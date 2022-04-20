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Роснефть РН-Лояльность
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.04.2022
|Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики 2
|22.07.2019
|«Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y 2
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Polymatica - Полиматика 200 2
|Cloud4Y 311 2
|Ramax - Рамакс 135 1
|Nvidia Corp 3957 1
|Ростелеком 10881 1
|Microsoft Corporation 25715 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1741 1
|Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1198 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164980 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.