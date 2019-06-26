Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей

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Праздник для «самоделкиных»

Компания SinoVoIP, специализирующаяся на выпуске сверхкомпактных ПК, объявила о начале продаж новой одноплатной системы Banana Pi BPI-P2 Maker. Новинка уступает по характеристикам и производительности представленному на днях одноплатному микрокомпьютеру Raspberry Pi 4, однако при сравнимых габаритах доступна по почти в три раза меньшей цене.

Крохотный ПК Banana Pi BPI-P2 Maker является эрзац-версий представленной в прошлом году одноплатной системы Banana BPI-P2 Zero на базе процессора Allwinner H2+ с 512 МБ оперативной памяти, портом 10/100M Ethernet с функциональностью PoE (Power-over-Ethernet), Wi-Fi, Bluetooth, портом miniHDMI и 8 ГБ накопителем eMMC на борту.

На старте продаж ПК предлагался по $35, сейчас он доступен на Aliexpress по цене $28 (1811 руб. без учета доставки), что меньше, чем $35 за минимальную комплектацию Raspberry Pi 4, но более чем в два раза дороже, чем только что запущенный в продажу Banana Pi BPI-P2 Maker.



Радикальное снижение цены на новый ПК Banana Pi BPI-P2 Maker обеспечено отсутствием в комплекте поставки флеш-накопителя eMMC и беспроводного модуля, при этом модуль PoE вынесен за скобки как дополнительная опция.

Технические особенности новинки

Сверхкомпактный ПК Banana Pi BPI-P2 Maker выполнен на плате габаритами 65 x 52,5 мм – вполне сравнимой по размерам с «колодой карт» (как в описании Raspberry Pi 4). Система выполнена на 4-ядерном мобильном процессоре Allwinner H2+ с четырьмя ядрами ARM Cortex A7 и встроенным графическим процессором Mali-400MP GPU.

Сверхкомпактный ПК Banana Pi BPI-P2 Maker

Для вывода видео ПК оснащен одним портом miniHDMI. Система поддерживает кодек H265/HEVC, но ни о каком 4K-видео (как у (как Raspberry Pi 4) речи не идет: максимум 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, или 1080p60 с кодеком H263/AVC.

Banana Pi BPI-P2 Maker оснащен 512 Мб оперативной памяти DDR3 SDRAM, слотом под карты флеш-памяти microSD емкостью до 64 ГБ, параллельным портом CSI/DVP (для подключения камеры), портом LAN 10/100M Ethernet, портом USB с функциональностью OTG и универсальным 40-контактным портом GPIO с поддержкой UART, SPI, I2C и т.п.



Компоновка Banana Pi BPI-P2 Maker

Питание системы обеспечивается через порт micro USB (5 В, 2 A), есть дополнительный последовательный консольный 3-контактный порт UART для отладки, а также две классические кнопки включения и сброса (ресет).

В случае приобретения более дорогой версии с дополнительным PoE-модулем RT9600 POE, функциональность ПК представляет особый интерес для проектов по созданию удаленных систем видеонаблюдения бюджетного класса – благодаря наличию порта CSI под камеру и возможности удаленного питания устройства по кабелю Ethernet.

Розничный комплект Banana Pi BPI-P2 Maker

ПК Banana Pi BPI-P2 Maker полностью совместим с операционными системами Android и Linux. В частности, для этой модели помимо документации уже доступны для загрузки и прошивки сборки образов Ubuntu 16.04 и Android 4.4.

Доступность и цены

В настоящее время SinoVoIP предлагает Banana Pi BPI-P2 Maker по промо-цене $13, и за $19 с дополнительным PoE-модулем RT9600 POE, обеспечивающим Ethernet-подключение и питание системы по одному кабелю.

На момент написания статьи обе версии ПК также были доступны для заказа на Aliexpress по цене 840 руб. и 1229 руб., соответственно (плюс 340 руб. за пересылку в Россию сервисом ePacket – прим. CNews).