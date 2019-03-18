 

Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной начинкой. Цена

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, Текст: Эльяс Касми
Новый смартфон Xiaomi Redmi 7, несмотря на минимальную стоимость (от $105), предложил покупателям современный восьмиядерный процессор, большой IPS-экран под защитным стеклом Gorilla Glass и двойной модуль камеры с датчиком глубины сцены для размытия заднего фона. В этой ценовой категории у него пока нет конкурентов в плане реализованных в нем возможностей.

Смартфон для экономных

Состоялся официальный анонс сверхдешевого смартфона Xiaomi Redmi 7, оцененного менее чем в 7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 марта 2019 г. Моноблок, как и вышедшая в конце февраля 2019 г. флагманская модель Mi 9, стоит значительно дешевле своих основных конкурентов, обеспечивая схожий уровень производительности.

В продажу Redmi 7 поступит в трех комплектациях: базовая стоимостью $105 (6,8 тыс. руб.) предложит 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а за $120 (7,8 тыс. руб.) в смартфоне уже будет накопитель на 32 ГБ и трехгигабайтный модуль оперативной памяти. Топовая версия обойдется покупателю в $150 (9,7 тыс. руб.). В ней присутствуют уже 64 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти. Цены актуальны для рынка Китая – рекомендуемая российская стоимость смартфона не объявлена.

Исключительные возможности

Сохранив стоимость на уровне предшествующей модели, новый Redmi 7 обзавелся современным процессором Qualcomm Snapdragon 632 со встроенной видеокартой Adreno 506 и восемью вычислительными ядрами Kryo 250, разделенными на два кластера по четыре производительных и четыре энергоэффективных ядра. Экран, вопреки ранее утекшей инсайдерской информации, обошелся без моноброви, однако вырез все же присутствует, хотя и сравнительно небольшой – в Apple iPhone XS «челка» отнимает заметно больше полезной площади дисплея.

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По внешности Redmi 7 даже и не скажешь, что он стоит всего $105

В вырезе скрылась фронтальная камера с разрешением 8 Мп, а сам дисплей представлен матрицей IPS с углами обзора 178 градусов. Диагональ панели при соотношении сторон 19:9 составила 6,26 дюйма, а поддерживаемое ею разрешение – HD+ (1520х720 пикселей). Дисплей охватывает 84% цветового пространства, а сверху он закрыт усиленным стеклом Gorilla Glass 5. Модуль основной фотокамеры состоит из двухмегапикельного сенсора глубины сцены и основной матрицы на 12 Мп оптического формата 1/2,9 дюйма с пикселями размером 1,25 мкм. Параметры оптики производитель не уточняет. Также на задней панели установлен сканер отпечатков пальцев.

Дополнительные спецификации

Redmi 7 с завода укомплектован батареей емкостью 4000 мАч, водоотталкивающим покрытием корпуса P2i (защита исключительно от дождя и брызг) и встроенным ИК-портом для управления домашней бытовой техникой (у Xiaomi есть фирменное приложение «Mi пульт»). На корпусе также присутствуют 3,5-миллиметровый разъем для подключения проводных наушников, два слота под SIM-карты и один слот под накопители microSD. В аппаратное оснащение смартфона вошли ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11n и FM-тюнер. Redmi 7 весит 180 граммов при размерах 159х76х8 мм.

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Модуль камеры не поместился в корпус. Можно надеяться на хорошую, качественную оптику

Программная часть Redmi 7 представлена прошивкой MIUI 10, установленной поверх ОС Android 9 Pie. Напомним, что 14 марта 2019 г. вышла первая бета-версия Android 10, но пока неизвестно, станет ли Xiaomi устанавливать финальную версию этой системы после ее релиза на свои бюджетные аппараты.

Дата релиза

В китайской рознице Redmi 7 появится уже 26 марта 2019 г. Пока неизвестно, как скоро выйдут модификации с глобальной версией прошивки, пригодной для использования в других странах за пределами КНР и поддерживающей сервисы Google.

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Redmi 7 в темно-красном исполнении нацелен на прекрасный пол

Xiaomi предложит покупателям Redmi 7 в трех цветах корпуса – красном, черном и синем. Также на смартфон будет распространяться фирменная гарантия сроком 18 месяцев.

Достижения Xiaomi

За неполные три месяца 2019 г. Xiaomi выпустила, с учетом Redmi 7, уже три знаковых смартфона. В январе 2019 г. состоялся дебют Redmi Note 7 стоимостью от $250 (16,2 тыс. руб.) с фотокамерой Samsung GM1 на 48 Мп (в версии Note 7 Pro используется камера Sony с идентичным разрешением), а в конце февраля 2019 г. перед публикой предстал упомянутый флагман Mi 9. На момент анонса его рекомендуемая стоимость начиналась от $445 (28,8 тыс. руб.), тогда как его основной конкурент Samsung Galaxy S10 стоит от 57 тыс. руб.

Впрочем, уже в 2020 г. смартфоны Xiaomi, по крайней мере, флагманские, могут подорожать, на что непрозрачно намекнул глава компании Лей Цзунь (Lei Jun). Затронет ли рост цен бюджетные смартфоны линейки Redmi, пока неизвестно.

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