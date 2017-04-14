Microsoft блокирует обновления Windows 7 и 8.1 в ПК на новых процессорах

Не прошло и недели с момента официального прекращения обновления Windows Vista, как Microsoft отказалась обновлять Windows 7 и 8.1, отказываясь для ПК со слишком новыми процессорами.

Выживет только один?

Согласно сообщениям пользователей, собранным сайтом Ars Technica, Microsoft начинает отказывать в поддержке обновлений для этих операционных систем, установленных на ПК с современными процессорами – такими как Intel Core седьмого поколения (рабочее название Kaby Lake) и AMD Ryzen.

В служебных сообщениях системы, появляющихся при попытке обновить старые версии Windows, сообщается о блокировке обновлений системы безопасности по той причине, что «ваш ПК выполнен на процессоре, разработанном для новейшей версии Windows. Поскольку процессор не может эксплуатироваться с используемой вами версией Windows, ваша система останется без обновлений безопасности».

Новая политика в отношении старых Windows

Впервые Microsoft представила новую политику в январе 2017 г., и затем, парой месяцев позже, немного ее пересмотрела: процессоры Kaby Lake и Ryzen, а также все новые процессоры, выпущенные после них, будут поддерживаться на постоянной основе только под Windows 10. Для Windows 7 и 8.1 будет осуществляться только поддержка процессоров старых семейств: внесение дальнейших дополнений в списки совместимости заморожено.

Служебное сообщение с отказом от обновления Windows

Ситуация с поддержкой процессоров Intel Core шестого поколения с рабочим названием Skylake сложилась двоякой. Так, ряд систем на процессорах Skylake будет полностью лишен дальнейшей поддержки и обновлений для Windows 7 и 8.1, в то время как для другой части Skylake поддержка волшебным образом останется.

Ряд моделей процессоров Skylake, до сих пор поставляемых 16 различным OEM-производителям ПК (бренды Acer, Fujitsu, MouseComputer, Samsung, ASUS, HP, NEC, Toshiba, Dell, Lenovo, Panasonic, Wortmann, Epson, LG, Positivo и VAIO), также будет обеспечен поддержкой и обновлениями под Windows 7 и 8.1, в то время как остальным системам Skylake для дальнейшего получения поддержки придется на безальтернативной основе обновиться до Windows 10.

Согласно объяснениям Microsoft, каждый OEM-партнер будет периодически обновлять список поддерживаемых систем, и для каждой из них OEM-партнер будет проводить дополнительное тестирование, регулярную проверку обновлений и публикацию драйверов и прошивок под Windows 10, которые позволят разблокировать обновления безопасности и управления питанием после обновления ОС. Никаких договоренностей подобного плана по новым процессорам Kaby Lake или Ryzen нигде найти не удалось.

Microsoft настаивает на том, что специфические аппаратные возможности процессоров новых поколений делают совместимость со старыми версиями ОС сложной или нежелательной. Так, в Windows 7 вовсе не предусмотрена поддержка USB 3 или NVMe, а у чипов Ryzen и Skylake появился ряд совершенно новых функций, например, по управлению питанием, с которыми непросто или даже невозможно обеспечить совместимость для старых ОС Microsoft.

Windows 7 тоже жалко, но Windows 8.1 вообще за что?

Прошло всего лишь несколько дней с 11 апреля 2017 г., когда Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows Vista: пользователи перестали получать обновления системы безопасности, исправления, бесплатную и платную техподдержку. Согласно официальным комментариям компании, работать Vista сможет, но будет уязвима для вирусов – вместе с устаревшим браузером Internet Explorer 9.

Впрочем, похороны Windows Vista, на которой в последнее время работали не более 0,7% пользователей, не сравним с планами Microsoft по сворачиванию обновлений для более популярных Windows 7 и Windows 8.1.

Для операционной системы Windows 7 ограничение техподдержки введено с января 2015 г.: продукт должен был получать обновления безопасности, и только, без каких-либо функциональных апдейтов. С технической точки зрения, сворачивание дальнейшей поддержки с новыми процессорами действительно вписывается в новую политику Microsoft и выглядит логично.

Совсем другое дело – Windows 8.1, которая сейчас находится в основном периоде поддержки, с обязательствами обновления как системы безопасности, так и функциональными дополнениями. В отличие от Windows 7, Windows 8.1 уже содержит встроенную поддержку USB 3 и NVMe, так что проблем с использованием нового «железа», включая новые процессоры, быть не должно.

И с этой точки зрения отказ от поддержки новейших процессоров в полностью поддерживаемой версии операционной системы не совсем логичен, особенно с учетом того, что основной (mainstream) период поддержки Windows 8.1 длится всего лишь примерно год, отмечают авторы Ars Technica: по крайней мере, пользователи Windows 8.1 могли рассчитывать на традиционную поддержку в течение пяти лет – как это было ранее с другими версиями ОС Microsoft.

В такой ситуации оставить Windows 10 в качестве единственной полностью поддерживаемой версии ОС со стороны Microsoft, по мнению авторов Ars Technica, выглядит, как минимум, странным.