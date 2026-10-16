НМИЦ ЛРЦ Минздрава России перевел медицинские сервисы на VMmanager и RuBackup

ИТ-инфраструктура НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России переведена на платформу виртуализации VMmanager и систему резервного копирования RuBackup от компании ISPsystem (входят в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

НМИЦ ЛРЦ Минздрава России — крупный многопрофильный медицинский центр, работающий более чем по 30 направлениям. Здесь выстроен полный цикл онкологической помощи: от диагностики до хирургического лечения, химиотерапии и лучевой терапии. Лаборатория выполняет исследования от стандартных анализов до оценки иммунного статуса, ПЦР в реальном времени и секвенирования по Сэнгеру. Еще одно важное направление — реабилитация пациентов с широким спектром заболеваний, от сердечно-сосудистых до неврологических, включая программы раннего восстановления в отделении реанимации. Работа центра зависит от десятков цифровых сервисов, поэтому к базовой ИТ-инфраструктуре предъявляются повышенные требования по надёжности, защите данных и восстановлению после сбоев.

Трансформация ИТ-ландшафта стала одной из приоритетных задач центра. Управлению информационных технологий НМИЦ ЛРЦ предстояло снизить зависимость от зарубежных технологий: поэтапно заменить импортные решения отечественными и одновременно модернизировать инфраструктуру. Действующие системы нельзя было отключать на время перестройки контура, поскольку от их работы зависят диагностика, лечение и восстановление пациентов.

Серьезного обновления требовала виртуальная инфраструктура. Использовавшаяся VMware 5.5 устарела, а после ухода зарубежного вендора возник вопрос её дальнейшей поддержки и обновлений. Действующие сервисы предстояло перенести на российское решение. Одновременно обновлялась аппаратная база: для нового контура задействовали четыре сервера российского производителя «Гравитон», объединённые в кластер, который продолжает работу даже при отказе одного из серверов. Новая платформа виртуализации должна была поддерживать такую архитектуру и позволять наращивать вычислительные мощности.

Отдельной проблемой оставался большой объем ручных операций. Небольшая команда техподдержки тратила около двух часов на восстановление одного рабочего места: специалистам приходилось переустанавливать Windows, а затем заново разворачивать прикладное ПО. Автоматизировать процесс с помощью групповых политик не позволяла специфика используемых программ.

Поскольку НМИЦ ЛРЦ работает с персональными и медицинскими данными, к новому программному обеспечению предъявлялись отдельные требования по информационной безопасности. Виртуализацию и резервное копирование рассматривали в связке: решения должны были быть совместимы и работать в едином ИТ-контуре.

В поисках новой платформы специалисты НМИЦ ЛРЦ протестировали несколько отечественных решений. Важно было найти не просто два подходящих продукта, а системы виртуализации и резервного копирования, которые могли бы работать вместе. Этим требованиям соответствовали VMmanager и RuBackup. Оба решения входят в экосистему «Группы Астра» и интегрируются с операционной системой Astra Linux: продукты было проще настроить для совместной работы, а риск программных конфликтов снижался. VMmanager и RuBackup включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК России.

При выборе RuBackup учитывали еще одну особенность. Решение создает резервные копии виртуальных машин без установки дополнительного ПО на каждую из них: RuBackup взаимодействует с VMmanager напрямую через API гипервизора и поддерживает полное, инкрементальное и дифференциальное копирование. VMmanager, в свою очередь, поддерживает объединение серверов в кластер и дальнейшее наращивание мощностей, что соответствовало планам центра по развитию инфраструктуры.

Новый виртуальный контур развернули на четырех серверах «Гравитон», объединив их в кластер. На VMmanager перенесли виртуальные машины, ранее работавшие на VMware 5.5, а резервное копирование организовали с помощью RuBackup. Чтобы сократить объем ручной работы при обслуживании рабочих мест, НМИЦ ЛРЦ внедрил Astra Automation. Установка самой Windows пока остаётся ручной, зато последующее развертывание прикладных программ автоматизировано. По данным центра, это позволило сократить время подготовки рабочих станций и снизить нагрузку на инженеров техподдержки.

Трансформация ИТ-ландшафта на этом не заканчивается. Следующим этапом станет сетевая инфраструктура: центр планирует заменить устаревшие устройства отечественным оборудованием и организовать централизованное управление новым парком. НМИЦ ЛРЦ намерен последовательно обновлять и другие импортные решения, поэтапно, с учётом взаимосвязи элементов инфраструктуры.

«Связка виртуализации и резервного копирования в медицинском центре — это не два отдельных проекта, а один контур, от которого зависит непрерывность диагностики и лечения. В НМИЦ ЛРЦ нам было важно, чтобы платформа и система бэкапа работали как единое целое: без агентов, без остановки сервисов, с предсказуемым восстановлением. Именно такая архитектура даёт инфраструктуре запас прочности на годы вперед», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

«Мы выбрали связку VMmanager и RuBackup от компании ISPsystem в рамках экосистемы „Группы Астра“ в качестве основы для построения и защиты нашей критически важной ИТ-инфраструктуры. Это решение стало стратегическим шагом на пути к полной технологической независимости в сфере виртуализации и резервного копирования», — сказал Андрей Слепцов, начальник отдела техподдержки НМИЦ ЛРЦ.

VMmanager и RuBackup включены в Единый реестр российского ПО Минцифры и имеют сертификаты ФСТЭК России, что подтверждает их соответствие требованиям безопасности и готовность к использованию в государственных и корпоративных проектах.