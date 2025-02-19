Канунников Дмитрий
|19.02.2025
|Разработка единой цифровой платформы позволила застройщику «Запстрой» повысить лояльность жильцов и увеличить продажи на 60% 1
|04.09.2008
|Чичваркин рассказал о грехах «Евросети» 1
Канунников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Motorola 3502 1
|Евросеть 1405 1
|ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
|Файзулин Марат 2 1
|Волкова Виолетта 2 1
|Пичугин Алексей 2 1
|Ермилов Андрей 11 1
|Левин Леонид 130 1
|Власкин Андрей 18 1
|Левин Борис 55 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2435 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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