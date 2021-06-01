На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский

Российский рынок смартфонов за год очень сильно изменился. Из списка лидеров выбыли Huawei и Honor, на год назад удерживавшие 40-процентную долю, за счет чего укрепить свои позиции смогли Samsung, Apple и Xiaomi. Благодаря уходу Honor и Huawei в числе лидеров теперь есть и российская компания BQ.

Масштабные метаморфозы

Российский рынок смартфонов за год пережил колоссальные изменения. Как сообщила CNews аналитическая компания IDC, список лидеров радикально изменился.

Из топ-5 брендов, поделивших между собой основную часть рынка, пропали сразу два крупные компании – Huawei и ее бывшая «дочка» Honor. Это очередное следствие американских санкций, под которыми находится Huawei – ей приходится выпускать смартфоны без сервисов Google, что отталкивает многих покупателей, к тому же именно под давлением США она была вынуждена продать Honor осенью 2020 г.

В I квартале 2020 г. топ-5 лидеров, в порядке уменьшения долей рынка (в штучном выражении), выглядел так: Honor (30%), Samsung (26%), Xiaomi (11%), Huawei (10%) и Apple (9%). Другими словами, Huawei удерживала 40% рынка.

Спустя год, в I квартале 2021 г., лидером стала Samsung с долей рынка 35,6% (она перешла со второго места на первое). За ней следует Xiaomi (28,2%, с третьего места на второе), затем идет Apple (15,8%, с пятого на третье). Все три компании, считают в IDC, нарастили свою долю на российском рынке за счет доли Huawei.

Apple, Samsung и Xiaomi не замедлили воспользоваться ослаблением позиций Huawei

В топ-5 производителей смартфонов появились и новички. Это компании Realme (3,9%) из китайского холдинга BBK и российский бренд BQ. Она удерживает долю в размере 2,6%.

Российский бренд BQ, который не стоит путать с испанским BQ Mobile, существует с 2013 г., а аббревиатура в его названии расшифровывается как Bright & Quick. Правообладатель товарного знака – компания ООО «Новая линия». Под ним она выпускает смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, аксессуары к ним, а также телевизоры и бытовую технику.

Один из смартфонов BQ

Все остальные производители, в том числе Nokia, ZTE и Huawei, поделили между собой оставшиеся 13,9% российского рынка.

Рынок растет

В I квартале 2021 г. российский рынок смартфонов показал рост год к году, несмотря на целый ряд факторов. Спрос на умные мобильники вырос, и на это не повлияли ни пандемия коронавируса, ни слабый курс рубля, ни рост цен из-за глобальной нехватки полупроводников.

За отчетный период россияне купили 7,251 млн устройств. Это на 10,4% больше показателей первой четверти 2020 г.

В начале 2020 года Huawei более чем уверенно чувствовала себя на российском рынке

Отдельного внимания заслуживают и классические сотовые телефоны, не имеющие смарт-функций. По всей стране их было продано около 2 млн. В сравнении с I кварталом 2020 г. их продажи сократились (тогда в России было продано 2,143 млн сотовых телефонов), но на фоне «доковидного» 2019 г. они, наоборот, показали рост.

Подросла и средняя розничная цена Android-смартфонов. Год назад она находилась на отметке $168 (12,36 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 июня 2021 г.), а теперь она составляет $200 (14,7 тыс. руб.). В обоих случаях цены приведены без учета НДС.

Достижения компаний

Старший аналитик IDC Ольга Агапова подтвердила CNews, что топ-2 компаний-производителей смартфонов увеличили свои доли за счет Huawei и Honor. По итогам отчетного периода они удерживают лишь 1% и 2,4% российского рынка соответственно.

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Следует отметить, что Samsung выбралась на первое место в России еще во II квартале 2020 г. Она удерживает лидерство на мобильном рынке страны четыре квартала подряд.

Экономическая ситуация в стране не помешала россиянам поднять продажи смартфонов

Xiaomi, в свою очередь, впервые в своей истории (она была основана в 2010 г.) удерживает больше четверти российского рынка смартфонов. «В совокупности оба игрока – Samsung и Xiaomi – заняли большую часть рынка смартфонов, освободившуюся из-за падения доли Huawei», – сообщила CNews Ольга Агапова. Сейчас на эти компании приходится совокупная доля 63,8% против 37% годом ранее.

Ольга Агапова отметила и оживление среди небольших компаний. «Существует группа брендов, стремящаяся занять место Huawei, однако пока что не добившаяся устойчивого положения на рынке. Из китайского конгломерата BBK это прежде всего бюджетный realme, преуспевший в I квартале, Oppo и vivo, а также еще одна китайская компания Transsion, которой принадлежат бренды itel и Tecno, начинающие демонстрировать рост на российском рынке», – сказала она.

Другие изменения на рынке

Россияне стали меньше покупать очень дешевые смартфоны. По оценке IDC, продажи мобильников стоимостью до $100 (7354 руб.) заметно сократились. В то же время, устройства ценового сегмента от $200 до $300 (от 14,7 тыс. руб. до 22,1 тыс. руб. тоже стали меньше интересовать отечественных потребителей. В компании подсчитали, что три пятых российского рынка Android-смартфонов находилось между этими сегментами.

Россияне также стали отдавать предпочтение крупногабаритным смартфонам с высокотехнологичными камерами и большим объемом памяти. Так, чаще всего они покупали с экраном свыше 6,5 дюйма по диагонали.

Отдельно эксперты IDC отметили рост российских продаж смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Напомним, что общедоступных 5G-сетей в России нет. Они могут появиться лишь через несколько лет, и то не на всей территории страны.

Спрос на 5G-смартфоны, считают в IDC, связан с релизом гаджетов линейки Apple iPhone 12. Они вышли в октябре 2020 г., и у каждого из них есть 5G-модем. Также в I квартале 2021 г. поставки смартфонов с 5G впервые превысили десятую часть всех поставок Android в Россию, при этом средняя розничная цена на них сократилась до $524 (38,5 тыс. руб. без НДС).

Прогноз на весь 2021 год

По прогнозам IDC, российский рынок смартфонов по итогам 2021 г. окажется на уровне 2020 г. С началом II квартала (1 апреля – 30 июня) одним из изменений на рынке стал запрет на продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения.