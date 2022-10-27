«Дочка» знаменитой ИТ-компании завалит рынок российскими ноутбуками. На подходе три модели

В России стали доступны для предзаказа ноутбуки отечественной компании Inferit (ранее Softline Computers). ПК построены на процессорах Intel, имеют в своем распоряжении высокоскоростные SSD и позволяют наращивать объемы оперативной памяти и системного накопителя. ОС в комплект не входит – россиянам предоставлена полная свобода выбора операционной системы.

Трио отечественных ноутбуков

Российская компания Inferit, ранее известная как Softline Computers и входящая в ГК Softline, сообщила CNews о грядущем релизе трех отечественных ноутбуков. Компания собирается выпустить их под собственной маркой.

Модели под названием Base и Nova выполнены в классическом и самом распространенном форм-факторе с дисплеем на 15,6 дюйма по диагонали. Последний представитель трио, Inferit Enox, имеет более компактные размеры за счет экрана, уменьшенного до 14,1 дюйма.

К моменту выхода материала все три ноутбука были доступны для предварительного заказа. Дату релиза, а также целевую аудиторию лэптопов представители Inferit не сообщили. Информация о вероятности их появления в популярных в России розничных сетях тоже недоступна.

Каждый из новых ноутбуков Inferit поставляется без предустановленной операционной системы, что соответствует веяниям времени. Как сообщал CNews, в России упал спрос на лэптопы с операционкой в комплекте – россияне не хотят переплачивать за нее и ищут необходимые им дистрибутивы в интернете для самостоятельной их установки.

Продажи ноутбуков пока не начались

«Начинка» ноутбуков позволяет пользователям почти не ограничивать себя в выборе ОС. На новинки Inferit можно установить и Windows, и почти любой из существующих дистрибутивов Linux, включая отечественные.

«Базовый» ноутбук

Для каждого из анонсированных ноутбуков Inferit доступна лишь одна комплектация. Модель Inferit Base стоит около 51,7 тыс. руб. на этапе предварительного заказа.

В стоимость входят в первую очередь IPS-экран с разрешением Full HD или 1920х1080 точек при диагонали 15,6 дюйма и процессор Intel Core i5-1135G7 поколения Tiger Lake, дебютировавшего в сентябре 2020 г.

Inferit Base

Core i5-1135G7 выпускается с III квартала 2020 г. по 10-нанометровому техпроцессу, имеет четыре ядра по 4,2 ГГц каждое поддержку многопоточности и тепловыделение (TDP) не более 28 Вт. В данном ноутбуке процессор также отвечает за обработку графики – дискретного ускорителя не предусмотрено, поэтому данная задача ложится на интегрированную видеоподсистему Isis Xe с частотой 1,3 ГГц.

Inferit Base поставляется с полноценным SSD-накопителем объемом 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Этого вполне достаточно для установки новой ОС Windows 11. Производитель также заявляет о возможности установки SSD емкостью до 1 ТБ и расширения объема ОЗУ до 32 ГБ.

Официальный обзор Inferit Base

Ноутбук весит 1,55 кг с батареей на 4000 мАч, которой, по заверениям разработчиков, хватает на шесть-семь часов работы. Он поставляется с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 и окрашивается в серебристый цвет. Список разъемов включает по одному USB-C 3.0, USB 3.0, USB 3.1 и HDMI. Также есть гигабитный Ethernet и вход под проводную гарнитуру.

Ноутбук потяжелее

Модель Inferit Nova не отличается от Base в плане экрана, процессора и объемов RAM и ROM. При этом она наделена корпусом из ударопрочного пластика.

Inferit Nova

Лэптоп весит 1,7 кг, но масса на фоне модели Base увеличилась не за счет другого материала корпуса. Все дело в аккумуляторе емкостью 4500 мАч, одного заряда которого хватает на восемь часов работы.

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По интерфейсам Nova от Base не отличается. Дискретной графики в нем тоже нет. На этапе предзаказа Inferit просит за Nova немногим более 51 тыс. руб. В стоимость входит квартет 1-ваттных динамиков.

Когда компактность – главное

Inferit Enox выделяется на фоне других представителей серии своей компактностью, за счет которой его цена выросла до 71,2 тыс. руб. IPS-экран лэптопа уменьшен до 14,1 дюйма при сохранении разрешения на уровне Full HD.

Enox построен на 14-нанометровом процессоре Intel Core i5-10210U образца III квартала 2019 г. CPU выдает 4,2 ГГц на четырех ядрах, поддерживает многопоточность и поставляется с графикой UHD на частоте до 1,1 ГГц. TDP процессора на уровне 15 Вт.

Inferit Enox

Inferix установила в Enox 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, два динамика по 1 Вт каждый, а также модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 6. В наличии по одному USB-С 3.0 и HDMI и пара полноразмерных USB 3.0.

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Enox весит около 1,5 кг. Внутри него располагается батарея на 6500 мАч, рассчитанная на семь часов работы без подзарядки. Дополнительно ноутбук оснащен слотом под SIM-карты, чтобы исключить использование Wi-Fi и выходить в интернет через сотовую сеть.