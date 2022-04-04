У россиян отберут единственную замену безлимитному интернету. Старые публичные точки Wi-Fi будут ломаться, а новых нет

В России ожидается снижение темпов развития публичных точек доступа в интернет. Операторы столкнулись с нехваткой оборудования и ростом его стоимости из-за санкций, а основные заказчики – с падением числа клиентов из-за роста цен на товары и услуги. При этом нехватка «железа» может спровоцировать проблемы в работе уже имеющихся сетей Wi-Fi, как и в случае с сотовыми сетями.

Публичные точки Wi-Fi настигла стагнация

Антироссийские санкции сильно замедлят развитие публичных беспроводных сетей доступа в интернет, пишет «Коммерсант». Главным образом на это повлияет дефицит оборудования, ставший следствием нарушения логистических цепочек и отказа многих иностранных компаний поставлять «железо» в Россию.

Вторая причина снижения темпов развития публичных сетей Wi-Fi в России проистекает из первой. Нехватка оборудования приводит к росту цен на него, что увеличивает затраты операторов связи.

Существует и третья причина потенциального замедления темпов появления новых публичных точек доступа в Паутину. По информации издания, основные заказчики публичных сетей Wi-Fi среди представителей малого и среднего бизнеса – это в первую очередь рестораны, гостиницы, фитнес-центры и др. Все они уже ощутили на себе последствия антироссийских санкций – на фоне падения курса рубля снижается и покупательская способность населения, и они предпочитают экономить именно на отпусках, спорте и общепите. Итог – снижение доходов предприятий и организаций.

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В сегменте крупного бизнеса развитием публичных беспроводных сетей занимаются, в основном, банки, АЗС и представители ритейла. В случае последних влияние санкций тоже заметно – иностранные магазины закрываются один за одним, а торговые центры фиксируют стремительное падение трафика (количества посетителей).

Куда исчезло оборудование

В России нет крупных отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, использующегося в сотовых или Wi-Fi сетях. Также нет полностью отечественного «железа», выпускающегося хотя бы мелкосерийно.

Основные поставщики подобного оборудования – это Швеция в лице Ericsson, Финляндия (Nokia) и Китай (Huawei, ZTE). Но Nokia и Ericsson еще в марте 2022 г. отказались ввозить в Россию свою продукцию, а Huawei, как сообщила газета «Известия», последовала их примеру в начале апреля 2022 г.

От этого страдают в первую очередь операторы сотовой связи. CNews писал, что нехватка оборудования начнет провоцировать перебои в работе их сетей – первые проблемы ожидаются летом 2022 г. Из-за этого же операторы начали лишать своих абонентов безлимитного мобильного интернета и неограниченных звонков внутри сети. Нельзя исключать, что сети Wi-Fi тоже начнут выходить из строя из-за поломки оборудования, которое нечем будет заменить.

Альтернативой безлимитному 4G (в России до сих пор нет общедоступных сетей пятого поколения) могли стать именно публичные точки Wi-Fi. Россияне могли бы подключаться к ним и пользоваться безлимитным интернетом со своих мобильных устройств. Но, как сообщают источники «Коммерсанта», цены на «железо», которые уже выросли на 40%, могут подрасти еще на 80%, что не самым лучшим образом отразится на развитии таких сетей. «Проблемы затронут как мобильные, так и фиксированные сети, к которым подключается Wi-Fi, так что публичные точки доступа не смогут стать заменой мобильному интернету», – заявил изданию источник на телеком-рынке.

Планы операторов

Операторы связи, предоставляющие россиянам возможность пользоваться публичными точками доступа в интернет, пытаются приспособиться к новым реалиям. Так, «МаксимаТелеком» намерен «расширять сети Wi-Fi по мере реализации существующих и новых инфраструктурных проектов по цифровизации общественного транспорта и развития городских сервисов, в том числе в Москве».

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«Ростелеком» собирается «больше концентрироваться на облачных решениях, которые встраиваются в существующую Wi-Fi-инфраструктуру клиентов». Тем временем, «Мегафон» нацелен на развитии своих точек Wi-Fi в сегменте HoReCa (рестораны, кейтеринг, отели), а также в ритейле.

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«Билайн» намеревается укреплять свое присутствие в регионах России, делая ставку на внутрироссийский туризм на фоне почти полного отсутствия возможности у большинства россиян попасть за границу в виду сложившейся в стране ситуации. «Туристическая отрасль наращивает публичные зоны в ожидании большого наплыва пользователей, и это не только южные регионы, но базы отдыха и санатории по всей стране», – сообщили изданию представители оператора.

Показатели 2021 года

Согласно статистике агентства «ТМТ Консалтинг», в 2021 г. российский рынок публичных сетей Wi-Fi показал рост. Количество точек доступа увеличилось на 3,7% до 185,7 тыс. Выручка операторов связи тоже подросла, составив 5,3 млрд руб. (2,8% год к году).

Крупнейшим игроком рынка по объему рынка стал провайдер «МаксимаТелеком», занявший 36%. На втором месте находится «Ростелеком» (25%), за ним следуют холдинг «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ру», доля 13%) и оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн», 8%).

Рейтинг по количеству точек доступа другой, хотя участники те же. На первом месте «Ростелеком» (25-процентная доля), на втором – «Вымпелком» (17%), а за ними следуют «ЭР-телеком» (12%) и «Максима-Телеком» (9%).

Редакция CNews обратилась в «Ростелеком», «ЭР-телеком» и «Билайн» за прогнозами операторов на 2022 г. по росту выручки и рынка. Представители «Ростелекома ответили: «У “Ростелекома” уже накоплен большой опыт работы с российскими производителями оборудования на строительстве Wi-Fi-сетей. Кроме того, последние два года компания разрабатывала собственную платформу, которая позволяет встраиваться на уже существующее клиентское оборудование. Мы анализируем рынок, и сужение географии предоставления услуг Wi-Fi-доступа в наши планы не входит». Представители «ЭР-телекома» от комментариев отказались. Представители «Билайна» на запрос CNews на момент публикации ответить не смогли.