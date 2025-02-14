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Бочкина Эряния
|14.02.2025
|В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы 1
Бочкина Эряния и организации, системы, технологии, персоны:
|Колокольцев Владимир 41 1
|Бортников Александр 26 1
|Путин Владимир 3205 1
|Мишустин Михаил 686 1
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