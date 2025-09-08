IT Elements 2025: опубликована финальная программа главной ИТ-конференции осени

10–11 сентября в Москве в третий раз пройдет IT Elements — конференция, сделанная айтишниками для айтишников. Ключевые темы мероприятия: ИТ-инфраструктура, сети, кибербезопасность, данные и AI/ML. ИТ-сообщество соберется, чтобы обсудить все актуальные вопросы индустрии: от антихрупкой архитектуры и ЦОДов для ИИ до внедрения GPT, подходов к построению Kubernetes и борьбы с уязвимостями.

Программа двухдневной конференции включает доклады, пленарные сессии, круглые столы, паблик-толки, мастер-классы и технические демонстрации, которые будут проходить в шести тематических залах. Более 30 главных вендоров представят свои продукты и разработки в выставочном пространстве. А вечером первого дня гостей ожидает насыщенная вечерняя программа и торжественное награждение победителей первой премии IT Elements Awards.

Свыше сотни спикеров из финансового сектора, промышленности, ритейла и технологических компаний поделятся опытом внедрения российских решений, рассмотрят кейсы цифровизации и поговорят о существующих вызовах рынка. Среди них: эксперты из Альфа-банка, «Ленты», НЛМК, Yandex Cloud, ЕВРАЗа, Т-Банка, VK Tech, «Росгосстраха», Ozon Tech, группы «Черкизово» и др.

Они обсудят:

как обеспечить антихрупкую ИТ-архитектуру, позволяющую принимать разнообразные удары с приемлемым для бизнеса ущербом и эффективно восстанавливаться;

с какими вызовами сталкиваются лидеры индустрии и на какие технологии делают ставку;

что выбирает крупный бизнес для построения Kubernetes: разработку собственной платформы или покупку вендорского решения;

первые результаты внедрения корпоративного GPT: переход от пилотов к рабочим инструментам;

особенности строительства ЦОДов под задачи искусственного интеллекта;

что происходит на рынке труда в ИТ и закончился ли «золотой» век для специалистов;

итоги импортозамещения в сегменте виртуализации;

миграцию на отечественные NGFW;

как компаниям выбрать подходящую СУБД из многообразия существующих решений;

реальные кейсы применения ИИ в промышленности: цифровые двойники, предиктивные модели и не только;

когда компаниям стоит задумываться о внедрении частного облака;

что делать, если все зашифровано: поднимать или искать источник заражения?

как протестировать сетевое оборудование и не сойти с ума.

Гостей мероприятия ждут практические задания и демонстрации. Они увидят, как работает катастрофоустойчивая платформа виртуализации на базе сетевой репликации, и узнают, как проводить Table-top-учения. Любой желающий сможет реализовать диагностику материнской платы с помощью мультиметра и тепловизора, протестировать интерфейс корпоративного GPT и работу ИИ-ассистентов, а также поиграть в Need For Speed: The BGP Cup, где необходимо настроить сеть по схеме, и NetCraft — стратегию для сетевых инженеров.

Также запланированы киберучения от Jet CyberCamp — командный турнир для отработки практических навыков противодействия кибератакам и PVP-поединок в формате индивидуального соревнования. Это шанс испытать командную работу в условиях, близких к реальным.

Подробную программу можно посмотреть на сайте IT Elements.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

Генеральный партнер конференции — ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Генеральный информационный партнер — CNews

Партнер по технологическому контенту — «Хабр»

Influence-партнер — linkmeup

Специальный информационный партнер — Jet Info

Информационный партнер первой премии IT Elements Awards — Инк.

Информационные партнеры — ПРАЙМ, Hi-Tech Mаil, Anti-Malware, Telecom Daily, Global Digital Space, BIS Journal, CIS, Cybermedia, Computerra, «Банковское обозрение»

Telegram-партнеры — «Мониторим ИТ», DevSecOps Talks, /usr/bin, DevOps MemOps, «Импортозамещение в ИТ», «Новости IT | Вашу Цифру!», «Технологичка», Belyaev Security, IT Stand, DevOps Community for Love, «Георгий Руденко | Кибербез & Бизнес»