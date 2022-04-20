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Роснефть РН-Лояльность

СОБЫТИЯ

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20.04.2022 Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики 2
22.07.2019 «Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Polymatica - Полиматика 200 2
Cloud4Y 311 2
Ramax - Рамакс 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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