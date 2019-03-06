Xiaomi прекратит выпускать дешевые флагманские смартфоны

Xiaomi сообщила о скором росте цен на свои смартфоны, в том числе и флагманские модели. Она перестанет продавать их с минимальной или даже нулевой наценкой, а полученную дополнительную прибыль с их реализации направит на разработку и интеграцию новых технологий в будущие модели.

Рост цен неминуем

Компания Xiaomi рассматривает возможность повышения цен на свои смартфоны уже в ближайшем будущем, сообщает портал Technode. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор компании Лей Цзунь (Lei Jun) в ходе одного из недавних интервью Technode.

По его словам, рост стоимости новых смартфонов компании обоснован двумя причинами: Xiaomi планирует увеличить инвестиции в производство мобильных гаджетов, что позволит сделать их более технологичными и современными. Кроме того, отметил Цзунь, руководство Xiaomi стремится избавиться от репутации производителя дешевых мобильников, которая очень прочно закрепилась за компанией.

Следует отметить, что все, сказанное СЕО Xiaomi, относится к рекомендуемой цене непосредственно в Китае – в России смартфоны данного бренда всегда продаются с ощутимой наценкой, что особенно хорошо видно на примере флагмана в раздвижном корпусе Mi Mix 3.

Mi 9 – последний дешевый флагман

Пока неизвестно затронет ли повышение цен все модели Xiaomi, или же подорожают лишь флагманские смартфоны. СЕО компании отметил, Mi 9, выпущенный в феврале 2019 г., может стать последним дешевым флагманом компании. Напомним, что рекомендуемая стоимость Mi 9 на рынке Китая составляет от $450 (29,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 марта 2019 г.) за минимальную комплектацию, тогда как российские цены на топовую линейку Samsung Galaxy S10 стартуют от 57 тыс. руб. Даже менее актуальный с точки зрения аппаратной начинки Nokia 9 Pureview оценивается в 50 тыс. руб.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Несмотря на низкую стоимость, Mi 9 построен на самом мощном на начало 2019 г. процессоре Qualcomm 855, к тому же в его активе есть поддержка 27-ваттной проводной и 20-ваттной беспроводной зарядок – подобное решение пока не может предоставить ни один смартфон на рынке. В дополнение ко всем преимуществам Mi 9 оснащен тройной 48-мегапиксельной камерой с оптическим зумом.

Спасение в Redmi и Pocophone?

Насколько сильно вырастет стоимость новых смартфонов Xiaomi – тоже пока загадка. Лей Цзунь не привел конкретные цифры, но заверил, что удорожание будет незначительным, так что есть шанс, что новые мобильники китайской марки по-прежнему будут самыми доступными на фоне конкурентов.

Опять же, в 2018 г. Xiaomi выделила линейку дешевых смартфонов Redmi в отдельный суббренд, и уже в 2019 г. серию пополнила модель Note 7 в паре с улучшенной ее версией Note 7 Pro. Оба смартфона, как и Mi 9, располагают камерой с разрешением 48 Мп, только в первом установлен сенсор Samsung, а во втором – более качественная матрица Sony.





Интервью исполнительного директора Xiaomi Лей Цзуня

Вспомним и про линейку смартфонов Pocophone, образованную летом 2018 г. и состоящую пока из одной модели F1. Это тот самый знаменитый дешевый флагман Xiaomi, который сразу после релиза стоил в России в пределах 23 тыс. руб. и по производительности не уступал вдвое более дорогим Samsung Galaxy S9 и S9+. В 2019 г. Xiaomi планирует выпустить Pocophone F2, не менее доступный и снабженный актуальной на данный момент платформой Qualcomm Snapdragon 855.

Влияние конкурентов?

Не исключено, что решение о росте цен на смартфоны Xiaomi приняла, оглядываясь на своих конкурентов. Даже OnePlus, многие годы выпускавшая дешевые топовые телефоны, позиционировавшиеся за счет низкой цены и мощной начинки в качестве «убийц» других флагманов, в 2018 г. изменила своим принципам. Прошлогодние смартфоны OnePlus 6 и 6T уже стоили дороже Xiaomi Mi 8, и с выходом OnePlus 7 ситуация едва ли изменится.

Цены на смартфоны Apple отправились в космос еще в 2017 г., когда в России вышел iPhone X по цене до 92 тыс. руб. на момент старта продаж. В 2018 г. представили iPhone XS Max, цена которого достигает уже 130 тыс. руб., и приблизительно столько же у россиян попросят за новенький Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти.

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