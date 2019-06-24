Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео

За ту же пригоршню долларов

Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске и начале продаж нового поколения популярных одноплатных сверхкомпактных компьютеров Raspberry Pi. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы.

Новая модель Raspberry Pi 4 Model B является самой производительной среди всех моделей Raspberry Pi, выпущенных за три с половиной года с момента анонса самой первой из них. В комплекте с опциональным набором дополнительных аксессуаров крохотная плата превращается в полноценный настольный ПК с полным набором функций plug-and-play.

«Миссия Raspberry Pi 4 заключается в создании мультимедийного ПК, доступного всем и каждому, – отметил Эбен Аптон (Eben Upton) со-основатель Raspberry Pi Foundation. – Предлагая оптимальный для большинства пользователей уровень производительности, мы смогли обеспечить его примерно за одну десятую от стоимости традиционного настольного ПК».

Обновление базовых компонентов аппаратной платформы и рост производительности никак не отразились на цене новинки: Raspberry Pi 4, как и его предшественники, предлагается по цене от $35. Кроме того, разработчики пообещали полную обратную совместимость Raspberry Pi 4 со всеми приложениями, написанными для предыдущих моделей.

Особенности Pi 4

При расчетах габаритов нового микрокомпьютера сотрудники Raspberry Pi Foundation приняли решение придерживаться своей классической концепции — размеры Raspberry Pi 4 по-прежнему не больше чем у двух положенных друг на друга колод карт. Если не считать возвышающиеся над платой порты USB и Ethernet, габариты микро-ПК и вовсе вписываются в размеры одной колоды карт.

МикроПК Raspberry Pi 4 на ладони

Самым важным обновлением в новой версии Raspberry Pi стало применение процессора BCM2711 производства компании Broadcom. Чип выполнен на четырех 64-битных ядрах Cortex-A72 с архитектурой ARM v8, работающих на тактовой частоте 1,5 ГГц. Это значительно быстрее и производительнее, нежели четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2-1,4 ГГц в предшественнике Raspberry Pi 3.

Компоновка МикроПК Raspberry Pi 4

В отличие от мобильных чипов Qualcomm Snapdragon 652 и 653, где производительные ядра A72 спарены с более экономичными A53 для оптимального расхода аккумулятора, в Raspberry Pi 4 ради ценовой экономии было решено применить четыре производительных ядра.

Периферия Raspberry Pi 4

Впервые за всю историю проекта пользователи получили возможность выбирать из трех конфигураций оперативной памяти. Таким образом, Raspberry Pi 4 доступен в версии с 1 ГБ, 2 ГБ ($45) или 4 ГБ ($55) ОЗУ LPDDR4-2400 SDRAM.

Новый сверхкомпактный ПК оснащен аппаратными декодерами HEVC/H.265 (до 60 кадров в секунду при выводе 4K-видео) и H264 (декодирование до 1080p60, кодирование до 1080p30 encode), а также поддержкой графики OpenGL ES 3.0. ПК обладает двумя портами micro-HDMI и способен выводить 4K-видео с качеством до 60 кадров в секунду на один из них, или 4K с качеством до 30 кадров в секунду на оба одновременно.

Raspberry Pi 4 с двумя 4K-мониторами

Периферийные интерфейсы новинки обновились до поддержки двух портов USB 3.0 (в дополнение к двум портам USB 2.0). Кроме того, традиционный порт micro-USB для питания ПК впервые заменен на современный симметричный порт USB-C, которому по-прежнему требуется ток не менее 3A для полноценной работы системы.

Порт Ethernet новинки теперь поддерживает гигабитную производительность, беспроводной интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11ac стал двух диапазонным (2,4 ГГц и 5,0 ГГц), интерфейс Bluetooth обновился с версии 4.2 до спецификаций 5.0, BLE.

Новинка также оснащена 4-позиционным стерео аудио выходом, совмещенным с композитным видеовыходом, а также классическим 40-контактным интерфейсом GPIO для обратной совместимости с предыдущими платами семейства Pi.

Приятные мелочи

Традиционно Raspberry Pi Foundation оставляла вопрос дополнительной комплектации своих микроПК – включая корпуса и блоки питания, на откуп реселлерам. В этот раз компания не поскупилась на выпуск собственного «фирменного» комплекта Desktop Kit, представляющего набор «все в одном» для сборщиков. В него входит плата Pi 4 с 4 ГБ оперативной памяти, корпус, блок питания, флеш-карта microSD емкостью 32 ГБ, два кабеля HDMI, USB-мышь, USB-клавиатура – не хватает только монитора. Такой комплект обойдется покупателям в США в $120.

Набор Raspberry Pi 4 Desktop Kit «все в одном»

Пользователям нового Pi 4 по-прежнему доступна загрузка ОС Linux и/или другого ПО непосредственно с карты microSD card. Разработчики обещают доступность разнообразных приложений «с качеством уровня ноутбуков и настольных ПК», в том числе, различные медиа-плееры и эмуляторы. Так, например, еще до выпуска Pi 4 ряд моделей научились эмулировать возможности Sony PlayStation 1, хотя продолжали «заикаться» при эмуляции приставок Nintendo 64 и Sega Dreamcast.

С выпуском Raspberry Pi 4 разработчики обещают отсутствие проблем при запуске различных приложений и игр прошлых лет. В целом, в компании обещают «производительность на уровне x86-систем начального уровня».