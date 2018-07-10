В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6

С 13 июля в четырех российских розничных сетях можно будет приобрести смартфон OnePlus 6 — нового «убийцу флагманов» от бренда OnePlus. Цены на «убийцу» в зависимости от конфигурации заявлены на уровне 45-55 тыс. руб.

Старт продаж

С 13 июля в России стартуют официальные розничные продажи смартфона OnePlus 6. Аппарат можно будет приобрести в сетях DNS, МТС, «Связной» и «М.Видео».

Конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, выполненная в глянцевом черном (Mirror Black) цвете, будет стоить 44990 руб. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной обойдется покупателю в 48990 руб., эта модель представлена в двух цветах: глянцевом черном и матовом черном (Midnight Black). Стоимость старшей модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной составит 54990 руб., эта конфигурация есть только в матовом черном корпусе. О продажах шелковистого белого (Silk White) цветового решения, которое будет выпускаться ограниченной серией, речь пока не идет.

Дистрибуцией новой модели занимается «Марвел-дистрибуция», заключившая в июле 2016 г. с брендом OnePlus эксклюзивное соглашение на распространение их продукции на территории России и СНГ.

Технические характеристики

OnePlus 6 получил безрамочный дисплей Optic AMOLED с диагональю 6,28 дюйма, разрешением 2280 x 1080 пикселей (Full HD+) и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана есть небольшой вырез для камеры и динамика.

One Plus позиционирует свои смартфоны как «убийцы флагманов»

Смартфон выполнен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845 и работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Производитель утверждает, что этот процессор, более мощный, чем в предыдущих моделях, вместе с доработанной OxygenOS повысит производительность на 30% и снизит потребление энергии на 10%.

Разрешение двух модулей основной камеры составляет 16 МП и 20 МП соответственно, предусмотрен автофокус, диафрагма f/1,7 и оптическая стабилизация. Благодаря функции super slow-mo можно снимать видео с частотой 480 кадров в секунду. Фронтальная камера получила модуль на 16 МП.

Емкость аккумулятора равняется 3300 мАч, поддерживается быстрая зарядка Dash Charge, которая должна обеспечить зарядку устройства на 65% за полчаса, и беспроводная зарядка. На задней панели корпуса находится сканер отпечатков пальцев, однако смартфон способен также проводить разблокировку экрана методом распознавание лица пользователя.

One Plus 6 пока доступен только в глянцевом и матовом черных цветах

Передняя и задняя панель OnePlus 6 покрыты стеклом Corning Gorilla Glass 5, устойчивость к влаге обеспечивает пенистая прослойка под экраном, а также водонепроницаемость аудио-порта и сканера отпечатков пальцев. Однако сертификацию по стандарту IPxx аппарат не проходил, поэтому он относится к классу Daily Water Resistance, то есть не боится влаги в повседневных ситуациях, но не при экстремальных сценариях.

Другие модели бренда

OnePlus позиционирует свои смартфоны как «убийцы флагманов» (это официальная характеристика смартфонов OnePlus, опубликованная на сайте компании) за премиальное наполнение и демократичную цену, которая на сотни долларов ниже стоимости Apple iPhone и Samsung Galaxy S. Вендор утверждает, что каждый новый OnePlus не уступает конкурирующим флагманам текущего поколения по техническим характеристикам и функциональности, а в некоторых случаях даже опережает их.

В ноябре CNews писал о начале продаж еще одного «убийцы флагманов» от OnePlus — смартфона OnePlus 5T. Аппарат на момент выпуска был прежде всего интересен современным дизайном 6,01-дюймового «безрамочного» дисплея, получившего модное соотношение сторон 18:9 (2:1).

Он также получил металлический корпус, мощную современную аппаратную платформу на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835, сдвоенную основную камеру и ряд современных технологий, включая систему разблокировки Face Unlock с распознаванием лица пользователя. Несмотря на флагманские характеристики, OnePlus 5T действительно позиционируется как аппарат среднего ценового диапазона, точнее, верхнего его сегмента.