Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13

«Одноплатник» в стиле Raspberry Pi

Компания FriendlyELEC выпустила крошечный одноплатный компьютер ZeroPi в стиле знаменитого Raspberry Pi. Устройство рассчитано на разработчиков, проектирующих различные «умные» гаджеты, а также может использоваться в качестве основы для простого файлового сервера или роутера.

Ключевая особенность «одноплатника» – сверхмалые размеры (40х40 мм) при наличии гигабитного сетевого интерфейса на основе чипа Realtek RTL8211E PHY. Расплатой за сверхкомпактный форм-фактор является отсутствие каких-либо встроенных модулей беспроводной связи, а также интерфейса GPIO.

Стоит отметить невысокую цену устройства: на сайте производителя новинку можно приобрести за $12,99.

Характеристики устройства

Устройство использует однокристальную систему Allwinner H3 на базе четырех ядер ARM Cortex A7, работающих на частоте до 1,2 ГГц, и графической подсистемой ARM Mali-400MP2. В зависимости от выбранной конфигурации компьютер может оснащаться 256 или 512 МБ оперативной памяти LPDDR3.

В качестве хранилища используется MicroSD-карта, устанавливаемая в специально предусмотренный для этого слот. Помимо этого, «одноплатник» оборудован одним портом USB 2.0, а также разъемом MicroUSB. Последний используется для подключения адаптера питания (5В при 2А).

Спецификации ZeroPi

Устройство адаптировано для работы с операционной системой Friendly Core, основанной на Ubuntu Core – компактном варианте дистрибутива Ubuntu Linux. Кроме того, для ZeroPi доступна сборка встраиваемой ОС OpenWrt на ядре Linux, предназначенной для маршрутизаторов.

Размеры ZeroPi не превышают 40х40 мм

Важно отметить, что ZeroPi не имеет видеовыхода, поэтому совершенно не подходит для использования в качестве домашней мультимедийной системы или эмулятора классических игр. Для подобных целей лучше выбрать, к примеру, микрокомпьютер Raspberry Pi 4, представленный в июне 2019 г. Он хоть и отличается более крупными габаритами и более высокой ценой, но «из коробки» поддерживает технологии беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также вывод звука и видео в разрешении 4K посредством HDMI.

Raspberry Pi и другие мини-компьютеры

Raspberry Pi – одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально разработанный как дешевая альтернатива ПК – впервые увидел свет в 2012 г. Цена на момент релиза составляла всего $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

По состоянию на февраль 2019 г. модельный ряд Raspberry Pi состоит из 10 моделей. Одни из последних на сегодняшний день компьютеры – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10. Также в январе 2019 г. был анонсирован компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25. В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35.

Достаточно быстро у британских разработчиков появились конкуренты в разных странах мира: ODROID, Banana Pi, PandaBoard, Сubieboard, BeagleBone и ряд других.

Китайская компания Shenzhen Xunlong, в свою очередь, предложила пользователям мини-компьютер на базе двухъядерного SoC Allwinner A20 - Orange Pi. Стоил он не более $10 и позиционировался, как идеальное устройство для использования в системах интернета вещей. В ноябре 2016 г. вышла его обновленная версия, которая продавалась уже по цене в $20. В августе 2019 г. Shenzhen Xunlong выпустила еще один одноплатный мини-компьютер – Orange Pi Zero 2, который несколько уступал Raspberry Pi 4 в производительности, зато был значительно дешевле и компактнее.