Новые мониторы Digma DM-MONB2407 и DM-MONB2707

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, выпустил две новые модели мониторов. Новинки DM-MONB2407 и DM-MONB2707 обладают высокой эргономикой, лаконичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Основное различие мониторов заключается в размере диагонали экрана. 24-дюймовый DM-MONB2407 с разрешением Full HD (1920х1080) подойдет для повседневной работы с текстовыми документами, таблицами и просмотра видео. 27-дюймовый DM-MONB2707 с более высоким разрешением QHD (2560х1440) станет вариантом для задач, связанных с обработкой фотографий, видеомонтажом и графическим дизайном.

Экраны обоих устройств оснащены 8-битными матрицами на основе IPS-технологии. Они позволяют с высокой точностью воспроизводить до 17 млн оттенков. Мониторы отличаются углами обзора 178 градусов в горизонтальном и вертикальном направлениях. Поверхность дисплея сделана матовой. Это защищает экран от бликов, а глаза от усталости.

Digma DM-MONB2407 и DM-MONB2707

Яркость DM-MONB2407 составляет 250 кд/м2, а DM-MONB2707 - 350 кд/м2. Этих значений будет достаточно для работы в любых закрытых помещениях. Изображение на дисплее будет хорошо видно и при естественном, и при искусственном освещении. Время отклика у мониторов равно 7 мс. Частота обновления экрана у обеих моделей 75 Гц, этот показатель оптимален для выполнения большинства офисных задач и просмотра видео. Новинки поддерживают технологию улучшения изображения AMD FreeSync, которая отвечает за плавную смену кадров, отсутствие задержек и рывков при работе с видеомонтажом и просмотре видеороликов.

Эргономика моделей тщательно продумана. Каждый их них можно настроить не только по высоте или углу наклона, но и повороту (портретный режим). Например, вертикальная ориентация экрана удобнее для составления и чтения длинных текстовых документов, редактирования программного кода и других задач. DM-MONB2707 умеет работать в режиме Multi Window / PIP («картинка в картинке»). Это позволяет одновременно смотреть онлайн-видео в небольшом окне в углу экрана и работать с другим контентом на основном экране.

Каждый из мониторов оборудован интерфейсами HDMI и Display Port для подключения к ноутбуку, телевизору, игровой консоли или ТВ-приставке. Предусмотрен разъем для наушников или колонок minijack 3,5 мм. Модели имеют два разъема USB type-A, один Type-B и один Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Это позволит, к примеру, подключить ноутбук к монитору одним кабелем, который будет одновременно как заряжать, так и передавать изображение и звук. Комплектация мониторов достаточная богатая – они оснащаются кабелями HDMI, USB type A-B и type C, что позволит пользователям сэкономить значительную сумму.

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У мониторов есть крепление стандарта VESA, оно позволяет повесить устройство на стену.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.