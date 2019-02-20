Xiaomi выпустила смартфон-флагман вдвое дешевле, чем у конкурентов

Новый топовый смартфон Mi 9 компании Xiaomi стал неожиданностью с точки зрения сочетания характеристик и рекомендуемой цены. Самый дешевый Samsung Galaxy S10e стоит вдвое дороже при схожих аппаратных возможностях.

Рекомендуемая цена и дата релиза

Компания Xiaomi провела официальную презентацию новейшего флагманского смартфона Mi 9, наделенного самой современной по меркам начала 2019 г. аппаратной начинкой. Но на фоне нестабильного курса рубля основным параметром любого топового смартфона для многих становится его стоимость, и здесь Mi 9 опережает всех своих ближайших конкурентов, включая Samsung S10, до анонса которого остались считанные часы.

Xiaomi предложила три комплектации Mi 9, отличающиеся объемами памяти. Младшая версия смартфона располагает такими же экраном, аккумулятором и процессором, что и старшая. Все приведенные ниже цены актуальны для внутреннего рынка Китая, откуда смартфон можно заказать в Россию. Стоимость Mi 9 в мировой рознице и дата его поступления в продажу пока не сообщаются. Для сравнения, в Европе Samsung Galaxy S10e, самый дешевый в новой линейке корейских флагманов, обойдется в 750 евро или около 55,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2019 г.

Стоимость Xiaomi Mi 9

Модель Объем памяти Стоимость Mi 9 6 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной $445 (29,1 тыс. руб.) Mi 9 8 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной $490 (32,1 тыс. руб.) Mi 9 Explorer Edition 12 ГБ оперативной, 256 ГБ встроенной $595 (39 тыс. руб.)

Источник: Xiaomi

В России цена S10e составит 57 тыс. руб. То есть Mi 9 стоит практически вдвое дешевле.

Дисплей

На презентации Mi 9 представлял генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun), начавший с описания его дисплея. AMOLED-экран производства Samsung поддерживает разрешение Full HD+ при диагонали 6,39 дюйма, что обусловлено пониженным потреблением энергии в сравнении с панелями Quad HD+.

Рамки экрана Mi 9 едва заметны

Матрица, покрытая закаленным стеклом Gorilla Glass 6, занимает 90,7% площади фронтальной панели, и ее окружают рамки толщиной не более 3,6 мм. Монобровь, не понравившаяся пользователям прошлогоднего флагмана Mi 8, уступила место аккуратному каплевидному вырезу под единственную фронтальную камеру. В дисплей интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев пятого поколения.

Фотокамеры

Основная камера в Mi 9 состоит из трех отдельных модулей, главный из которых – это Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, дополненный 5-компонентным объективом с углом обзора 79 градусов и диафрагмой F/1,75. Датчик позволяет объединять пиксели в группы по четыре – размером до 1,6 мкм и дает возможность получать более детализированные снимки в условиях недостаточного освещения. Правда, в таком режиме разрешение фотографий снизится до 12 Мп.

Тройная камера с матрицей Sony - мощный аргумент в спорах о качестве снимков

Два оставшихся датчика тыльной камеры – на 16 Мп с широкоугольным объективом и на 12 Мп с «телевиком», отвечающим за 2-кратный оптический зум. Xiaomi дополнила камеру гибридным (фазовым, контрастным и лазерным одновременно) автофокусом. Камера Mi 9 получила 107 баллов по версии DxOMark, что сделало смартфон лучшим камерофоном в линейке Xiaomi. В рейтинге ресурса DxOMark Mi 9 расположился на третьем месте, уступив Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, но опередив Samsung Galaxy Note 9 и Apple iPhone XS Max.

Добавим, что задняя камера смартфона закрыта устойчивым к царапинам сапфировым стеклом площадью 243 мм2.

Разрешение фронтальной фотокамеры смартфона составило 24 Мп. Она отвечает за получение селфи и распознавание лиц, но поддержки в виде дополнительных 3D-сканера и ИК-сенсора у нее нет.

Процессор, память и производительность

Xiaomi Mi 9 основан на 8-ядерном топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855, благодаря которому он набирает 387 851 балл в бенчмарке AnTuTu. По состоянию на 20 февраля 2019 г. это рекордный показатель среди всех имеющихся в продаже смартфонов.

кремниевое «cердце» Xiaomi Mi 9

В моноблоке используется оперативная память стандарта LPDDR4X, а встроенный накопитель представлен микросхемой флеш-памяти UFS 2.1, отличающейся высокой скоростью передачи информации. Объем памяти зависит от выбранной комплектации.

Для повышения производительности в Mi 9 применена фирменная технология Game Turbo, улучшающая производительность встроенной в процессор видеокарты Adreno 630 на 20% в игровых приложениях. Дополнительно интегрирован искусственный интеллект, отвечающий за ускорение работы обычных приложений.

Прошивка и аккумулятор

Программная начинка смартфона ничем новым не порадовала – Mi 9 из коробки работает под управлением Android 9 Pie (Android 10 Q анонсируют 7 мая 2019 г. на конференции Google I/O 2019). Поверх ОС установлена фирменная оболочка MIUI 10, доступная большинству смартфонов Xiaomi.

Система питания Mi 9, напротив, обновлена и усовершенствована. Смартфон поддерживает быстрые беспроводную и проводную зарядки мощностью 20 и 27 Вт соответственно. По кабелю, утверждает глава Xiaomi, Mi 9 полностью зарядится за 60 минут при емкости аккумулятора 3300 мАч. Время автономной работы смартфона Лей Цзюнь уточнять не стал. В комплект поставки входит 27-ваттное сетевое ЗУ. Для сравнения, в коробке с Apple iPhone XS Max за 130 тыс. руб. обнаружится лишь 5-ваттная зарядка при схожей (3179 мАч) емкости аккумулятора.

Дизайн

Xiaomi Mi 9 получил покрытый стеклом корпус толщиной 7,61 мм, а в области закругления в верхней части – 3,5 мм. Вес смартфона не превышает 175 граммов.

По словам гендиректора Xiaomi, металлический блеск корпуса и радужные переливы были достигнуты за счет лазерной голографии с двойным цветовым покрытием. Эффект цветового перелива при изменении углов зрения и падения света обеспечивают 9930 «нановкраплений».

Прозрачная панель Mi 9 Explorer Edition позволяет увидеть то, что скрыто от взглядов в обычном Mi 9

В топовой версии Mi 9 под названием Explorer Edition используется полупрозрачная задняя крышка, сквозь которую можно рассмотреть внутреннее устройство смартфона. Аналогичная особенность характерна и для прошлогоднего Mi 8 Explorer Edition.

Xiaomi Mi 9 SE

В рамках презентации глава Xiaomi рассказал и о смартфоне Mi 9 SE – удешевленной версии Mi 9. В состав устройства входят экран 5,97 дюйма Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 712 (улучшенная версия 8-ядерного Snapdragon 710), батарея емкостью 3070 мАч с поддержкой только проводной 18-ваттной зарядки и 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель может иметь емкость 64 ГБ и 128 ГБ, и цена смартфона в Китае составит $297 (19,5 тыс. руб.) и $341 (22,3 тыс. руб.) соответственно. Старт продаж намечен на 1 марта 2019 г.

Габариты Mi 9 в сравнении с Mi 9 SE

Стоимость Mi 9 SE также включает чип NFC для бесконтактных платежей, фронтальную камеру 20 Мп и тройной основной модуль с матрицей Sony IMX586 на 48 Мп и дополнительными сенсорами с разрешением 13 и 8 Мп. Смартфон весит 155 граммов при толщине 7,45 мм.