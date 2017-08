VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений

VMware презентовала новые релизы решений VMware Integrated OpenStack и VMware VMware vRealize Network Insight. Они помогут заказчикам модернизировать ЦОДы для повышения адаптивности бизнеса и разработки, а также улучшить характеристики сети и системы безопасности. VMware представила новое предложение по VMware vSAN, предназначенное для ускорения перехода на распределенные ИТ за счет сокращения расходов и упрощения использования функций энтерпрайз-уровня и вне ЦОДов.

Новый VMware Integrated OpenStack 4 на базе OpenStack Ocata с усовершенствованной поддержкой контейнерных приложений. Заказчики получат самое быстрое и эффективное решение для внедрения и эксплуатации облака OpenStack вместе с инфраструктурой VMware на основе программно-определяемого ЦОДа (SDDC), обычно без необходимости привлекать услуги сервисного подразделения.

VMware vRealize Network Insight 3.5 с улучшенными возможностями мониторинга и обеспечения соблюдения нормативных требований для NSX. VMware vRealize Network Insight предоставляет больше возможностей для отслеживания состояния сетевой инфраструктуры и инфраструктуры ИБ, позволяя заказчикам проще мониторить внедрения NSX и помогая соответствовать требованиям PCI (Payment Card Industry).

Новый HCI Acceleration Kit для создания распределенных ИТ с экономически эффективными системами гиперконвергентной инфраструктуры на базе VMware vSAN. Данный программный комплект предлагает доступную по цене корпоративную инфраструктуру с привычными универсальными средствами управления, охватывающую пространство от ЦОДа до распределенных сред. Новое предложение на основе ПО VMware vSAN обеспечивает экономику серверов для сегмента систем хранения, благодаря уникальной архитектуре vSphere, которая работает на целом ряде аппаратных платформ, сертифицированных VMware vSAN ReadyLabs.

VMware приступает к работе с большими данными и высокопроизводительными вычислениями (HPC) с новой версией vSphere Scale-Out Edition. Редакция VMware vSphere Scale-Out включает в себя компоненты и функции, наиболее полезные при работе с большими данными и HPC-нагрузками. В первую очередь, базовые функции гипервизора vSphere и vSphere Distributed Switch. Эти функции, в комбинации с привлекательной стоимостью, делают решение особо привлекательным для заказчиков, использующих Big Data и HPC.

VMware и Amazon Web Services из компаний группы Amazon.com анонсировали VMware Cloud on AWS. Это решение, появившееся благодаря стратегическому альянсу в октябре 2016 года, позволяет использовать ПО VMware для программно-определяемого ЦОДа в облаке AWS. С его помощью заказчики смогут запускать приложения в любом частном, публичном и гибридном облаке с устойчивой эксплуатацией под управлением VMware vSphere и с оптимизированным доступом к сервисам AWS.

VMware Cloud on AWS предоставляется и поддерживается VMware как масштабируемая облачная услуга по запросу. Она облегчает миграцию приложений в облако и облачную переносимость, увеличивает эффективность работы ИТ и создает новые возможности по использованию гибридной облачной среды для заказчиков.

«VMware и AWS помогают командам по ИТ и эксплуатации производить добавочную стоимость для бизнеса. Сочетание возможностей VMware для корпораций и характеристик и масштаба AWS Cloud позволяет создать платформу для любого приложения, — сказал Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), исполнительный директор компании VMware. — С VMware Cloud on AWS заказчики получают полностью интегрированное гибридное облако, которое имеет ту же архитектуру, возможности и особенности эксплуатации, что и их локальная среда на базе vSphere и среда AWS».

VMware анонсировала решение для обеспечения безопасности приложений, запущенных в виртуальных или облачных средах — VMware AppDefense. Новое решение использует виртуальную инфраструктуру для проверки запущенных приложений на соответствие их предполагаемому состоянию. Оно умеет распознавать попытки злоумышленников изменить эти приложения и автоматизирует реакцию на атаки. VMware также анонсировала интеграции с решениями третьих сторон, благодаря которым партнерские экосистемы смогут использовать уникальные функции AppDefense для получения доступа к статусу работы приложений и управления реакцией.

«Применение систем безопасности на базе сигнатур все менее эффективно в борьбе с современным вредоносным ПО, — отметил Кристофер Френц (Christopher Frenz), директор по инфраструктуре и руководитель службы безопасности медицинского центра Interfaith. — Чтобы успешно отражать атаки, необходим комплексный подход к защите, подобный тому, что изложен в руководстве по борьбе с программами-вымогателями OWASP. Ведение списков разрешенных приложений и сегментация сети — ключевые моменты любой стратегии для комплексной защиты. Именно эти функции помогают внедрить VMware AppDefense и NSX».

VMware анонсировала инновации в Workspace ONE powered by AirWatch, первой в отрасли единой платформе, которая объединяет в себе удобство использования и управления с решением по безопасности для конечных устройств. Теперь заказчики смогут использовать Workspace ONE для унифицированного управления конечными устройствами (UEM) и обеспечивать удобство пользователей на всех платформах, включая Windows, macOS, Chrome OS, iOS, and Android. Кроме того, Workspace ONE теперь интегрируется с программными интерфейсами приложений (API) от ведущих провайдеров программных платформ.

Workspace ONE — это единая платформа, которая объединяет в себе управление приложениями и доступами, унифицированное управление конечными устройствами AirWatch c идентификацией конечных пользователей, чтобы обеспечить им удобство и простоту работы с платформой корпоративного класса. Workspace ONE также расширяет этот опыт и безопасность на традиционные среды Windows с технологией виртуальных приложений и рабочих станций VMware Horizon

VMware ONE Intelligence — это новый дополнительный сервис Workspace ONE, который обеспечит полную информацию и автоматизированные действия, которые помогут ускорить планирование, повысить безопасность и улучшить работу конечных пользователей. Данные о развертывании приложений и их использовании, безопасности устройств и работе конечных пользователей помогут ИТ-специалистам оценить производительность и безопасность своих цифровых рабочих пространств.

VMware и Pivotal запускают Pivotal Container Service (PKS) и сотрудничают с Google Cloud, чтобы предложить компаниям стандартизованное решение Kubernetes. Новый контейнерный сервис Pivotal Container Service (PKS) — простой способ предоставления и управления готовой к эксплуатации платформы Kubernetes на базе VMware vSphere и Google Cloud Platform (GCP). PKS предлагает дистрибутив Kubernetes, созданный Pivotal и VMware на основе Kubo, технологию с открытым кодом, созданную Pivotal и Google Cloud для более гибкой работы с контейнерами локально и в облаке. VMware присоединилась к совместному проекту Pivotal и Kubo от Google Cloud, совместно выделяя значительные R&D- ресурсы.