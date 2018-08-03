В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены

На любой кошелек фанатов Xiaomi. Плюс пылесос

Компания Xiaomi официально представила в Москве три новых продукта под своим брендом: флагманский смартфон Xiaomi Mi 8, получивший свое название в честь 8-летия компании (предыдущий флагман носил название Mi 6), бюджетный смартфон Redmi 6A на смену одному из наиболее популярных в мире Redmi 5A, а также робот-пылесос Mi Robot Vacuum из экосистемы Mi для умного дома.

Презентация и начало продаж новинок в России состоялись лишь на несколько недель позже мировых анонсов: Xiaomi Mi 8 впервые был представлен 31 мая, Redmi 6A – 12 июня. В России новый флагман и сверхбюджетный Redmi 6A будут доступны уже со следующей недели.

По данным компании, новый премиальный смартфон Xiaomi Mi 8 стал самым доступным на рынке устройством на производительном флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 845.

Особенности смартфона Xiaomi Mi 8

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 получил узнаваемый дизайн, во многих подробностях повторяющий внешний вид Apple iPhone X, включая характерную «монобровь» на экране. Задняя панель смартфона изготовлена из стекла, закругленного с четырех сторон, рамка выполнена из авиационного алюминия, экран покрыт стеклом 2,5D.

Варианты цветового оформления смартфона Xiaomi Mi 8

Смартфон оснащен 6,21-дюймовым дисплеем на матрице AMOLED производства Samsung с разрешением FHD+ (2248х1080 точек) и соотношением сторон 18,7:9, при этом экран занимает 86,68% передней панели. Габариты смартфона 155 х 75 х 7,6 мм, вес 175 г.

Дизайн смартфона Xiaomi Mi 8 с узкими рамками

Смартфон выполнен на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра Kryo 385 с тактовой частотой 2,8 ГГц, и еще 4 ядра Kryo 385 с тактовой частотой 1,8 ГГц плюс графика Adreno 630). В розницу поступят варианты с 6 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ.

Тыльная сторона смартфона Xiaomi Mi 8

Аппарат поддерживает сети LTE и оснащен двумя слотами под карты Nano-SIM, однако слот под флеш-карты microSD отсутствует. Смартфон оснащен поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, Глонасс, BDS, портом USB Type-C с функцией USB OTG. По данным компании, это первый в мире смартфон с двухчастотным GPS, поддерживающим диапазоны L1 и L5, благодаря которым навигация становится более точной.

Основная сдвоенная и фронтальная камеры смартфона Xiaomi Mi 8

Основная сдвоенная камера Xiaomi Mi 8 выполнена на матрицах 12 МП с объективами f/1,8 и f/2,4, поддерживается запись видео с качеством до 4K. Фронтальная камера оснащена сенсором 20 МП с объективом с апертурой f/2,0.

Смартфон Xiaomi Mi 8 оснащен сканером отпечатков пальцев и аккумуятором 3400 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Аппарат поставляется с предустановленной ОС Android 8.1 и фирменной оболочкой MIUI 10.

Доступный смартфон Redmi 6A

В Xiaomi позиционируют Redmi 6A как «лучший бюджетный смартфон». Redmi 6A оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, который занимает 80,5% площади передней панели смартфона. Его задняя панель из поликарбоната выглядит и ощущается так, будто она сделана из металла с матовым покрытием. Благодаря изогнутой поверхности, плавно сужающейся к краям, смартфон удобно лежит в руке.

Цветовое оформление корпуса смартфона Redmi 6A

Redmi 6A работает на процессоре MediaTek Helio A22, произведенном с нормами техпроцесса 12 нм. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч, что обеспечивает до 19 дней работы в режиме ожидания.

Дизайн смартфона Redmi 6A

В смартфоне Redmi 6A установлена основная камера 13 МП с фазовым автофокусом, и фронтальная селфи-камера 5 МП. Обе камеры поддерживают портретный режим с искусственным интеллектом. MIUI также оптимизирована под Redmi 6A и сокращает объем использования памяти для хранения системных приложений почти на 30%.

Робот-пылесос Mi Robot Vacuum

Xiaomi анонсировала начало продаж в России «умного» робота-пылесоса Mi Robot Vacuum, который позволяет пользователям сэкономить время на ежедневной уборке.

Робот-пылесос Mi Robot Vacuum в

Новинка оснащена лазерным датчиком расстояния (Laser Distance Sensor, LDS) и алгоритмом SLAM (метод одновременной локализации и построения карты). Mi Robot Vacuum разработан в тесном сотрудничестве с Roborock – одним из множества брендов экосистемы Xiaomi. По данным Xiaomi, команда разработчиков потратила два года на исследования и разработку системы построения карты помещения в режиме реального времени.

Робот-пылесос Mi Robot Vacuum, вид снизу

Mi Robot Vacuum может составлять карту помещения и рассчитать наилучший маршрут уборки. Робот-пылесос оборудован 12 ультразвуковыми и инфракрасными датчиками, мощным мотором, аккумулятором 5200 мАч и множеством дополнительных функций. Потребляемая аппаратом мощность составляет 55 Вт.

Доступность новинок в России

По официальным данным компании, все новинки поступят в российскую розницу в августе, оба новых смартфона – после 8 августа, однако многие российские онлайн-магазины уже предлагают все новые гаджеты Xiaomi, а некоторые из них – даже по ценам ниже объявленных официально.

Самая доступная версия смартфона Mi 8 в версии с памятью 6 ГБ + 64 ГБ представлена в России по рекомендованной цене 29 990 руб., версия с памятью 6 ГБ + 128 ГБ получила ценник 32 990 руб.

Смартфон Redmi 6A рекомендован в России по цене 7 490 руб. за версию 2 ГБ + 16 Гб и 8 490 руб. за версию 3 ГБ + 32ГБ.

В рамках специальной акции онлайн-площадка AliExpress Tmall в течение одного дня, 8 августа, предлагает приобрести Redmi 6A по специальной цене: 5 990 руб. за 2 ГБ + 16 ГБ и 6 990 руб. за 3 ГБ + 32 ГБ.

Робот Mi Robot Vacuum в России предлагается по рекомендованной цене 19 990 руб.