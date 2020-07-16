Huawei выпустил россыпь дешевых ноутбуков и планшетов. Видео

Huawei под своим брендом Honor выпустила два Android-планшета и сразу три ноутбука, каждый на процессоре AMD Ryzen серии 4000. Если планшеты различаются между собой только разрешением экрана и поддержкой стилуса у одного из них, то среди лэптопов отличий намного больше – модели процессоров, диагональ экрана и количество USB-портов.



Новинки Honor

Компания Huawei провела презентацию новых недорогих планшетных компьютеров и ноутбуков, которые будут продаваться под ее дочерним брендом Honor. В общей сложности она показала пять новинок – два планшета и три ноутбука, и каждая из них представлена в нескольких комплектациях.

Первыми представители Huawei продемонстрировали ноутбуки Honor MagicBook 2020 Ryzen Edition, в которых нет процессоров Intel. Их название указывает на использование чипов AMD, и в данном случае это 7-нанометровые Ryzen 5 4600H в более доступных версиях и Ryzen 7 4800H в более дорогих.

Веб-камера, скрытая в клавиатуре - отличительная черта новых ноутбуков Honor

Различия в комплектациях заключаются не только в модели CPU, но и в диагонали экранов – ноутбук доступен в модификации на 14 и 15,6 дюйма. Первой страной, в которой Honor MagicBook 2020 Ryzen Edition поступит в продажу, станет Китай, и его цена будет варьироваться от 3600 юаней (36,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2020 г. до 4700 юаней (47,6 тыс. руб.). Начало продаж – 30 июля 2020 г.

Стоимость ноутбуков Honor MagicBook 2020 Ryzen Edition

Модель ноутбука Процессор Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость, юань Стоимость, $ Honor MagicBook 14 2020 Ryzen Edition AMD Ryzen 5 4600H 16 512 4 000 572 Honor MagicBook 14 2020 Ryzen Edition AMD Ryzen 7 4800H 16 512 4 500 643 Honor MagicBook 15 2020 Ryzen Edition AMD Ryzen 5 4600H 8 256 3 600 515 Honor MagicBook 15 2020 Ryzen Edition AMD Ryzen 5 4600H 16 512 4 200 601 Honor MagicBook 15 2020 Ryzen Edition AMD Ryzen 7 4800H 16 512 4 700 672

Источник: Honor и CNews Analytics

Сразу после ноутбуков Huawei показала доступные планшетные компьютеры Honor Tab 6 и Tab X6 на базе ОС Android. Как и Honor MagicBook 2020 Ryzen Edition, первое время они будут продаваться только в Китае по цене 1100 юаней (11,1 тыс. руб.), до 1900 юаней (19,2 тыс. руб.)

Цены планшетов Honor Tab6 и Tab X6

Модель планшета Модули связи Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость, юань Стоимость, $ Honor Tab 6 Wi-Fi 3 32 1 300 186 Honor Tab 6 Wi-Fi 4 64 1 400 200 Honor Tab 6 Wi-Fi 4 128 1 700 243 Honor Tab 6 Wi-Fi, LTE 4 64 1 600 229 Honor Tab 6 Wi-Fi, LTE 4 128 1 900 272 Honor Tab X6 Wi-Fi 3 32 1 100 157 Honor Tab X6 Wi-Fi 4 64 1 200 172 Honor Tab X6 Wi-Fi, LTE 3 32 1 200 172

Источник: Honor и CNews Analytics

Оба планшета получили экран на 10,1 дюйма. Tab 6 поступил в магазины по цене от 1300 юаней (13,2 тыс. руб.), а младший Tab X6 выйдет в августе 2020 г. по цене от 1100 юаней (11,1 тыс. руб.).

Ноутбуки без дискретной графики

Все без исключения комплектации ноутбуков Honor MagicBook 2020 Ryzen Edition поставляются без дискретной видеокарты – такую опцию Huawei для них не предусмотрела. Их дисплеи выводят изображение в формате Full HD или 1920х1080 пикселей и занимают 84% и 87% площади верхней крышки для версий на 14 и 15,6 дюйма соответственно.

Невысокая цена ноутбуков Honor обусловлена не только отсутствием дискретной графики, но и отказом от дорогих процессоров Intel в пользу решений AMD

Huawei использует в ноутбуках оперативную память стандарта DDR-4 и скоростные твердотельные накопители PCIe NVMe, но пока неизвестно, какую ОС она планирует устанавливать на них – как сообщал CNews, у компании есть опыт по выпуску ноутбуков под управлением Linux.

В распоряжении ноутбуков имеются по одному порту USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0 и HDMI, выход под наушники, а также веб-камера, скрытая под одной из кнопок верхнего ряда клавиатуры – из-за тонких рамок экрана на верхней крышке места под нее не осталось. Также имеется дополнительный порт USB-C, который может использоваться для подключения зарядного устройства мощностью до 65 Вт.

Лэптоп-конкурент MacBook Pro 16

Вместе с ноутбуками MagicBook 2020 Ryzen Edition Huawei выпустила и Pro-модель без дискретной графики и с экраном на 16,1 дюйма, как у Apple MacBook Pro 16. Как и младшие версии, MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition работает на тех же процессорах AMD, а его стоимость в Китае составляет 4700 юаней (47,6 тыс. руб.) за модификацию на Ryzen 5 и 5200 юаней (52,6 тыс. руб.) за Ryzen 7. Объемы памяти от цены не зависят – 16 ГБ DDR4 (оперативная) и 512 ГБ PCIe NVMe (SSD).

Pro-ноутбук отличается большим количеством разъемов и увеличенной диагональю экрана

Разрешение экрана MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition составляет 1920х1080 точек (Full HD), он занимает 90% площади корпуса и охватывает 100% цветового пространства sRGB. Внутри ноутбука установлены два вентилятора SharkFin Dual Fan 2.0 со скоростью вращения 5800 оборотов в минуту и пара тепловых трубок – в младших моделях есть лишь один кулер и одна трубка.

Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

Размеры Pro-ноутбука Huawei составили 369х234х17 мм при весе 1,7 кг. Цена включает один порт USB-C под 65-ваттную зарядку, три USB 3.2 Gen 1, дактилоскоп, выход под наушники и один HDMI 2.0.

Доступные Android-планшеты

Завершила презентацию Huawei премьера планшетных компьютеров Honor Tab 6 и Tab X6. По дизайну одни полностью идентичны, да и большинство спецификаций у них тоже одинаковые.

Новые планшеты Honor получили один дизайн на двоих

Планшеты построены на процессоре Huawei Kirin 710A среднего уровня со встроенной видеокартой Mali-G51 MP4 на четырех ядрах, поставляются с 2-мегапиксельной фронтальной и 5-мегапиксельной основной камерами, у них обоих есть слот под карты памяти microSD и опциональный разъем под SIM-карту, плюс в их распоряжении имеются батарея емкостью 5100 мАч, прошивка Android 10 без сервисов Google и с оболочкой MagicUI 3.1, порт USB-C и GPS-ресивер, а также модули Bluetooth 5 и Wi-Fi.

Tab 6 – более продвинутый в техническом плане планшет за счет поддержки разрешения 1920х1200 точек, к тому же им можно управлять при помощи стилуса Magic Pen. Весит он 460 граммов, как и младший Tab X6, у которого стилуса уже нет. Разрешение его дисплея – 1280х800 пикселей.