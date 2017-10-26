В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов

В Москве открылся «умный» отель Hyatt, оборудованный в общей сложности 35 инженерными и ИТ-системами. В отеле есть центр управления всеми системами, «умная» мультимедийная система почти в каждом помещении, комнаты для совещаний с потолочными экранами и тоже «умная» система пожарной безопасности.

Отель Hyatt

В Москве открылся третий отель сети Hyatt Hotels Corporation, получивший название Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park. В пятизвездочном 14-этажном корпусе, который вмещает в себя 298 номеров, и в отдельном 11-этажном здании, где находятся 56 апартаментов класса люкс, было развернуто в общей сложности 35 инженерных и ИТ-систем. В их число вошли электроснабжение, водоснабжение, пожаротушение, отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло- и холодоснабжение, освещение, а также диспетчеризация, внутренние сети и системы связи, структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть, мультимедиа системы, телефонная связь и Интернет. Общая площадь оборудованной этими системами территории, включая два здания и подземный комплекс, превысила 80 тыс. кв. м.

Работы выполнила российская компания «Астерос». Стоимость контракта составила более 5 млрд руб. По данным источников CNews, общая стоимость оборудования, закупленного в ходе реализации проекта, превысила 20 млн евро (порядка 1,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 октября 2017 г.).

Поставщики оборудования

Для создания систем безопасности было приобретено оборудование Bosch, Nutech, Smiths Detection, Garrett, Esser by Honeywell, серверная часть была закуплена у HP. Основным поставщиком в части автоматизации инженерных систем и диспетчеризации стал Beckhoff. Система комнатного управления в номерах и апартаментах была закуплена у итальянской компании VDA. Автоматизированную парковку оборудовали техникой компании Skidata.

Отель Hyatt

Поставщиком оборудования для локально-вычислительной сети стала Cisco Systems, для телефонии – Avaya. Панели управления и коммутаторы для мультимедийной системы были закуплены у АМХ, настенные интерфейсы – у Extron, проекторы – у Panasonic, громкоговорители – у JBLJ, серверы – у HP.

Для организации сетей связи были приобретены телекоммуникационные шкафы Conteg, кабельная продукция Systimax и кабели Vergokan.

«Умный» отель

«Умный» отель был оснащен централизованным управлением зданием, которому подконтрольны все инженерные системы и сети, вплоть до диагностики оборудования. Предусмотрено автоматическое включение систем защиты в непредвиденных ситуациях и архивирование текущего состояния приборов.

В номерах предусмотрены специальные сенсорные панели, с которых можно управлять кондиционером, светом и телевидением. В общей сложности в отеле было оборудовано 20 переговорных комнат, есть также трансформируемые залы. В переговорных есть проекторы на моторизованных потолочных лифтах, которые выводят изображение на потолочные врезные моторизованные экраны.

Также в отеле имеются фоновые аудиосистемы, позволяющие проигрывать музыку в лифтах, лаунж-зоне, SPA, банях, саунах, в том числе под водой в бассейне. Управлять такой системой можно с настенной панели. В отдельных зонах клиент отеля может подключить к системе собственное устройство.

Мультимедийные системы есть в коридорах, лифтах, фойе, ресторане, фитнес-центре, церемониальном зале, 14 переговорных комнатах, учебном классе и во всех номерах. Динамики использованы потолочные, настенные и линейные. Управлять системой можно с сенсорной панели, которая есть в каждом помещении.

Отель был оснащен системой предоставления информации с экранов в общественных местах Digital Signage, к которой подключены 19 дисплеев с диагоналями 10 и 32 дюйма. Имеется также система управления и распределения контента, он интегрирована с собственной платформой Hyatt.

Поскольку отель пятизвездочный, он соответствует стандартным для этого класса нормам звукоизоляции, акустической и вибрационной защиты, регулировки температуры, обеспечения циркуляции воздуха и защиты от запахов.

Система безопасности

С учетом соседства Hyatt со стадионом «Динамо» и приближения Чемпионата мира по футболу 2018, в отеле повышенное внимание уделено безопасности. В ходе работ были установлены системы охранной сигнализации, оповещения, противопожарной защиты, управления эвакуацией. За предупреждение терактов отвечает специальное досмотровое оборудование, в том числе рентгенотелевизионная установка, металлодетекторы, приборы обнаружения взрывчатых, наркотических, токсичных и боевых химических веществ.

Коридоры и прилегающая площадь находятся под видеонаблюдением, въезды на территорию отеля и входы в помещения защищены. Всего средствами контроля доступа оснащены 377 дверей. Помимо всего прочего, это не позволяет гостям заходить в технические помещения. В этих технических помещениях установлено 253 охранных датчика. В технических и гостевых зонах насчитывается 498 камер видеонаблюдения. В 50 апартаментах есть домофонная связь, по которой клиенты отеля могут увидеть своих посетителей у двух центральных входов.

Пожарная безопасность

Что касается пожарной безопасности, на территории отеля установлен 5281 пожарный извещатель. Адресная система пожарной сигнализации дает возможность узнать, где именно случилось возгорание, какая там температура и уровень задымленности. Эвакуационная система располагает 2,5 тыс. громкоговорителей.

Как сообщает «Астерос», противопожарный комплекс отеля соответствует не только российским, но и международным стандартам. Получив сигнал, оператор на посту имеет 60 секунд на принятие решения, после чего начинает эвакуацию, отменяет тревогу или берет еще 3 минуты на расследование ситуации. Лифты не могут прийти на этаж задымления, даже если это первый этаж. Эвакуация здания начинается даже в том случае, если сигнал получен от одной из локальных систем.

ИТ-системы

Структурированная кабельная система (СКС) интегрировала все слаботочные системы отеля. В горизонтальной подсистеме были использованы компоненты СКС категории 6, в магистральной – стандарта OS2. Система рассчитана на 5 тыс. портов.

Системы телефонной связи интегрирована с системой гостиничного сервиса, которая является частью рабочего процесса отеля. К ней относятся сервисы автоматизации гостиничного бизнеса PMS. В них присутствует функциональность, необходимая для реализации всего процесса визита клиента, начиная с регистрации и заканчивая выездом из отеля. Здесь же доступна система билинга телефонных разговоров Tiger, а также система SMS- и телефонного оповещения MobiCall для информирования менеджеров отеля о чрезвычайных происшествиях. Сообщения создаются и отсылаются автоматически, после получения сигналов систем противопожарной защиты или же звонка по номеру для чрезвычайной связи. У службы эксплуатации отеля есть своя радиосвязь на 50 абонентов, работающая по Wi-Fi. Система телефонной связи рассчитана в общей сложности на 712 абонентов.

В локальной вычислительной сети отеля интегрировано IP-оборудование слаботочных систем. В этой системе работают все IP-сервисы отеля и апартаментов. Это основная информационная система отеля, предназначенная для передачи данных как внутри отеля, так и по интернету. Она обеспечивает полное покрытие территории сигналом Wi-Fi стандарта 802.11ас. Всего на территории расположено 496 точек доступа Wi-Fi.

Состав подрядчиков

Как сообщает «Астерос», на сегодняшний день это крупнейший инфраструктурный проект компании, в котором было задействовано около 1 тыс. человек. Интегратор отвечал за создание концепции умного здания (именно реализация этой концепции потребовала услуг интегратора), а также за проектировку инженерных и ИТ-систем.

Генеральным подрядчиком проекта является итальянская компания CODEST, архитектурной стороной вопроса занималось «Инженерное бюро Юркевича», надзор за проектом поручили Buro Veritas. За отделку, меблировку и дизайн освещения отвечал реставрационно-строительный концерн «Лусине».