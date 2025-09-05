Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дудков Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|05.09.2025
|F6: мошенники используют новый сценарий инвестскама с благотворительными фондами 1
|14.03.2024
|eSim, откройся: эксперты F.A.C.C.T. предупредили о новых атаках на клиентов банков 1
Дудков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152783 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.