественного интернет-гиганта. Точнее, она и раньше присутствовала в перечне, но устанавливалась исключительно на смартфоны и планшеты.

Речь об обозревателе «Яндекс.браузер». С 2022 г. он будет устанавливаться на все компьютеры и ноутбуки, поставляемые с предустановленной ОС. По данным портала StatCounter, этот обозреватель в августе 2021 г. был вторым по популярности в России (11,53%). Он уступал лишь Chrome с его 65,47-процентной долей.

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Что побудило власти к добавлению «Яндекс.браузера» в список обязательных для ПК и ноутбуков программ, остается неизвестным. Не исключено, что после вступления изменений в силу, доля обозревателя на российском рынке заметно возрастет.

Про безопасность тоже не забыли

Список программ для предустановки на компьютеры был самым коротким в сравнении с перечнями ПО для смартфонов, планшетов и телевизоров. Оригинальный перечень Правительство утвердило в конце 2020 г. Он требовал устанавливать на компьютеры исключительно одну утилиту – пакет офисных программ «Мой офис».

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Более того, первоначально это касалось исключительно Windows-компьютеров – на лэптопы и десктопы компании Apple оно не распространялось. В начале августа 2021 г. «Мой офис» стал обязательным и для них.

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Теперь же на все продаваемые в России компьютеры будет устанавливаться еще и комплексное решение для информационной безопасности «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Internet Security. Его, как и «Яндекс.браузер», пользователь в любой момент сможет без труда удалить из памяти своего компьютера и заменить на привычные ему аналоги.

Как менялись требования к предустановке

Первоначальный список программ к предустановке образца декабря 2020 г. состоял из 28 приложений. 16 из них предназначались для смартфонов и планшетов, 11 – для смарт-ТВ, а еще одно досталось компьютерам.

Летом 2021 г. российские власти приняли решение о расширении этого перечня. В итоге в начале августа 2021 г. программ стало 29 – к ним присоединилась утилита OK Video. Она предназначена для смарт-ТВ и нужна для просмотра видеороликов из соцсети «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru). По заверениям разработчиков, она открывает доступ к более 10 тыс. каналов.

В середине сентября 2021 г. обязательных к предустановке приложений стало еще больше. Теперь в нем есть ПО для чтения книг, приложение онлайн-магазина, а также аудиоплеер со встроенной функцией воспроизведения радио и софт для проведения видеоконференций.

Названия этих программ до сих пор неизвестны. Устанавливать их на гаджеты производители будут обязаны, начиная с 1 марта 2022 г.

Таким образом, список расширился до 33 пунктов. С учетом требований, продиктованных распоряжением Правительства №2607-р от 18 сентября 2021 г. их стало 35.

Полтора года на внедрение закона

Закон о предустановке российского ПО на продаваемые в стране гаджеты Президент России Владимир Путин подписал еще 3 декабря 2019 г. Документ получил номер 425-ФЗ.

Закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 г., но это было невозможно, поскольку у властей к тому моменту даже не было готового списка приложений. Как итог, сроки начала работы закона были перенесены, и позже это подобное стало нормой.

К примеру, в начале декабря 2020 г. Госдума и Совет Федерации назначили дату начала обязательной предустановки российского ПО на 1 апреля 2021 г. В марте 2021 г. принятые Госдумой поправки к КоАП в очередной раз сдвинули сроки – теперь на 1 июля 2021 г. Других переносов не было.

Таким образом, закон начал действовать спустя более полутора лет с момента получения подписи главы государства.