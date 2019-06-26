Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей

4381
Техника
Компактный одноплатный ПК Banana BPI-P2 Maker по цене от $13, несмотря на умеренные характеристики, вполне подходит для создания системы видеонаблюдения и других прикладных проектов.

Праздник для «самоделкиных»

Компания SinoVoIP, специализирующаяся на выпуске сверхкомпактных ПК, объявила о начале продаж новой одноплатной системы Banana Pi BPI-P2 Maker. Новинка уступает по характеристикам и производительности представленному на днях одноплатному микрокомпьютеру Raspberry Pi 4, однако при сравнимых габаритах доступна по почти в три раза меньшей цене.

Крохотный ПК Banana Pi BPI-P2 Maker является эрзац-версий представленной в прошлом году одноплатной системы Banana BPI-P2 Zero на базе процессора Allwinner H2+ с 512 МБ оперативной памяти, портом 10/100M Ethernet с функциональностью PoE (Power-over-Ethernet), Wi-Fi, Bluetooth, портом miniHDMI и 8 ГБ накопителем eMMC на борту.

На старте продаж ПК предлагался по $35, сейчас он доступен на Aliexpress по цене $28 (1811 руб. без учета доставки), что меньше, чем $35 за минимальную комплектацию Raspberry Pi 4, но более чем в два раза дороже, чем только что запущенный в продажу Banana Pi BPI-P2 Maker.

Радикальное снижение цены на новый ПК Banana Pi BPI-P2 Maker обеспечено отсутствием в комплекте поставки флеш-накопителя eMMC и беспроводного модуля, при этом модуль PoE вынесен за скобки как дополнительная опция.

Технические особенности новинки

Сверхкомпактный ПК Banana Pi BPI-P2 Maker выполнен на плате габаритами 65 x 52,5 мм – вполне сравнимой по размерам с «колодой карт» (как в описании Raspberry Pi 4). Система выполнена на 4-ядерном мобильном процессоре Allwinner H2+ с четырьмя ядрами ARM Cortex A7 и встроенным графическим процессором Mali-400MP GPU.

banana3.jpg

Сверхкомпактный ПК Banana Pi BPI-P2 Maker

Для вывода видео ПК оснащен одним портом miniHDMI. Система поддерживает кодек H265/HEVC, но ни о каком 4K-видео (как у (как Raspberry Pi 4) речи не идет: максимум 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, или 1080p60 с кодеком H263/AVC.

Banana Pi BPI-P2 Maker оснащен 512 Мб оперативной памяти DDR3 SDRAM, слотом под карты флеш-памяти microSD емкостью до 64 ГБ, параллельным портом CSI/DVP (для подключения камеры), портом LAN 10/100M Ethernet, портом USB с функциональностью OTG и универсальным 40-контактным портом GPIO с поддержкой UART, SPI, I2C и т.п.

banana2.jpg
Компоновка Banana Pi BPI-P2 Maker

Питание системы обеспечивается через порт micro USB (5 В, 2 A), есть дополнительный последовательный консольный 3-контактный порт UART для отладки, а также две классические кнопки включения и сброса (ресет).

В случае приобретения более дорогой версии с дополнительным PoE-модулем RT9600 POE, функциональность ПК представляет особый интерес для проектов по созданию удаленных систем видеонаблюдения бюджетного класса – благодаря наличию порта CSI под камеру и возможности удаленного питания устройства по кабелю Ethernet.

banana600.jpg
Розничный комплект Banana Pi BPI-P2 Maker

ПК Banana Pi BPI-P2 Maker полностью совместим с операционными системами Android и Linux. В частности, для этой модели помимо документации уже доступны для загрузки и прошивки сборки образов Ubuntu 16.04 и Android 4.4.

Доступность и цены

В настоящее время SinoVoIP предлагает Banana Pi BPI-P2 Maker по промо-цене $13, и за $19 с дополнительным PoE-модулем RT9600 POE, обеспечивающим Ethernet-подключение и питание системы по одному кабелю.

На момент написания статьи обе версии ПК также были доступны для заказа на Aliexpress по цене 840 руб. и 1229 руб., соответственно (плюс 340 руб. за пересылку в Россию сервисом ePacket – прим. CNews).

Другие материалы рубрики

Юный хакер создал троян, массово превращающий устройства интернета вещей в «кирпичи»

iPad заживо сжег своего владельца

Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD

Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена

Баг в Windows 10 не дает ПК «уснуть»

«Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая

Техника

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии