Глава ИТ-компании, задолжавшей государству под миллиард, подал иск о собственном увольнении

Аккредитованная российская ИТ-компания ООО «Реабилитик», которую поддерживали Минпромторг и «Агентство по технологическому развитию», погрязла в судебных разбирательствах. С нее требуют вернуть государству субсидии, проценты, штрафы и долги на 700 миллионов. Иски на миллиард предъявили партнер и основатель. Гендиректор разработчика подал в суд требование признать его уволенным по собственному желанию и исключить упоминанием из ЕГРЮЛ.



Увольнение гендиректора

Генеральный директор ООО «Реабилитик» Степан Болоховец подал заявление Перовский районный суд Москвы с требованием уволить его по собственному желанию из инновационной компании, сумма исков к которой достигла 1,7 млрд руб. Заявление подано 30 января 2026 г., на 2 марта 2026 г. назначена первая беседа.

Болоховец занимает пост гендиректора компании с июля 2025 г. Он требует от «Реабилитик» и МИФНС России №26 признать его уволенным с определенной даты (в материалах не уточняется, с какой) и исключить сведения о нем, как о действующем руководителе, из ЕГРЮЛ, говорится в картотеке судов Москвы.

«Реабилитик» получал субсидии от Минпромторга на различные инновационные разработки, например, одноплатный компьютер на российских процессорах для школьников под названием Kresko, инновационные медицинские кровати, протипролежневые матрасы, кислородный аппарат с процессором и другие изделия. Также на счету компании грант от «Агентства по технологическому развитию». Организации подали к компании иски о возврате средств. Крупный иск предъявил компании ее партнер по выпуску инновационных подгузников, а также бывший основатель Максим Любжин, у которого компания заказывала ПО на 30 млн.

Unsplash.com Гендиректор ИТ-компании требует уволить его в суде

По данным «Контур.фокуса» и картотеки арбитражных дел, Минпромторг в 2025 г. предъявил компании иски в Арбитражный суд Москвы более, чем на полмиллиарда рублей, а государственное «Агентство по технологическому развитию» требует еще 125 миллионов. С претензиями в тот же суд обратился основатель компании Максим Любжин — они превышают 200 млн руб. Также иски в Арбитражный суд Ростовской области подало ООО «Байкалтекстком» (до декабря 2024 г. «Реабилитик» владел в ней 51%) — почти на 900 млн руб.

Согласно данным из ЕФРСБ, Степан Болоховец — арбитражный управляющий. Во время работы в инновационной компании он параллельно продолжал помогать в делах о банкротстве гражданам и компаниям, занимался реализацией имущества и реструктуризацией долгов.

CNews направил запрос в «Реабилитик» и Степану Болоховцу, но на момент публикации ответов не получил. В Минпромторге уточнили, что не комментируют исковые заявления.

Управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов считает, что арбитражный управляющий мог возглавить компанию для анализа рисков, подготовки документов для судов. Это минимизирует привлечение руководства к субсидиарной ответственности при добросовестном поведении. «В сложившейся ситуации такой шаг выглядит попыткой профессионально выстроить защиту от многомиллиардных претензий», — считает эксперт.

Как пояснил управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко, ситуация вокруг увольнения гендиректора через суд возникает, когда учредители игнорируют заявление, вынуждая суд принудительно расторгнуть договор (например, из-за давления по долгам и рисков ответственности). При этом не исключено, что Блоховец может быть привлечен к субсидиарной ответственности, если компания обанкротится и докажут его вину в росте долгов (неисполнение обязательств, недобросовестность). Это возможно сделать даже за ранние периоды, а также доказать уголовную ответственность.

Череда проектов

Компания «Реабилитик», которой руководит Болоховец, позиционирует себя как передовой разработчик, ведущий научно-техническую деятельность, поставщик в рамках госконтрактов и партнер Минпромторга России.

Основная специализация — разработка решений для импортозамещения оборудования и программных продуктов.

Путь разработчика расписан по годам на его официальном сайте. В 2016-2017 гг. он работал над медицинскими кроватями, в 2018-2019 гг. исследовал способы бесконтактного измерения температуры человека. В период пандемии коронавируса проводил опытно-конструкторские работы по организации доступа в помещения только после дезинфекции рук, измерения температуры и распознавания лица. В конце 2020 г. компания начала выпускать инновационные диспенсеры и поставлять их государству в рамках контракта на 432 млн руб.

На достигнутом компания не останавливалсь. В 2021 г. она взялась за автоматизацию мобильных станций для производство килосрода и азота из воздуха на базе процессора собственной разработки.

В этом же году «Реабилитик» берется за создание одноплатных компьютеров на российских процессорах, а в 2023 г. начинает производство неких ПАК. Но среди последних проектов — выпуск архивных коробов различного размера, а в архиве — производство подгузников и средств гигиены для взрослых и детей.

Несмотря на проблемы с субсидиями, дела у компании в 2024 г. шли успешно. Выручка достигла почти 900 млн руб., увеличившись в пять раз, а чистая прибыль — 75 млн руб. На балансе общества — 2,8 млрд руб.

Не смогли сделать отчет

Ведение обширной опытно-конструкторской деятельности было финансово поддержано Минпромторгом и государственным «Агентством по технологическому развитию». Однако итоги ряда разработок признаны неудовлетворительными, в судах на разном этапе рассмотрения находятся пять заявлений.

В мае 2025 г. Минпромторг подал сразу два иска к «Реабилитик». В первом он сообщал, что признал неудовлетворительным ход разработки российского одноплатного компьютера Kresko и требовал вернуть в бюджет 197 млн руб., в том числе 145 млн руб. субсидии и 52 млн руб. процентов за пользование деньгами.

Официально речь шла о разработке и организации производства универсальных электротехнических комплексов на электронной базе российского производства, предназначенных как для развития навыков роботостроения и программирования у детей, так и для использования в промышленности. За счет субсидии компания обещала наладить производство и продажу устройств в объеме в три раза большем, чем субсидия, организовать рабочие места и запатентовать ноу-хау, привлечь внебюджетное финансирование.

В Минпромторге пытались контролировать процесс проведения работ, но не получили нужной отчетности и доказательств достижения индикаторов. В марте 2025 г. министерство в одностороннем порядке расторгло соглашение и потребовало вернуть деньги, а затем выиграло дело в суде. «Реабилитик» подал встречный иск, но проиграл. Сейчас страничка о Kresko с сайта компании не доступна.

Старые кровати

Во втором иске речь шла о возврате субсидии на 50 млн руб. и процентов за пользование чужими деньгами в 19 млн руб. Финансирование предназначалось на доработку и внедрении многофункциональной электрической кровати. А испытывать ее собирались с привлечением инвалидов.

Деньги были выделены в рамках федерального проекта «Научное обеспечение развития производства медицинских изделий». Минпромторг пытался контролировать целевое использование денег, но в продвижении проекта это не могло. В июне 2025 г. соглашение о выделении субсидии было расторгнуто.

В суде выяснились неприятные детали. Так, исполнитель работ в качестве образца представил Минпромторгу кровать Rebq4el, которую уже показывал в 2017 г., когда реализовал другой проект.

«Получатель, получив средства субсидии из федерального бюджета, дважды представлял в качестве результата одно и то же изделие. Привлечение инвалидов к тестированию продукции, созданной в рамках данного комплексного проекта, не доказано», — констатировали в министрестве. При этом, по мнению ответчика, никакая доработка кроватям просто не требовалась, так как ее испытания не выявили недостатков. Суд этот довод не учел и постановил взыскать с «Реабилитик» почти 70 млн руб.

В конце декабря 2025 г. Минпромторг через суд также добился взыскания с инноватора субсидии и штрафа на 20 млн руб.

Деньги выделялись на разработку и внедрение противопролежного матраса из вспенненного полиуретана. Как выяснил суд, матрас также был разработан по соглашению от 2017 г. и предъявлен, как обновленный. В Минпромторге попытались взаимодействовать с исполнителем, в итоге пришли к выводу, что у него отсутствует продуктивная деятельность. Предъявленные отчеты показались слишком запутанными. Так, разработчик закупил серье для изготовления 1000 матрасов, что предполагало бы на каждого участника тестирования по 10 матрасов. При этом в отчетной документации шла речь о стоимости одного матраса в 1,2 млн руб.

Минпромторг также требовал оштрафовать исполнителя на 2,87 млрд руб., но суд посчитал это требование чрезмерным и снизил сумму до 10 млн руб.

В июле 2025 г. от Минпромторга в суд поступило еще одно заявление — на этот раз ведомство требовало вернуть 105,6 млн руб. субсидии, 71,9 млн руб. процентов и штраф на 128 млн руб. О какой именно субсидии идет речь — в материалах не раскрывается. Следующее заседание по делу назначено на 25 февраля 2026 г. Также средства просит вернуть «Агентство по технологическому развитию» — речь идет о 98 млн гранте и 26 млн руб. штрафа. Подробности дела не известны.

Проблемы у партнеров

Несколько исков к разработчику предъявил его основатель Максим Любжин. Арбитражный суд Москвы начала рассматривать заявление на 191 млн руб., взыскании неустойки на 12 млн руб., 16 млн руб., 10 млн руб. В июне 2025 г. суд взыскал с «Реабилитик» в пользу Любжина 2,6 млн руб. — неустойку по договору о поставках ПО на 30 млн руб. для диспенсера для дезинфекции рук с распознаванием лица и измерением температуры, а также 1,2 млн руб. за просрочку оплаты долга.

Инновационная компания не намерена сдаваться. В конце 2025 г. она направила свои претензии в Сеченовский медицинский университет. Речь идет о признании незаконным одностороннего расторжения договора на проведение НИОКР и взыскании неосновательного обогащения на 6,5 млн руб.

Еще одну субсидию в 50 млн руб. Минпромторг потребовал с ООО «Байкалтекстком». Она была выдана в 2022 г. на разработку инновационных подгузников. В качестве третьего лица к делу привлечена «Реабилитик», которой до конца 2024 г. принадлежал 51% в этой компании. Разбирательства по делу приостановлены на время проведения экспертизы, которая должна установить: имеют ли пеленки и подгузники для взрослых признаки инновационности. В свою очередь «Байкалтекстком» направил иск к «Реабилитик» на 866 млн руб. К завлению истец приложил документы о том, что на его счетах ничего нет для того, чтобы отсрочить уплату пошлины. Однако суд эти документы не принял и оставил исковое заявление без движения.

Системные проблемы

«Такое количество исков о возврате субсидий — не рядовая ситуация, и в данном случае она усугубляется требованиями не только к компании, но и к ее бывшему владельцу о привлечении к субсидиарной ответственности на 4,7 млрд руб.», — говорит Артем Денисов, управляющий партнер ЮК «Генезис».

Минпромторг в конце декабря 2025 г. потребовал привлечь владельца «Реабилитика» Анатолия Мухина к субсидиарной ответственности по долгам ликвидированного ООО «КМ Моторс», сообщало «Агентство бизнес новостей».

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко, считает, что такая картина указывает на систематическое неисполнение обязательств по проектам (медкровати, матрасы, подгузники, электроника), включая невыполнение индикаторов эффективности.

«Это может говорить о финансовых проблемах компании "Реабилитик", возможном нецелевом использовании средств выплатами (ст. 159.2 УК РФ за ложные сведения о проектах), хотя пока суды взыскивают в основном субсидии без уголовных дел. Подобные случаи массовы: "Росмолодежь" судится за гранты 2019–2020 гг. из-за "кривых" отчетов, а Минпромторг проигрывает, если не доказана недобросовестность», — говорит эксперт.

Генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина признается, что истории с возвратом государственных субсидий в промышленности и сфере медизделий в последние годы перестали быть редкостью.

«В подобных спорах, как правило, обсуждается не сам факт того, что работа велась, а вопрос, соответствует ли итоговый результат тем техническим и экономическим параметрам, которые были зафиксированы в соглашении о субсидии. И налицо тренд: работа с государственными субсидиями стала юридически более комплексной. Для компаний это означает, что важен не только сам продукт, но и точное соответствие всем условиям, вплоть до деталей отчетности и подтверждающих документов», — считает эксперт.