Lenovo выпустила ноутбук с Windows 10 Pro по цене дешевого смартфона

Ноутбук Lenovo 14w Enterprise обладает всеми достоинствами ноутбука за $500, но стоит при этом чуть ли не вдвое дешевле. Уже в базе у него есть полноценная ОС Windows и дисплей с высоким разрешением. Начало продаж состоится в марте 2019 г.

Недорогой и с Windows

Китайская компания Lenovo провела презентацию нового ноутбука 14w Enterprise, характеризующегося в первую очередь сравнительно низкой рекомендуемой стоимостью. По цене он сравним с дешевым смартфоном Samsung – в базовой комплектации мобильный ПК оценивается в $300 (19,7 тыс. руб. по курсу на 26 февраля 2019 г.).

14w Enterprise – это, фактически, ответ на многочисленные хромбуки, имеющие схожую стоимость, но неспособные предложить столь же широкий набор возможностей, сколь и Windows-лэптопы.

14w Enterprise поставляется с лицензионной копией Windows 10 Pro – Lenovo сразу отказалась от версии Home и, тем более, режима S Mode.

Целевая аудитория

Lenovo 14w Enterprise ориентирован на сотрудников офисов, работников крупных предприятий, а также на образовательный сегмент – учащихся и преподавателей. Модель не игровая, в ней отсутствует дискретная видеокарта, и нет возможности получить ее ни в одной из доступных конфигураций.

Аппаратные спецификации

Основу ноутбука 14w Enterprise составляет центральный процессор AMD A6-9220c с двумя вычислительными ядрами и тактовой частотой до 3 ГГц. Минимальная конфигурация ноутбука несет в себе 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 ГБ, тогда как более дорогая версия (цена не объявлена) может предложить уже 8-гигабайтный модуль оперативной памяти. В качестве основного носителя в ней используется полноценный SSD-драйв на 256 ГБ.

Lenovo 14w Enterprise

Вне зависимости от выбранной комплектации дисплей ноутбука поддерживает высокое для начального ценового сегмента разрешение 1920х1080 точек (формат Full HD). Диагональ экрана составляет 14 дюймов, его рамки сравнительно тонкие, а прямо над ним расположена HD-камера для мессенджеров. Матрица дисплея – IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, есть поддержка сенсорного ввода.

Подсветка кнопок клавиатуры предусмотрена, и вместе с ней есть защита от пролитой жидкости, повышающая шансы ноутбука пережить знакомство с чаем, кофе или иным напитком.

Заявленное время автономной работы ноутбука – до 11 часов. Толщина корпуса достигает 18 мм в закрытом состоянии, что позволило разместить на торцах богатый комплект разъемов: имеются слот microSD, вход под наушники с микрофоном, симметричный порт USB-C и два полноразмерных USB-A. Наличие сетевой карты (Ethernet) не упомянуто. В полной экипировке лэптоп весит 1,5 кг.

Младший брат

Одновременно с 14w Enterprise Lenovo выпустила идентичный по дизайну 14e Chromebook – хромбук на платформе Google Chrome OS, поддерживающей запуск Android-приложений.

Lenovo 14e Chromebook как две капли воды похож на 14w Enterprise

Мобильный ПК стоит от $280 (18,4 тыс. руб.) и имеет много общего с Windows-двойником: у него тоже есть АКБ на 11 часов работы, клавиатура с подсветкой и защитой от воды, а также 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (в базе – HD) и матрицей IPS. Крышка с экраном может открываться на 180 градусов.

Более низкая цена обусловлена процессором AMD A6-9120c, 64 ГБ встроенной памяти, пониженным разрешением дисплея в базовой версии и отсутствием ОС Windows. Появление обоих ноутбуков в продаже назначено на март 2019 г. География распространения не уточняется.

Новинки ноутбуков Lenovo

14w Enterprise и 14e Chromebook дебютировали в Барселоне на выставке Mobile World Congress 2019. Вместе с ними Lenovo продемонстрировала и ряд других мобильных ПК, в том числе IdeaPad S540 c новейшим гибридным процессором AMD Ryzen 7 3700U в одной из комплектаций. Лэптоп представлен в версиях с Full HD-экранами на 14 и 15,6 дюйма по диагонали.

Lenovo IdeaPad S540

Характеристики IdeaPad S540 включают до 12 ГБ оперативной памяти, SSD до 512 ГБ либо комплект SSD 128 ГБ и жесткий диск 1 ТБ, а также опциональную дискретную видеокарту Nvidia GeForce MX250 или GTX 1050. Релиз намечен на март 2019 г, а цена стартует от $730 (47,9 тыс. руб.).

Еще одна новинка Lenovo на MWC 2019 – это ноутбук-трансформер ThinkPad X390 Yoga с экраном 13,3 дюйма, раскрывающимся на 360 градусов. Дисплей выполнен по технологии IPS и поддерживает разрешение Full HD.

Lenovo ThinkPad X390 Yoga

Арсенал ThinkPad X390 Yoga включает процессор Intel Core i7 восьмого поколения (модификация не уточняется), до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2400 и SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ. С батареей на 14 часов автономной работы ноутбук весит 1,32 кг, а все его комплектации включают сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, порт USB-C и USB 3.0 и выход HDMI 1,4. Начальная стоимость ThinkPad X390 Yoga – $1360 (89,2 тыс. руб.), а в список опций входят чип NFC и LTE-модем.