Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom

Microsoft официально отказалась предоставлять обновление Windows 10 Creators Update для устройств на базе процессоров Intel Atom с архитектурой Clover Trail. Официальная причина: процессоры слишком устарели для поддержки новых функций.

Никакого Windows 10 Creators Update для Atom

Microsoft продолжает свою новую политику отказа в поддержке новыми обновлениями Windows 10 все более и более новых аппаратных платформ. По данным ZDNet, список решений, которые не получат обновления Windows 10 Creators Update, пополнили устройства на базе процессоров Intel Atom с архитектурой Clover Trail.

Ранее Microsoft регулярно представляла бесплатные обновления Windows 10 для ноутбуков и конвертируемых планшетов на базе чипов Intel Atom Clover Trail, выпущенных преимущественно в эпоху расцвета Windows 8.

Как удалось выяснить сотрудникам ZDNet, что ряд совместимых драйверов больше не позволяет владельцам таких устройств получать обновление Windows 10 Creators Update.

Представители Microsoft официально подтвердили изданию The Verge, что устройства на базе Intel Atom Clover Trail действительно больше не будут получать новейшие обновления Windows 10.

Только критические обновления

В своем официальном объяснении ситуации с процессорами Intel Atom, представители Microsoft апеллируют к тому, что для поддержки всех новых функциональных возможностей, реализованных в программном обновлении Windows 10 Creators, процессорной архитектуре Clover Trail потребовалась бы дополнительная аппаратная поддержка.

Обновление Microsoft Windows 10 Creators Update

«Однако эти системы больше не поддерживаются самой Intel (End of Interactive Support), так что без необходимой поддержки драйверами, они неспособны перейти на Windows 10 Creators Update без потенциального снижения производительности» – заявил представитель Microsoft изданию The Verge.

Согласно официальному заявлению Microsoft, взамен компания продолжит предоставлять для устройств на базе Intel Clover Trail предыдущую версию обновления – Windows 10 Anniversary Update.

Кроме того, компания пообещала «предоставлять обновления безопасности для таких устройств под управлением Windows 10 Anniversary Update вплоть до января 2023 года».

Январь 2023 года – это дата окончания периода расширенной поддержки оригинальной версии операционной системы Windows 8.1. Таким образом, Microsoft отсекает «устаревшие» устройства от новых функций и возможностей Windows 10, хотя и оставляет для них критические апдейты безопасности.

История платформы Intel Atom Clover Trail

Процессоры Atom поколения Clover Trail, выпускавшиеся с IV кв. 2012 г. по начало 2014 г. (в версии Clover Trail+), изначально позиционировались Intel как недорогая и экономичная альтернатива чипам Intel Core для легких планшетов и ноутбуков под управлением Windows 8.1 в увеличенным сроком автономной работы от батареи.

Платформа Clover Trail была представлена 2-ядерными чипами Atom Z2760 и Atom Z2520 (Clover Trail+), выполненными с соблюдением норм 32 нм техпроцесса; позже – чипами Atom Z2560 и Atom Z2580.

Наиболее известными решениями на базе этих процессоров можно назвать Asus VivoTab, VivoTab Smart и Memo Pad FHD 10, HP Envy x2, Lenovo Thinkpad Tablet 2 и IdeaTab Lynx, Samsung ATIV Smart PC и Galaxy Tab 3 10.1, Acer Iconia W510.

Как Microsoft ускорила цикл обновлений Windows



С начала 2017 г. Microsoft начала проводить более жесткую политику в отношении поддержки предыдущих поколений аппаратных платформ новыми версиями Windows, и, наоборот, поддержки новых поколений аппаратных платформ в старых версиях Windows.

Впервые Microsoft представила новую политику в январе 2017 г., и затем, парой месяцев позже, немного ее пересмотрела: процессоры Kaby Lake и Ryzen, а также все новые процессоры, выпущенные после них, будут поддерживаться на постоянной основе только под Windows 10. Для Windows 7 и 8.1 будет осуществляться только поддержка процессоров старых семейств: внесение дальнейших дополнений в списки совместимости заморожено.

В начале апреля 2017 г. Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows Vista. Пользователи этой ОС перестали получать обновления системы безопасности, исправления, бесплатную и платную техподдержку. ОС продолжит работать на пользовательских ПК, однако будет уязвима для вирусов. Если пользователь ОС задействует для выхода в интернет Internet Explorer 9 (браузер Windows Vista), он также может столкнуться с проблемами безопасности, поскольку поддержка браузера прекращается вместе с поддержкой ОС.

С середины апреля 2017 г. Microsoft начала отказывать в поддержке обновлений для операционных систем Windows 7 и 8.1, установленных на ПК с современными процессорами – такими как Intel Core седьмого поколения (рабочее название Kaby Lake) и AMD Ryzen. При попытке обновить старые версии Windows сообщается о блокировке обновлений системы безопасности по той причине, что «ваш ПК выполнен на процессоре, разработанном для новейшей версии Windows. Поскольку процессор не может эксплуатироваться с используемой вами версией Windows, ваша система останется без обновлений безопасности».

Ситуация с поддержкой Intel Core шестого поколения с рабочим названием Skylake сложилась двояко. Ряд систем на процессорах Skylake полностью лишен дальнейшей поддержки и обновлений для Windows 7 и 8.1, в то время как для другой части Skylake поддержка останется.

Речь о процессорах, до сих пор поставляемых 16 различным OEM-производителям ПК (бренды Acer, Fujitsu, MouseComputer, Samsung, ASUS, HP, NEC, Toshiba, Dell, Lenovo, Panasonic, Wortmann, Epson, LG, Positivo и VAIO). Остальным системам Skylake для дальнейшего получения поддержки придется на безальтернативной основе обновиться до Windows 10.

Microsoft настаивает на том, что специфические аппаратные возможности процессоров новых поколений делают совместимость со старыми версиями ОС сложной или нежелательной. Так, в Windows 7 вовсе не предусмотрена поддержка USB 3 или NVMe, а у чипов Ryzen и Skylake появился ряд совершенно новых функций, например, по управлению питанием, с которыми непросто или даже невозможно обеспечить совместимость для старых ОС Microsoft.

Начиная с 10 мая 2017 г. Microsoft также прекратила техническую поддержку оригинальной операционной системы Windows 10 версии 1507, впервые представленной 29 июля 2015 г. После 9 мая 2017 года устройства с Windows 10 версии 1507 больше не получают обновления для системы безопасности и исправления.

Поддержка была прекращена для оригинальных версий Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education и Windows 10 Enterprise, но обновления для системы безопасности по-прежнему доступны для Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием (Enterprise 2015 LTSB) и Windows 10 IoT Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием (IoT Enterprise 2015 LTSB).