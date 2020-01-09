Samsung выпустила неубиваемый смартфон. Впервые за многие годы с огромной съемной батареей. Фото

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Samsung разработала смартфон Galaxy Xcover Pro с улучшенной защитой от падений, ударов и воды. Его ключевое отличие от подавляющего большинства аналогов и всех предшественников заключается в наличии съемного аккумулятора высокой емкости – 4050 мАч против 2800 мАч у предыдущей модели.

Смартфон для экстремальных условий

Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон из серии защищенных гаджетов Xcover. Модель получила название Galaxy Xcover Pro, и это один из немногих современных смартфонов, наделенных съемным аккумулятором.

Galaxy Xcover Pro рассчитан на использование в экстремальных для техники условиях. Его усиленный корпус получил защиту от ударов и падений в соответствии со набором рекомендаций MIL STD 810G, а также защиту от воды и пыли IP68. Это означает, что смартфон полностью пыленепроницаемый, и что он может пережить нахождение в воде в течение 30 минут на глубине до 1 метра.

Следует учесть, что класс IP68 подразумевает защиту только от пресной воды: морская, даже если не проникнет внутрь корпуса, после испарения оставит в разъемах и под кнопками отложения солей, что в итоге все же может потребовать ремонта устройства.

Что касается MIL STD 810G, то еще в ноябре 2018 г. CNews сообщал, что это вовсе не военный стандарт. Это всего лишь обозначение набора рекомендаций к тестированию устройств на прочность, основанных на результатах серии лабораторных испытаний. Они разработаны Минобороны США и действительно охватывают широкий диапазон внешних факторов, на защищенность от которых и предлагается тестировать устройства.

Дисплей Xcover Pro хоть и получил современные пропорции, но рамок по периметру не лишился

Определенных четких указаний к тому, каким испытаниям можно подвергать ноутбук, а каким – смартфон, в описании MIL-STD 810G нет. И поэтому производитель может несколько раз включить, скажем, ноутбук на 10-градусном морозе и, убедившись в его работоспособности, нанести на его упаковку данную аббревиатуру и больше не проводить другие тесты.

Galaxy Xcover Pro оценен производителем ровно в 500 евро (34,1 тыс. руб.). Он существует в единственной комплектации, и Samsung начнет его продажи 31 января 2020 г., однако поначалу смартфон будет доступен лишь в одной стране мира – в Финляндии. Чем обусловлено столь оригинальное ограничение географии распространения, южнокорейский вендор не уточняет, но и не отрицает, что в дальнейшем смартфон появится и в других странах.

Дисплей и фотокамеры

Смартфоны серии Xcover всегда немного отставали от линеек Galaxy S и Galaxy Note в техническом плане, и Galaxy Xcover Pro – не исключение, но на этот раз от «старших братьев» ему достался дисплей с аккуратным отверстием под фотокамеру. В отличие от линеек S и Note, оно размещено в верхнем левом углу.

Сам дисплей основан на матрице Super AMOLED и имеет вытянутую форму – соотношение сторон составляет 20:9. При диагонали 6,3 дюйма экран поддерживает разрешение 2400х1080 пикселей (формат Full HD). Толщина рамок дисплея по сравнению с другими моделями увеличена по всему периметру для снижения риска его повреждения при падении. Тачскрин распознает касания в перчатках и влажными пальцами.

Сзади у Xcover Pro есть лишь двойная камера со вспышкой. Дактилоскоп перенесли на боковой торец

Фронтальная камера Galaxy Xcover Pro основана на 13-мегапиксельном сенсоре, а основной модуль состоит из матриц на 25 и 8 МП. Параметры оптики Samsung не раскрывает, известно лишь, что 8-мегапиксельная камера получила ультраширокоугольный объектив.

Процессор и память

В Galaxy Xcover Pro Samsung не использует процессор производства Qualcomm – в данной модели она отдала предпочтение чипу собственной разработки. Смартфон базируется на однокристальной системе Exynos 9611, ориентированной на устройства среднего уровня.

Exynos 9611 производится по нормам 10-нанометровой технологии и включает в себя восемь ядер, разделенных на два кластера. В первом находятся четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex A73 с частотой до 2,3 ГГц, а второй включает квартет Cortex A53 до 1,7 ГГц. В процессоре есть интегрированная видеоподсистема Mali G72 MP3 на трех ядрах, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, , ресивер GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo, а также модем LTE Cat.12 3CA. Он обеспечивает скорость скачивания до 600 Мбит/с.

Galaxy Xcover Pro укомплектован 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. Другие комплектации данного смартфона на момент публикации материала отсутствовали, но в нем заявлена поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ.

Аккумулятор и программное обеспечение

Из коробки Galaxy Xcover Pro работает на базе пока что самой современной версии мобильной ОС Google – Android 10. Напомним, что она вышла еще в августе 2019 г., а анонс Android 11 предварительно запланирован на май 2020 г. На смартфон установлена фирменная графическая оболочка One UI версии 2.0.

Система питания реализована в виде съемной батареи емкостью 4050 мАч, и это самая емкая АКБ за всю историю линейки Xcover. Для сравнения, модель Xcover 4s, вышедшая в июне 2019 г., работала от батареи емкостью 2800 мАч.

Samsung позволяет докупить дополнительные аккумуляторы для Xcover Pro и не рисковать остаться без связи там, где нет розеток. Подзарядка осуществляется по интерфейсу USB-C, поддерживается 15-ваттная ускоренная зарядка.

В смартфоне предусмотрена поддержка двух SIM-карт, есть чип NFC для бесконтактных платежей и сканер отпечатков пальцев – он встроен в боковую панель корпуса. Весит Galaxy Xcover Pro около 217 граммов при размерах 165х77х10 мм.

В дополнение к перечисленному смартфон располагает двумя программируемыми кнопками (одна на верхнем торце, другая на боковом. По умолчанию их можно использовать для включения фонарика и отправки текстовых сообщений с помощью голоса.