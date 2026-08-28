Сервис путешествий «Туту» подключил 4,6 млн отелей

Сервис путешествий «Туту» расширил каталог жилья: сейчас на платформе доступно более 4,6 млн объектов размещения по всему миру — отели, квартиры, гостевые дома, хостелы, базы отдыха. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Вместе с объектами пользователям доступны 1,4 млн отзывов реальных гостей. Средний рейтинг объекта в каталоге — 8,78 из 10.

Самыми популярными направлениями для бронирования отелей внутри страны в 2026 году стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Калининград.

За рубежом чаще всего бронируют отели в Белоруссии, Турции, Казахстане, Абхазии, Армении, Узбекистане, Грузии, Таиланде, ОАЭ и Китае.

За каталогом такого размера скрываются и необычные локации, и странные названия. География бронирований выходит далеко за пределы популярных направлений. За год пользователи бронировали жильё даже в Ватикане — самом маленьком государстве мира, в Сан-Томе и Принсипи у западного побережья Африки, в Того, Кабо-Верде и Мозамбике. Есть заказы в Новой Зеландии, Туркменистане и Лихтенштейне.

Отельеры по всему миру пытаются уместить в название объекта весь текст объявления. Рекордсмены каталога:

Апартаменты в Пейнтоне (Великобритания) перечисляют в названии два сада, два санузла, три двуспальные и три односпальные кровати, три парковочных места и расположение напротив пирса (252 символа).

Комната в Ницце (Франция) сразу на двух языках сообщает про вид на море, трамвай у дверей, 12 минут до вокзала и 17 минут до пляжа (252 символа).

Владелец жилья в Приморских Альпах вынес в название просьбу не звонить, а бронировать онлайн, часы заселения до 20:00 и список принимаемых карт (255 символов).

Апартаменты в Аргентине уместили в название прайс на конкретные даты февраля, а объект в бразильском Гуарапари — этаж, две спальни, гриль на балконе, два лифта и 50 метров до пляжа (255 символов).

Отдельная история — Россия. Один из объектов в Краснодарском крае назван по записи в государственном лесном реестре: с номером квартала, выдела и участкового лесничества (241 символ).

«Туту» продолжает развивать направление отелей, охватывая как крупные города, так и небольшие населенные пункты в России и практически всех странах мира.