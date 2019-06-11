Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены

Lenovo обновила линейку ThinkPad на российском рынке, дополнив моделями ThinkPad X390, X390 Yoga, T490, T490s, T590.

Ноутбук ThinkPad X390 работает на процессорах Intel Core 8 поколения (Intel Core i7 в максимальной комплектации). В качестве операционной системы выступает Windows 10 Pro. ThinkPad X390 оснащен SSD PCIe накопителем емкостью до 1 ТБ. Опционально поддерживается технология Intel Teton Glacier. Объем оперативной памяти до 32 ГБ в зависимости от конфигурации.

Впервые ThinkPad X390 оснащен моделью с дисплеем 13,3 дюймов. Теперь в серии ThinkPad доступны лучшие в индустрии экраны с поддержкой технологии Dolby Vision и HDR. Яркость дисплеев T-серии составляет рекордные 500 нит: изображение видно даже на ярком солнце. Благодаря встроенной технологии Dolby Atmos улучшено качество звучания, а во всех ноутбуках серии X1 установлено по 4 микрофона дальнего радиуса действия. Среди других нововведений линейки ThinkPad — обновленный BIOS с 10 новыми функциям и специальной программой самодиагностики.

Рамки дисплея стали тоньше на 50% по сравнению с предыдущей моделью (Х280). Несмотря на то, что экран ноутбука X390 теперь 13 дюймов, он установлен всё в том же компактном 12-дюймовом корпусе. Яркость экрана составляет 250 нит для HD-варианта и 400 нит для дисплея с разрешением FHD. В модель установлены 2 направленных микрофона дальнего радиуса действия.

Ноутбук X390 стал легче и тоньше. Он весит всего 1,22 кг при толщине 16,5 мм. При этом компьютер способен оставаться в рабочем режиме до 17,6 часов. Модель поддерживает стандарт беспроводной связи Global LTE WWAN.

ThinkPad X390 оснащен современными средствами связи и инструментами для безопасной работы с данными. Благодаря функции Privacy Guard пользователь может быть уверен, что никто не увидит из-за его плеча информацию на экране компьютера. Затвор ThinkShutter есть теперь и на гибридной IR-камере. Ноутбук поставляется с несколькими док-станциями на выбор: CS18, USB Type-C или USB.

Ноутбук X390 Yoga работает на процессоре Intel Core i7 8 поколения (i7-8565u) и ОС Windows 10 Pro. Модель оснащается твердотельным накопителем PCIe SSD объемом до 1 ТБ. Объем оперативной памяти — 16 ГБ. В качестве графического ускорителя выступает интегрированное решение Intel UHD Graphics 620.

Модель X390 Yoga — универсальное ультрамобильное решение для любого бизнеса. Она обладает всеми преимуществами модели X390, но в дополнение комплектуется цифровым пером, слот для которого расположен в корпусе компьютера. Время автономной работы составляет до 14,5 часов. Рамки экрана стали тоньше на 16%, сделав ноутбук более компактным X390 Yoga оснащен IR-камерой и сканером отпечатков пальцев.

Модель T490s работает на процессоре Intel Core 8 поколения (i5 или i7 в максимальной комплектации) и ОС Windows 10 Pro. Компьютер поставляется со встроенным накопителем PCIe SSD объемом до 1ТБ в зависимости от конфигурации. Опционально поддерживается технология Intel Teton Glacier. Объем оперативной памяти — до 32 ГБ. В качестве графического ускорителя выступает интегрированная видеокарта Intel UHD 620.

Рамки экрана и толщина уменьшились на 11% и 13%, соответственно, по сравнению с предыдущей моделью (T480s). Вес модели с разрешением экрана 2K — 1,27 кг, толщина — 16,1 мм. Разрешение дисплея составляет 2560 х 1440 пикселей в максимальной конфигурации, а сам экран поддерживает технологию Dolby Vision. В варианте с разрешением WQHD яркость составляет рекордные 500 нит.

Главное преимущество ThinkPad T490s — непревзойденная мобильность. Толщина FHD-модели — 16,1 мм, а вес — 1,27 кг. ThinkPad T490s работает более 20 часов на одном заряде аккумулятора благодаря энергоэффективной матрице Low Power. Как и другие ThinkPad, T490s поддерживает работу с LTE сетями по стандарту Global LTE-A WWAN.

Ноутбук поддерживает решение Privacy Guard, а инфракрасная камера защищена физическим затвором ThinkShutter.

Ноутбук ThinkPad T490 работает на процессоре Intel Core 8 поколения (i5 или i7 в максимальной комплектации). В качестве операционной системы выступает ОС Windows 10 Pro. В компьютер встроен накопитель PCIe SSD объемом до 1ТБ в зависимости от конфигурации. Ключевым отличием от модели T490s является возможность расширения оперативной памяти до 48 ГБ. Как и T490s, ноутбук T490 поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD 620, но также доступен вариант с NVIDIA® GeForce® MX250.

В максимальной комплектации ThinkPad T490 доступен дисплей с яркостью 500 нит и разрешением WQHD с IPS матрицей и поддержкой технологии HDR и Dolby Vision.

Ноутбук ThinkPad T490 стал тоньше (17,9 мм) и легче (1,46 кг). Рамки экрана стали на 22% тоньше по сравнению с предыдущей моделью (Т480). Ноутбук поддерживает стандарт беспроводной связи CAT16 WWAN и способен работать более 16 часов с полного заряда аккумулятора.

В модель встроены системы защиты конфиденциальных данных Privacy Guard и ThinkShutter. При этом T490 также оснащен системой аутентификации через сканирование отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello.

В ноутбуки ThinkPad T590 установлены процессоры Intel Core 8 поколения (i5 или i7 в максимальной комплектации). Устройство поставляется со встроенным накопителем PCIe SSD объемом до 1ТБ и ОС Windows 10 Pro. Объем оперативной памяти составляет до 48 ГБ. Ноутбук T490 поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD 620, но также доступен вариант с NVIDIA® GeForce® MX250.

Ключевым преимуществом модели T590 является невероятный ультрачеткий 15-дюймовый дисплей с разрешением 4К, IPS-матрицей, яркостью 500 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. Ноутбук получил двойной направленный микрофон с шумоподавлением. Несмотря на скромные габариты, T590 способен проработать до 15 часов. Ноутбук обладает широким набором портов для подключения периферийных устройств: 1 x TBT3, 1x Type-C, 2 x USB-A 3.1 (Gen 1), HDMI 1.4. Затвор ThinkShutter теперь защищает и ИК-камеру.

Ноутбуки ThinkPad доступны на российском рынке с июня 2019 года. ThinkPad X390 по цене от 91 999 руб. и выше в зависимости от конфигурации, ThinkPad X390 Yoga от 99 499 руб. и выше в зависимости от конфигурации, ThinkPad T490s от 90 999 руб. и выше в зависимости от конфигурации, ThinkPad T490 от 85 999 руб. и выше в зависимости от конфигурации, ThinkPad T590 от 91 999 руб. и выше в зависимости от конфигурации.