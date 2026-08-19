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«Перспективный мониторинг»: иностранная платформа для телефонного мошенничества может начать работу в России

В ходе мониторинга активности злоумышленников эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») обнаружили на теневом форуме SaaS-платформу (SaaS — Software-as-a-Service, ПО как услуга), предоставляющую услуги проведения вишинговых (телефонных) атак по подписке. Основной инструмент, предлагаемый на платформе, — чат-бот, который при помощи автоматизированных вишинговых атак собирает конфиденциальные сведения, например, данные банковских карт или второй фактор аутентификации. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Функционал бота в основном связан с возможностью генерации голоса при помощи искусственного интеллекта и автоматической обработки полученной от жертвы конфиденциальной информации. Платформа предоставляет выбор из более чем 20 вариантов женских и мужских ИИ-голосов с различными акцентами и языками. В речи реализованы интонации, паузы, минимальная задержка реакции, а также имитация фонового шума колл-центра для реалистичности.

Пользователю доступны стандартные сценарии вишингового взаимодействия, сгруппированные по тематикам. Можно также разработать собственный сценарий и провести по нему атаку при помощи платформы. Есть также возможность спуфинга — подмены номера, отображаемого на стороне получателя вызова. Звонки совершаются по SIP (протокол обмена сигналами IP-телефонии).

На момент исследования чат-бот поддерживает возможность проведения вишинговых атак в 15 странах: США, Австралии, Канаде, Великобритании, Испании, Италии, Дании, Польше, Чехии, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Германии.

Россия пока не входит в список стран, поддерживаемых OTP-ботом, но русский язык уже доступен для генерации, а российский телефонный код +7 можно использовать при подключении спуфинга.

«Платформа интересна прежде всего не отдельной технологией генерации голоса, а тем, что объединяет целый набор инструментов в готовую инфраструктуру для автоматизированного вишинга. Первые бета-версии появились в сети еще в 2023 г., ИИ-версия уже в 2024 г. Нашими специалистами платформа мониторилась как раз с конца 2024 г. С 2025 г. она уже является полноценной платформой Vishing-as-a-Service. В этом и заключается принципиальная новизна для рынка: отдельные технологии — синтез речи, клонирование голоса, подмена номера и автоматизация звонков — существовали и раньше. Но их объединение в готовый коммерческий сервис существенно снижает порог входа. Атакующему уже не требуется самостоятельно разрабатывать голосового бота или строить инфраструктуру обзвона — значительная часть процесса превращается в работу с готовой платформой», — сказала заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга» Анна Хромова.

По ее словам, автоматизированные антифрод-системы уже способны выявлять подобные атаки, однако эффективность детекции пока остается переменной. Такие решения анализируют ряд характеристик голоса и речи, но злоумышленники могут намеренно ухудшать качество аудио — например, добавляя фоновые шумы или имитируя условия реального колл-центра. Это способно снижать точность распознавания.

«При этом возникает классическая проблема: атакующей стороне проще адаптироваться, чем защитной. Злоумышленники могут быстро менять параметры генерируемого голоса и сценарии атак в ответ на появление новых механизмов защиты. Разработчикам антифрод-систем, напротив, необходимо собирать новые данные, переобучать модели и проверять их устойчивость к новым вариантам атак. Скорость этой гонки в перспективе может стать одним из главных вызовов», — сказала Анна Хромова.

Необходим комплексный подход: анализ поведения и контекста звонка, дополнительные факторы аутентификации, автоматическая оценка подозрительных сценариев и блокировка на уровне операторов и сервисных платформ.

Главная угроза здесь не столько в появлении «идеального поддельного голоса», подчеркивают эксперты «Перспективного мониторинга», сколько в масштабировании мошенничества. То, что раньше требовало участия человека, потенциально может быть автоматизировано: от поиска и профилирования жертвы до генерации разговора, адаптации сценария в реальном времени и последующей обработки большого числа звонков.

Именно переход от отдельных атак к массовым, адаптивным и практически автономным кампаниям делает эту технологию особенно опасной.

По словам экспертов, все это говорит о том, что телефонное мошенничество в России может стать еще более активным. В связи с этим специалисты ПМ настоятельно рекомендуют всегда придерживаться следующих правил: придумать кодовое слово для звонков родственников, близких и детей и просить назвать его при любом подозрительном звонке с незнакомого номера; если звонят ресурсоснабжающие, социальные, медицинские и иные организации, перепроверять полученную информацию самостоятельным звонком на официальные номера телефонов указанных организаций; никогда и ни при каких обстоятельствах не называть код из SMS; включить двухфакторную или многофакторную аутентификацию везде, где это возможно.

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