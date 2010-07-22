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Arbyte Silex

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.07.2010 Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Arbyte Silex и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Nvidia Corp 4002 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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