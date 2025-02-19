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Канунников Дмитрий



19.02.2025 Разработка единой цифровой платформы позволила застройщику «Запстрой» повысить лояльность жильцов и увеличить продажи на 60% 1
04.09.2008 Чичваркин рассказал о грехах «Евросети» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Канунников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3502 1
Евросеть 1405 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
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ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2951 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 245 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 222 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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