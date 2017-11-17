Технология BIM наконец пришла и в Россию

В ближайшее время все крупные компании России, занимающиеся строительством промышленных и гражданских объектов с участием государственного бюджета, должны будут использовать технологию информационного моделирования (BIM). О том, что это такое и как использование новой методологии скажется на качестве и сроках строительства, в интервью CNews рассказала Анна Завтур, директор по развитию информационного моделирования в строительстве компании «Крок».

CNews: В 2019 году все организации, реализующие проекты по строительству новых объектов с участием государственного бюджета, обязаны будут использовать BIM-решения. Расскажите подробнее, что это такое.

Анна Завтур: Если говорить о BIM как о методологии, то во всем мире она развивается с 80-х годов прошлого века. Сейчас она уже принята как обязательная к использованию в Сингапуре, Китае, Великобритании. В России интерес к BIM начал проявляться в 2014 году, и в этом большая заслуга государства, потому что именно тогда было подписано постановление о переходе к информационному моделированию. Этим же постановлением был определен основной исполнитель работ – Минстрой.

Эксперты «Крок», включая меня, входят в состав экспертного совета и рабочей группы при Минстрое, которые занимаются разработкой нормативно-правовой базы. Это нетривиальная задача, поскольку эта база должна охватить, во-первых, все направления строительства: линейно протяженные объекты, гражданское и промышленное строительство, памятники культуры. А во-вторых, весь жизненный цикл объекта – предпроектную подготовку, проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию и вывод из эксплуатации. При этом новая нормативная база должна стать дополнением к уже существующим ГОСТам, СНИПам, СанПинам при строительстве каждого типа объектов.

Однако помимо нормативно-правовой базы на сегодняшний день отсутствуют и учебные программы, поставляющие на рынок кадров необходимых специалистов, например, BIM-менеджеров. Поэтому мы стараемся делиться с рынком своими компетенциями и, в частности, сотрудничаем с целым рядом вузов в Ростове, Казани и Екатеринбурге. Кроме того, у нас есть собственный учебный курс по BIM на базе учебного центра «Крок’ОК».

CNews: Для чего нужны BIM-решения?

Анна Завтур: Строительством не только в России, но и во всем мире занимаются все, начиная от органов государственной власти и заканчивая компаниями всех отраслей. И все хотят добиться повышения прозрачности, качества, а также эффективности управления либо эксплуатацией уже существующих объектов, либо бюджетами, выделенными на строительство или реконструкцию. При этом ситуация, когда в ответ на простой вопрос руководителя «А что у нас там, на стройке?» начинается беготня, сбор бумаг и сведений из разрозненных программных продуктов, либо вообще из записей в блокнотах, является для нашей страны типичной.

Очевидно, что отсутствие единого источника данных приводит к тому, что итоговая информация очень сильно зависит от человека, который ее подготовил. Применение BIM-решений позволяет сократить эту зависимость в разы. Особенно тогда, когда методология охватывает все этапы жизненного цикла объекта.

CNews: Какие возможности появятся у государства благодаря BIM?

Анна Завтур: Безусловно, это повышение прозрачности и возможность контроля за расходованием государственных средств. При этом если мы говорим о таких госструктурах, как Росатом, Росавтодор или Министерство транспорта, то их специалистам больше не надо будет лично выезжать на объекты для того, чтобы понять, что там происходит, и, самое главное, почему произошло. Большинство ошибок можно предотвратить, когда все работают в едином информационном пространстве.

CNews: А как обстоят дела с бизнесом? Какие преимущества BIM-решения предоставляют для него?

Анна Завтур: Наверно, самое главное – это сокращение сроков строительства практически в 2 раза. Это происходит благодаря наличию инструментов, которые позволяют контролировать ситуацию на строительной площадке, собирать всю информацию воедино, передавать ее в диспетчерский центр и с помощью той же информационной модели обрабатывать для оперативного принятия решений. К примеру, один из наших заказчиков говорит, что день простоя обходится ему в 30 миллионов рублей. BIM-инструменты позволяют избежать таких простоев.

Кроме того, использование информационного моделирования выгодно и для подрядной организации. BIM-модель в автоматическом режиме отслеживает все коллизии в проекте. То есть ситуация, когда труба отопления где-то пересекается с вентиляционной трубой, становится просто невозможна. Как невозможно и нарушение ГОСТов, СНИПов и СанПинов. Благодаря этому вероятность того, что подрядчику придется что-то переделывать, сокращается до минимума. А значит, он сможет оперативно приступить к работе на следующем объекте.

CNews: Замечаете ли вы рост интереса к таким решениям?

Анна Завтур: Коммерческие организации первыми обратили внимание на BIM, наверно, потому, что они умеют считать свои деньги. Эта технология позволяет руководителю в любой момент получить достоверную информацию о том, что происходит на уже функционирующих или строящихся объектах, и почему на это тратится столько денег. Например, на этапе стройки можно посмотреть, какие материалы и куда привезли. И это очень важно, потому что, скажем, от того, какая марка бетона была использована, зависит и качество, и стоимость объекта. Кроме того, появление на информационной 3D-модели данных обо всех проведенных работах, которые зачастую выполняются разными подрядчиками, позволяет избежать ситуации, когда проложенный одним из них кабель мешает другому тянуть воздуховоды. И это очень полезно не только для самого заказчика, но и для аудитора, который теперь может не бегать по стройплощадке с линейкой, а получать всю оперативную информацию из системы.

Анна Завтур: Отсутствие единого источника данных приводит к тому, что итоговая информация очень сильно зависит от человека, который ее подготовил. Применение BIM-решений позволяет сократить эту зависимость в разы. Особенно тогда, когда методология охватывает все этапы жизненного цикла объекта.

Растет интерес к BIM и со стороны госсектора. Во-первых, потому что не за горами принятие закона об обязательном применении технологии в рамках проектов госзаказа, а во-вторых, потому что это дает возможности для реальной экономии и эффективного контроля. Например, если мы говорим о памятниках культуры, то существуют здания, где в процессе реконструкции нельзя ничего менять даже на миллиметр.

CNews: Какие решения предлагает «Крок»?

Анна Завтур: Мы работаем по всем направлениям строительства, а также со всеми этапами жизненного цикла объекта, которые я перечислила в начале. Так, например, на стадии проектирования у нас есть команда BIM-инженеров, которые готовы спроектировать BIM-модель объекта под заказ. Если речь идет о конструкторском бюро или проектном институте, то мы можем внедрить практически все программные продукты для BIM-проектирования, которые представлены сегодня на российском рынке. В том числе и отечественные - для реализации программы импортозамещения.

В целом, нужно понимать, что «Крок» – компания-интегратор, занимающая лидирующие позиции на ИТ-рынке, и в этом наше основное отличие от тех игроков, которые предлагают только BIM. Сегодня у каждого заказчика есть множество решений, которые он использует в рамках выстроенных процессов, – от ERP до инструментов проектирования.

CNews: Как интересно!

Анна Завтур: Да, это наша уникальная разработка. Но это далеко не все. Еще одна наша разработка – это возможность в полупрозрачном режиме наложить потоковое видео с установленных на стройплощадке видеокамер или беспилотников на проектную модель. Например, если на потоковом видео мы видим, как работают 5 человек, то, наложив его на модель, мы сразу поймем, на каком конкретно участке объекта это происходит и монтажом какого элемента рабочие занимаются. Более того, мы сможем проверить, действительно ли на этом участке должны работать 5 человек, или, может быть, сейчас их там должно быть 10. Подобным образом мы можем сравнить поступающие с удаленного объекта сведения о том, как движется строительство, с реальной картинкой. Причем погрузиться в эту картинку можно как угодно глубоко, вплоть до распознавания лица каждого работника.

Помимо прочего, на базе уникального в России центра виртуальной реальности «Крок» мы активно развиваем VR-технологии, которые позволяют визуализировать спроектированную BIM-модель так, чтобы она стала наглядной и понятной для всех, например, для инвесторов или других лиц, принимающих решение. Ведь в бумажных чертежах может разобраться только специалист. А если мы говорим о 3D-модели, то ее можно рассмотреть в деталях.

И, наконец, мы предлагаем решения для этапов строительного контроля и управления эксплуатацией строительного объекта. А в настоящее время еще и разворачиваем их на базе облака «Крок» для предоставления заказчикам готовых облачных сервисов, параметрами которых можно будет гибко управлять и не нести при этом никаких капитальных затрат.

Кстати говоря, практически все наши решения представлены на технологических стендах, развернутых как раз на базе Центра виртуальной реальности «Крок». Эти стенды регулярно посещают заказчики. И на сегодняшний день такие показы или экскурсии – по сути, это единственный способ увидеть эту технологию в действии. Ведь внедрения, охватывающие весь жизненный цикл строительного объекта, в России фактически отсутствуют.

CNews: Кто сегодня является вашими заказчиками?

Анна Завтур: По направлению линейно-протяженных объектов мы ведем активности с Минтрансом Татарстана, Росавтодором, РЖД, аэропортами. По направлению памятников культуры – с организациями, отвечающими за объекты культурного наследия, и рядом музеев. Также работаем с целым рядом крупных строительных компаний, причем не только в России, но и в странах СНГ.

Например, для Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также подведомственных ему организаций мы создали дорожную карту перехода на технологию информационного моделирования. Согласно этой карте переход к концепции BIM планируется осуществить в основном за счет интеграции приложений, уже используемых отделами и подрядчиками Минтранса для проектирования, управления строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией объектов. По нашим подсчетам, такой подход обойдется заказчику в 2-3 раза дешевле, чем внедрение новых модулей BIM и переобучение пользователей.

Анна Завтур: BIM-решения позволяют сократить сроки строительства практически в 2 раза

Другой проект был реализован в одной транспортной компании. Речь идет о внедрении системы инженерного документооборота, основанной на концепции BIM-проектирования. По итогам проекта заказчик начал обрабатывать и согласовывать проекты управления и развития дорожной инфраструктуры, будь то изменение числа дорожных знаков или местоположения зон парковки, в единой электронной среде. Она заменила собой архив разнородных бумажных и электронных данных. И теперь все участники процесса могут совместно редактировать проекты и отслеживать обновления в режиме онлайн.

CNews: Как использование BIM может повлиять на стоимость недвижимости в России?

Анна Завтур: Это, скорее, философский вопрос, ведь стоимость недвижимости может варьироваться в зависимости от конъюнктуры рынка и желания застройщика получить ту или иную прибыль. Но использование информационного моделирования совершенно точно может привести к снижению затрат застройщика, а также повлиять на насыщение рынка качественным, и при этом быстро строящимся жильем.

CNews: Есть ли возможность подключения дополнительных инструментов, например, использования прогнозов погоды для того, чтобы правильно организовать строительство?

Анна Завтур: Климатические условия и геофизику региона строительства, безусловно, нужно учитывать на предпроектной стадии. Например, не так давно мы с коллегами были с визитом в одном из самых сложных в климатическом отношении регионов – Ямало-Ненецком автономном округе. Там, кроме близких к критическим климатических условий, существуют еще и проблемы, связанные с гидрогеологией. В вечной мерзлоте образуются так называемые линзы, которые сейчас начали оттаивать. Поэтому если такие моменты не учесть, то здания просто-напросто могут «поехать», то есть пойти трещинами или просесть. Так что BIM-технологии там просто незаменимы.