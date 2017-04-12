Microsoft убила Windows Vista

Компания Microsoft объявила о полном прекращении поддержки операционной системы Windows Vista. Эксперты считают, что «похороны» пройдут скромно: на этой ОС сейчас работают лишь 0,7% пользователей.

Прощание с Vista

В минувший вторник, 11 апреля 2017 г. компания Microsoftофициально прекратила поддержку операционной системы Windows Vista. Как сообщила служба поддержки в блоге, пользователи этой ОС перестали получать обновления системы безопасности, исправления, бесплатную и платную техподдержку.

«Microsoftподдерживала Windows Vista в течении 10 лет, но пришло время для нас и наших партнеров — производителей оборудования и ПО — инвестировать силы и средства в более современные технологии», — сообщили в компании.

Разработчики уточнили, что ОС продолжит работать на пользовательских компьютерах, однако будет уязвима для вирусов. Кроме того, если пользователь ОС задействует для выхода в интернет Internet Explorer 9 (рекомендованный браузер для Windows Vista) , он также может столкнуться с проблемами безопасности, поскольку поддержка браузера прекращается вместе с поддержкой ОС.

Microsoft простилась с Windows Vista

Кроме того, Microsoftне гарантирует совместимости со «списанной» ОС будущих приложений. В качестве альтернативы в компании предложили пользователям провести апгрейд операционной системы до Windows 10 (за исключением ПК старой конфигурации).

За что невзлюбили Windows Vista

Как пишет ZDnet, Windows Vista (рабочее название Longhorn) была выпущена на рынок в январе 2007 г. и вскоре стала одной из самых нелюбимых ОС у пользователей. После 18 месяцев ее продаж эксперты заявили о крахе проекта.

Часть пользователей жаловалась на завышенные системные требования для использования графического интерфейса Aero (в официальных рекомендациях значились двухъядерный процессор от 2 ГГц и выше, 2 ГБ оперативной памяти), другие сетовали на проблемы с DRM. Однако главной проблемой было то, что Windows Vista слишком долго шла к потребителям, успевшим привыкнуть к Windows XP, а потом перешедшим на Windows 7.

К октябрю 2010 г. Windows прекратила розничные продажи ОС и ПК с ранее предустановленной Vista. Базовая поддержка ОС закончилась 10 апреля 2012 г. Эксперты полагают, что прощание с Windows Vista не станет масштабным мероприятием: по данным сервиса NetMarketShare, система сейчас установлена лишь на 0,7 % ПК пользователей, выходящих в интернет.

Для сравнения, Windows XP составляет в этом рейтинге 7%, а Windows 7 — около 50%. Максимальное количество пользователей Windows Vista, по данным W3Schools, было зарегистрировано в октябре 2009 г., в канун старта продаж Windows 7 — 18,6 % от общего числа.