Создан супердорогой бронебойный ноутбук с огромным временем работы. Видео

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Под брендом Durabook вышел обновленный ноутбук Z14I, сменивший восьмое поколение чипов Intel на современное одиннадцатое. Основная идея ноутбука в его прочности – он защищен он более чем 10 вредных внешних факторов, опасных для техники. Но за такую надежность придется переплатить – самая доступная версия лэптопа стоит более $3599. В стоимость входит аккумулятор на 16 часов работы.

Ноутбук, который невероятно сложно сломать

Компания Twinhead International Corporation анонсировала обновленный ноутбук Z14I, выпускаемый под брендом Durabook. Мобильный ПК наделен защитой от ударов и падений по двум военным рекомендациям, а также соответствует стандарту IP65, что означает наличие защиты от пыли и влаги.

По данным портала TechPowerUp. Durabook Z14I 2021 модельного года имеет сертификат соответствия рекомендациям MIL-STD-810H и MIL-STD-461G. Это означает, что ноутбук, помимо прочего, переживет падение с высоты до 1,8 метра на твердую поверхность. Соответствие стандарту IP65 (International Protection Marking) подразумевает полную защиту от попадания в корпус пыли (цифра первая «6» в индексе) и выдерживает «душ» из водяных струй, подаваемых под давлением до 30 кПа (вторая цифра «5»).

Электроника лэптопа заключена в корпусе повышенной толщины и прочности

В список видов внешних воздействий, которые, в теории, не нанесут вреда ноутбуку, входят вибрация, резкий удар, сильные перепады температуры (а также слишком высокие и слишком низкие ее значения), повышенная влажность воздуха, солнечная радиация, соленый туман и плесень.

В мировой рознице стоимость ноутбука в базовой комплектации начинается с $3599 (263,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 июля 2021 г.). Верхний предел производитель не указывает, как и сроки появления ноутбука в России. Его предыдущие модификации на процессорах Intel Core восьмого поколения на момент публикации материала были доступны в российской рознице.

Вероятность появления обновленного Z14I в России велика

Twinhead International Corporation – это тайваньская ИТ-компания, основанная в 1984 г. Производством защищенных ноутбуков, в том числе и для военных, она занимается с 2000 г. Бренд Durabook существует с 2002 г.

Процессор и память

Все доступные конфигурации Durabook Z14I комплектуются процессорами Intel линейки Tiger Lake, вышедшей в сентябре 2020 г. Чипы других серий или другого бренда (AMD), для них пока недоступны.

На момент публикации материала ноутбук поставлялся с двумя процессорами на выбор – Intel Core i7-1165G7 в старших версиях и Core i5-1135G7 в младших. Оба выпускаются по 10-нанометровым нормам, пока самым современным для Intel, и оба содержат четыре вычислительных ядра и поддерживают одновременную обработку двух потоков на ядро.

Обзор Durabool Z14I с процессором восьмого поколения

Core i5-1135G7 работает на частоте от 2,4 до 4,2 ГГц. У Core i7-1165G7 она выше – от 2,8 до 4,7 ГГц. Дискретной видеокарты в ноутбуке по умолчанию нет, что перекладывает задачу по обработке графики на встроенную в CPU карту Intel Iris Xe. Ее частота – 1,3 ГГц. Опционально доступен бюджетный по меркам 2021 г. ускоритель Nvidia GeForce GTX 1050.

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Durabook Z14I комплектуется оперативной памятью DDR4-3200 объемом до 64 ГБ. Минимальный объем и число слотов SODIMM производитель не приводит.

Дисковая подсистема ноутбука – это твердотельный накопитель (SSD) формата M.2 с поддержкой NVMe. Емкость носителя достигает 1 ТБ, и, по заверениям Twinhead International Corporation, он работает в четыре раза быстрее на фоне SSD, подключаемых по SATA. Скорости чтения и записи в данном случае достигают 2500 МБ/с.

Для установки дополнительных накопителей в ноутбуке есть два слота под SATA SSD.

Экран и интерфейсы

Производитель не раскрывает физические габариты своего нового ноутбука, который за счет своего высокопрочного корпуса значительно крупнее и толще обычных мобильных ПК 2021 модельного года. Чтобы сделать его сравнительно компактным, разработчики укомплектовали его 14-дюймовым дисплеем вместо традиционного 15,6-дюймового.

Весит Durabook Z14I, по всей видимости, немало

Экран Durabook Z14I поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей. Его особенность заключается яркости, которая в пике достигает 1000 нит. Это необходимо, чтобы изображение на экране было хорошо различимо при любых условиях, в том числе и в полевых, на ярком солнце. В дополнение к этому экран поддерживает сенсорное управление.

Ввиду немалой толщины ноутбука на его торцах хватает места под богатый набор разъемов. Здесь присутствуют два Ethernet, пара портов RS-232, HDMI и VGA для подключения к телевизору или монитору, а также USB-С 3.2 Gen2, полноразмерные USB-A 3.2 Gen2 и USB-А3.2 Gen1 и обычные USB 2.0. В список модулей беспроводной связи входят Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2.

Производитель не указывает емкость аккумулятора, но заявляет о способности ноутбука выдерживать до 16 часов на одном его заряде. По умолчанию лэптоп поставляется с предустановленной ОС Windows 10, а его аппаратное оснащение позволяет ему в дальнейшем обновиться до весьма требовательной к «железу» Windows 11.