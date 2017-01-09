Tele2 подвела итоги 2016 года

Tele2 представил итоги 2016 года. Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. Tele2 удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи, улучшить качество связи и выпустить брендированные смартфоны.

В 2016 году Tele2 продолжила совершенствовать качество своего сервиса. В течение года компания внедряла технологию HD-Voice в сетях 3G, позволяющую усилить реалистичность передачи голоса. Сейчас режим HD-Voice действует во всех сетях Tele2 третьего поколения.

В феврале Tele2 начала продажи своего первого брендированного смартфона – Tele2 Mini. Во втором полугодии 2016 года на рынок вышли новые модели брендированных устройств компании – Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE.

Tele2 продолжила запуск сетей 4G. Доступ к услугам мобильного интернета четвертого поколения получили жители Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Карелии и Краснодара.

В мае 2016 года Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц в Тверской и Новгородской областях. Позже сеть LTE-450 под брендом Skylink появилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Московском регионе. Уникальность этой технологии заключается в качественном покрытии и высоких скоростях передачи данных даже в самых удаленных уголках, что, несомненно, способствует устранению цифрового неравенства в стране.

Осенью Tele2 отметила первый год работы в Москве и Московской области. За это время компания увеличила количество базовых станций, расширила зону покрытия сети – услуги оператора доступны на территории, где проживает 97% населения Москвы и области. Tele2 уже трижды была признана лидером по скорости передачи данных в столичном регионе.

В октябре компания отметила 10-летие запуска единой службы дистанционной поддержки абонентов в Ростове-на-Дону. За этот период Tele2 расширила контактный центр и открыла новые площадки в Челябинске, Иркутске и Саранске. Сегодня Tele2 является лидером телеком-индустрии по качеству абонентского обслуживания, его эффективности и уровню удовлетворенности клиентов.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «В 2016 году Tele2 продолжила наращивать выручку и планомерно увеличивать абонентскую базу. Мы активно строили сети 3G и 4G, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги связи по низким ценам. Следующий год принесет рынку связи эволюционные изменения. Tele2 начнет формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году».