Продажи смартфонов в России ускорились за счет удачного старта новых флагманов

«М.Видео» и «Эльдорадо», входящие в Группу «Самфар» Михаила Гуцериева, подвели итоги развития рынка смартфонов за первое полугодие 2018 года. Продажи выросли на 23% в деньгах и на 1% в штуках. Годом ранее, за первую половину 2017 года, продажи смартфонов показали рост на 14% в денежном выражении.

Средняя цена по итогам января-июня 2018 года оказалась выше на 20% чем по итогам первого полугодия 2017 года за счёт роста спроса на более дорогие модели. Samsung Galaxy S9 и S9+ стартовали вдвое успешнее, чем годом ранее, укрепил позиции Huawei/Honor за счёт удачного старта Huawei P20 и Honor 10.

По оценке «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок смартфонов продемонстрировал положительную динамику по итогам первого полугодия 2018 года и составил более 195 млрд рублей и около 12,7 млн штук, что выше на 23% и 1%, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи «М.Видео» выросли на 36% в деньгах и 16% в штуках. Продажи «Эльдорадо» за тот же период прибавили 90% в денежном выражении и около 60% в штучном относительно прошлого года.

По итогам полугодия лидером российского рынка остаётся Samsung в натуральном выражении и Apple – в денежном. В первые по итогам второго квартала самым продаваемыми устройствами в натуральном выражении стали смартфоны Huawei (с учётом бренда Honor). Самым популярным смартфоном во втором квартале стал Honor 9 lite, в совокупных продажах по итогам первого полугодия лидер – iPhone SE.

Huawei c весны начал активный рост продаж на российском рынке, в результате, стал лидером рынка по итогам второго квартала в штуках. В денежном выражении удерживает первенство компания Apple

По итогам первого полугодия наиболее популярные китайские производители (Honor/Huawei, Xiaomi,Nokia, Oppo/Vivo) в штуках заняли порядка трети рынка – полтора раза выше, чем годом ранее. Наибольшую динамику продемонстрировал бренд Xiaomi с трёхкратным увеличением доли.

Россияне все меньше покупают бюджетных моделей до 5 тысяч рублей, их доля в натуральном выражении за год снизилась почти вдвое. Самую высокую динамику демонстрируют смартфоны в диапазоне 10-20 тысяч рублей, что определило успех китайских производителей, на этот сегмент приходится треть всего спроса. Доля смартфонов дороже 30 тысяч рублей в общих продажах в натуральном выражении выросла до 12% с 8% годом ранее за счёт интереса россиян к новым флагманским моделям. Наиболее активно в этом сегменте рос Samsung – его доля в продажах смартфонов от 30 тыс. рублей и выше выросла в 2,5 раза.

Перераспределение спроса от бюджетных моделей к более дорогим сказалось на росте средней цены – на 20% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

«Сегодняшние покупатели смартфонов достаточно детально разбираются в технических характеристиках и готовы инвестировать в «начинку» – новые технологии фото и видеосъёмки, их обработку, быстродействие, наличие NFC. Они ищут магазины с большим ассортиментом и открытой выкладкой, где можно сравнить несколько моделей сразу. На первый план все чаще выходит не бренд, а результат – какое видео я выложу в сеть, сколько будет работать батарея, смогу ли я оплачивать покупки. Ещё один заметный тренд – быстрая адаптация новых технических решений бюджетными производителями, например, тот же безрамочный экран уже есть во многих моделях в диапазоне 15-20 тысяч. «М.Видео», благодаря одному из самых широких ассортиментных предложений, удобным зонам и отдельным магазинам m_mobile и выгодным условиям покупки, таким как скидки на аксессуары «в комплекте», рассрочкам, продолжает наращивать своё присутствие на рынке смартфонов, трансформируясь из ритейлера бытовой электроники в digital-игрока, – сказал руководитель департамента «Мобильная техника» «М.Видео» Сергей Сухоруков.

Покупки в онлайне продолжают способствовать общему росту рынка смартфонов и по итогам первого полугодия достигли 1,8 млн штук, что выше на 40%, чем годом ранее. Продажи в деньгах увеличились на 20% и составили около 33 млрд рублей. Около 80% приобретённых онлайн устройств работают под управлением ОС Android. В тройку наиболее популярных брендов, как и годом ранее, вошли Apple, Huawei/Honor и Samsung.

Положительную динамику продемонстрировали только средний сегмент от 30 тыс. рублей, а также премиальный от 50 тыс. рублей, чему способствовала растущая популярность и доступность получения онлайн-кредитов. В «М.Видео» интернет-продажи увеличились в 2 раза в штуках и в 2,3 раза в деньгах.

В условиях растущего потребления информации со смартфонов, все большую популярность набирают устройства с диагональю экрана от 5 дюймов, доля которых к концу первого полугодия достигла 40%. Продажи в штуках выросли в два раза, в деньгах более чем на 80%. К тому же в ассортименте производителей уже почти не осталось девайсов с экраном менее 4”. Другим важным трендом является «безрамочный» дизайн, благодаря которому рамки становятся тоньше, габариты не меняются, а площадь экрана увеличивается до 90%. Новым стандартом стало соотношение сторон 18:9 или 19:9, которым отличаются новинки ведущих производителей с экраном от 6 дюймов.

«При выборе мобильного устройства современному покупателю важно не только соотношение цена-качество или дизайн, но и наличие инноваций, улучшающих ежедневный пользовательский опыт. Традиционно большое значение имеет производительность смартфонов, которые активно используют не только для повседневных задач, но также для развлечений и игр: как раз для таких целей подойдут новые на рынке игровые смартфоны Honor Play и Asus ROG Phone. Кстати, в «Эльдорадо» по итогам первого полугодия 2018 года продажи смартфонов выросли на 90% в штуках и 60% в деньгах, из производителей наибольший спрос в штуках показал бренд Honor», – отметил директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

В январе-июне 2018 года доля устройств с поддержкой LTE в штучных продажах достигла 87% и 97% в деньгах, что больше на 32% и 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В продажах «М.Видео» и «Эльдорадо» этот показатель продолжает держаться на уровне 96-98%.

Ведущие производители смартфонов продолжают выводить на российский рынок как флагманские новинки, так и модели из более недорогих ценовых сегментов.

К релизу флагмана Huawei P20|P20 Pro с мощной камерой и использованием искусственного интеллекта китайский производитель добавил модель P20 lite и новинки из линейки Y. В мае на российском рынке появился флагманский смартфон Honor 10. В «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи в рамках предзаказов существенно превзошли итоги первых дней продаж предыдущей модели. В июне ассортимент бренда пополнился двумя смартфонами стоимостью до 10 тыс. рублей - Honor 7A и 7C.

Xiaomi представил две качественные новинки в среднем ценовом сегменте Redmi S2 и Redmi Note 5.

На выставке MWC 2018 Samsung представил флагман Galaxy S9|S9+, а уже во втором квартале на российском рынке появились смартфоны Galaxy A6|A6+ из среднего ценового сегмента, а также более бюджетные Galaxy J3, J4, J6 и J7.

В апреле компания Apple выпустила в продажу, выполненные в красном цвете, iPhone 8 и iPhone 8 Plus из серии (PRODUCT)RED Special Edition.

Nokia пополнила модельный ряд тремя доступными по цене новинкам на базе Android Oreo - Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1.

Бренд Vivo специально для болельщиков футбольного клуба «Локомотив» разработала кастомизированный смартфон Vivo V9. Эксклюзивная модель с логотипом команды оснащена фронтальной камерой 24 Мп и двойной основной на 16+5 Мп.

Во втором полугодии наиболее ожидаемыми станут новинки от Samsung, Apple, Honor, Sony, Vivo и Xiaomi.