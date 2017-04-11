QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы

Российское представительство QNAP объявило о доступности сетевых хранилищ корпоративного уровня из серии TES-x85U с возможностью выбора операционной системы QES или QTS на этапе инициализации. Как рассказали CNews в компании, новинки TES-1885U и TES-3085U поставляются в различных модификациях, где используются 14-нм процессор Intel Xeon D с 4, 6 или 8 вычислительными ядрами и оперативная память DDR4 с поддержкой ECC или без нее объемом от 16 до 128 ГБ (максимальное значение на четыре слота). Все устройства имеют стоечный корпус высотой 2U, шину SAS 12 Гбит/c, два блока питания мощностью 450 Вт, четыре порта Gigabit Ethernet, два порта 10GbE SFP+, а также четыре свободных слота PCIe для дополнительных адаптеров 10GbE и 40GbE или SSD-накопителей NVMe.

Более высокоплотная модель TES-3085U рассчитана на установку только 2,5-дюймовых дисков: 24 HDD или SSD спереди и 6 SSD сзади, использующихся для кэширования. Накопитель TES-1885U отличает 12-дисковая фронтальная корзина, поддерживающая также винчестеры типоразмера 3,5 дюйма емкостью до 10 ТБ, при этом 6 отсеков на тыльной стороне корпуса, как и в старшей модели, отведены под SSD.

Для применения в виртуализированных средах и размещения критических важных данных рекомендуется выбрать QES на основе ядра FreeBSD и файловой системы ZFS, при этом для запуска потребуется как минимум 32 ГБ оперативной памяти. Система поддерживает практически неограниченное количество моментальных снимков, режим RAID-Z, дедупликацию на уровне блоков, гибкое выделение (Thin Provisioning) и высвобождение пространства (Space Reclaim). Функция SnapSync обеспечивает быстрое резервирование и восстановление данных между несколькими хранилищами, в том числе модели ES1640dc с двумя активными контроллерами. Для использования СХД внутри OpenStack-сред, вплоть до версии «Ocata», существует QNAP Cinder Driver, а благодаря Storage Replication Adapter с поддержкой VMware SRM 6.5 доступно резервирование и аварийное восстановление данных в инфраструктурах под управлением платформ VMware.

Вторая операционная система — QTS на базе Linux — обладает широким набором базовых служб и дополнительных пакетов из Центра приложений для построения многоцелевого NAS-решения. Поддерживаются создание до 256 томов/LUN и 1024 их моментальных снимков, работа по протоколу iSCSI, общий доступ к файлам для пользователей Windows, Mac, Linux и UNIX, а также интеграция со службами Windows AD и LDAP. Восстановление и удаленная репликация ресурсов выполняются по расписанию и в реальном времени с помощью функции RTRR, протокола Rsync и пакетов для облачных хранилищ. Кроме того, предусмотрены автоматический тиринг по технологии Qtier, централизованное управление и мониторинг накопителями в Q’Center, настройка SSD-кэширования, два приложения для организации видеонаблюдения, установка контейнеров LXC и Docker через Container Station, создание и размещение виртуальных машин при помощи внутреннего гипервизора Virtualization Station.

Вне зависимости от выбора операционной системы сетевые накопители TES-x85U официально сертифицированы для ведущих платформ виртуализации, таких как VMware vSphere 6.0 с поддержкой технологий VAAI, Microsoft Hyper-V на базе ODX и Windows Server 2012, а также Citrix XenServer 6.0.

Масштабирование емкости достигается подключением до 8 полок расширения QNAP моделей REXP-1620U-RP и REXP-1220U-RP на 16 или 12 дисков соответственно. Также с помощью функции Virtual JBOD можно прикрепить неиспользуемое пространство от других NAS-устройств QNAP в виде виртуальных пулов хранения и дисковых томов.