Microsoft прекратила поддержку «настоящей» Windows 10

С 10 мая 2017 г. устройства под управлением оригинальной Windows 10 версии 1507 прекращают получать обновления безопасности и качества и становятся потенциально уязвимы для вредоносных атак.

Поддержка закончилась

Microsoft объявила о прекращении технической поддержки оригинальной операционной системы Windows 10 версии 1507. Как сказано в официальном заявлении на сайте компании, «после 9 мая 2017 года устройства с Windows 10 версии 1507 больше не будут получать обновления для системы безопасности и исправления». Кроме того, устройства под управлением Windows 10 версии 1507 отныне являются потенциально уязвимыми для вредоносных атак.

Согласно официальной информации Microsoft, поддержка прекращается для оригинальных версий Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education и Windows 10 Enterprise.

В то же время, обновления для системы безопасности будут по-прежнему доступны для Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием (Enterprise 2015 LTSB) и Windows 10 IoT Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием (IoT Enterprise 2015 LTSB).

Как обновить систему

Большинству пользователей исправления и обновления операционной системы компонентов предоставляются автоматически в соответствии с их параметрами «Центра обновления Windows». Согласно политике, на устройстве необходимо установить последнее обновление компонентов в течение 60-дневного периода отсрочки, чтобы получить право на ежемесячное получение обновлений для системы безопасности и других исправлений.

Microsoft рекомендует обновить устройства до последней версии Windows 10. Для обновления устройства в ручном режиме необходимо перейти на сайт скачивания программного обеспечения и выбрать элемент «Обновить сейчас».

Последнее обновление Windows 10 Creators Update Microsoft

Для уточнения используемой версии Windows 10 необходимо в поле поиска на панели задач ввести «winver» и нажать клавишу Enter. После этого откроется диалоговое окно «О Windows», где будет указана установленная на компьютере версия операционной системы. В случае появления в окне «О Windows» версии «10.0» следует произвести обновление до более новой версии.

О версиях и обновлениях Windows 10

Microsoft выпустила Windows 10 Version 1507 29 июля 2015 г. Первоначально ожидалось, что поддержка этой версии без последующих обновлений системы поддержка должна была подойти к концу в марте 2017 г.

Windows 10 была разработана как служба, для которой несколько раз в год требуются обновления компонентов. После первоначального выпуска Windows 10 1507 компания выпустила несколько дополнительных обновлений компонентов, включая November Update (Version 1511), Anniversary Update (Version 1607) и Creators Update (Version 1703), созданных на основе друг друга, предоставляющих новые функции и более эффективные средства защиты.

О доступности последнего масштабного обновления Windows 10 Creators Update Microsoft объявила 11 апреля. Список новых возможностей Windows 10 Creators Update включает 3D-экосистему и новые возможности платформы смешанной реальности, интерактивные игровые трансляции Beam для геймеров, более быстрый, безопасный и удобный браузер Microsoft Edge, а также обновленную систему безопасности от современных киберугроз и улучшенные настройки конфиденциальности.