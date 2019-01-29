Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше

Представлен одноплатный Raspberry Pi Compute Module 3+ в модификациях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

Raspberry Pi CM3 модернизировали

Разработчики Raspberry Pi Foundation объявили о поступлении в продажу Raspberry Pi Compute Module 3+ (CM3+) – знаменитого одноплатного компьютера третьего поколения в форм-факторе планки оперативной памяти DDR2 SODIMM (размером 67,6 х 30 мм). Устройство практически не уступает привычной «большой» версии Raspberry Pi 3 в производительности и предназначено для промышленных разработок.

Представленный CM3+ – первый апгрейд портативной версии Raspberry Pi за два прошедших года. Новинка оснащена 64-разрядным однокристальным чипом (SoC) Broadcom BCM2837B0 на базе архитектуры ARMv8 с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте до 1,2 ГГц, – разработчики решили пожертвовать производительностью в угоду энергосбережению: полноразмерный Raspberry Pi 3B+ способен «разгоняться» до 1,4 ГГц. Тем не менее, по утверждению разработчиков, данный процессор все равно обеспечивает десятикратный прирост вычислительной мощи по сравнению с платой Raspberry Pi Compute первого поколения.

Размер оперативной LPDDR2-памяти новинки составляет 1 ГБ. Кроме того, она включает встроенный флеш-накопитель eMMC объемом 8, 16 или 32 ГБ – в зависимости от выбранной комплектации. Доступна и Lite-версия, в которой флеш-память отсутствует. Вместо нее на плате распаян разъем для установки SD-карты.

Raspberry Pi Compute Module 3+ представлен в форм-факторе планки оперативной памяти DDR2 SODIMM для ноутбуков

Благодаря измененному дизайну систем теплоотведения платы и чипа Broadcom, модель CM3+ показывает лучшие результаты под вычислительной нагрузкой по сравнению с предшественницей. Ускоренное теплоотведение позволяет поддерживать более низкую среднюю температуру при выполнении ресурсоемких операций и не «упираться» в 80-градусный температурный предел, по достижении которого устройство начинает автоматически снижать тактовую частоту процессора во избежание перегрева и выхода из строя.

Что касается поддерживаемого модулем программного обеспечения, он совместим с GNU/Linux для ARM (разработчики рекомендуют собственную ОС Raspbian на базе Debian), а также с Windows IoT Core (ОС Micrsoft для интернета вещей).

Микрокомпьютеры для промышленных решений

В то время, как «большие» устройства Raspberry Pi нацелены в первую очередь на увлекающихся самостоятельной сборкой электронных устройств энтузиастов, Raspberry Pi Compute Module в компактном форм-факторе подходит для встраивания в вычислительные системы. Посредством контактов SODIMM существует возможность вывести два порта HDMI для передачи звука и видео на внешние экраны; два порта для подключения камер, а также два порта USB. Производитель предлагает отдельную плату ввода-вывода с интерфейсом GPIO, в которую можно установить CM3+.

Известно, что японская компания NEC применяет компактный Raspberry Pi в дисплеях – цифровых вывесках, для передачи потоковых данных или презентаций. Анонсированные в январе 2019 г. видеостены серии UN предусматривают интеллектуальную интеграцию медиа из различных источников, в том числе и через вычислительные модули Raspberry Pi.

Стоимость Compute Module 3+ составляет $40 за версию с 32 ГБ флеш-памяти, 16-гигабайтная модель обойдется в $35, за 8 ГБ встроенного хранилища придется отдать $30. «Облегченная» Lite-версия доступна по цене в $25.

Краткая история Raspberry Pi

Raspberry Pi – это одноплатный компьютер, выпущенный в 2012 г. и выполненный в нестандартном формфакторе – по размеру он напоминает банковскую карту и весит всего 45 гр. Компьютер создавался в целях обучения информатике школьников из развивающихся стран, однако приобрел большую популярность и стал использоваться для выполнения самых разных задач.

Оригинальная линейка Raspberry Pi включает в себя несколько моделей с разными характеристиками. Например, модель A, модель B и модель B+ оснащены процессором Broadcom BCM2835 архитектуры ARM11 с тактовой частотой 700 МГц. Оперативная память размещается на самом процессоре, ее объем составляет 256 МБ или 512 МБ. Первая версия вычислительного модуля Raspberry Pi Compute Module на базе оригинальной модели была выпущена в 2014 г.

Raspberry Pi работает со множеством ОС, в том числе с рядом дистрибутивов Linux. В число поддерживаемых систем входят Raspbian, CentOS, Fedora, Ubuntu MATE, Kali Linux, Ubuntu Core, RISC OS, Slackware, Debian, Arch Linux ARM, Android Things, SUSE, FreeBSD и NetBSD. Поддержка Windows IoT Core появилась в Raspberry Pi 2, вышедшем в начале 2015 г.