Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi

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Новый «одноплатник»

Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi Zero 2 – конкурент знаменитого Raspberry Pi. Новинка уступает по характеристикам и производительности представленному в июне 2019 г. микрокомпьютеру Raspberry Pi 4, однако отличается меньшими габаритами и более низкой ценой.

Как пишет ресурс CNX Software, размеры компьютера составляют 55х55 мм, а его масса не превышает 34 г. Это один из самых компактных «одноплатников» на рынке.

Мини-компьютер оснащен однокристальной системой Allwinner H6 на базе четырех ядер ARM Cortex-A53 с поддержкой 64-битных инструкций, графической подсистемой ARM Mali-T720 с поддержкой OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1, Microsoft DirectX 11 FL9_3, а также аппаратными декодерами видео H265/HEVC (4K при 60 кадрах в секунду или 6K при 30), H264/ACV (до 4K при 30 кадрах в секунду), VP9 (до 4К при 30 кадрах в секунду), AVS+/AVS (до 1080p при 60 кадрах в секунду).

Новый Orange Pi Zero 2

На борту устройства – 512 МБ оперативной памяти LPDDR3, встроенный микрофон, порт HDMI 2.0a для вывода видео- и аудиосигнала, два порта USB (по одному – версий 2.0 и 3.0), а также один micro USB. Хранение данных обеспечивает флеш-модуль eMMC вместимостью 4 ГБ. Дополнительно можно установить карту microSD емкостью до 32 ГБ.

Связь обеспечивают Ethernet-адаптер (10/100 Мбит/сек) и радиомодули Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2.

Наличие ИК-порта позволяет управлять компьютером с помощью пульта дистанционного управления. Питается «одноплатник» от USB или DC jack (5В).

Orange Pi Zero 2 (вид снизу)

Новинка поддерживает операционные системы Android 7.0, Debian и Ubuntu.

Цена устройства пока не названа, но, как отмечает CNX Software, она вряд ли превысит $20.

Raspberry Pi и другие мини-компьютеры

Raspberry Pi – одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально разработанный как дешевая альтернатива ПК – впервые увидел свет в 2012 г. Цена на момент релиза составляла всего $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

По состоянию на февраль 2019 г. модельный ряд Raspberry Pi состоит из 10 моделей. Одни из последних на сегодняшний день компьютеры – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10. Также в январе 2019 г. был анонсирован компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25. В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35.

Достаточно быстро у британских разработчиков появились конкуренты в разных странах мира: ODROID, Banana Pi, PandaBoard, Сubieboard, BeagleBone и ряд других.

Китайская компания Shenzhen Xunlong, в свою очередь, предложила пользователям мини-компьютер на базе двухъядерного SoC Allwinner A20 - Orange Pi. Стоил он не более $10 и позиционировался, как идеальное устройство для использования в системах интернета вещей. В ноябре 2016 г. вышла его обновленная версия, которая продавалась уже по цене в $20. На сегодняшний день китайский производитель выпускает не менее 20 различных наименований одноплатных компьютеров.