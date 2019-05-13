МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика

После вмешательства ФАС полиции пришлось засекретить тендерную документацию на техподдержку главной ИТ-системы МВД, сдвинув начало исполнения контракта, увеличив его интервал и повысив начальную цену на 350 млн руб. Кто поддерживает эту систему, за которую ранее посадили ее создателей и приемщика, прямо сейчас — не ясно.

Поддержка ИСОД засекречена

Как обнаружил CNews, МВД под давлением властей пришлось перевести в непубличный режим выбор подрядчика на техсопровождение своей сверхпроблемной информсистемы, значительно сместив при этом сроки осуществления работ и скорректировав их стоимость.

Напомним, 25 января 2019 г. на основании решения ФАС министерству пришлось отменить запланированный на 28 января открытый электронный аукцион на поддержку единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД (ИСОД) с начальной ценой контракта в 1,65 млрд руб. и сроком его исполнения до 20 декабря 2019 г. Незадолго до этого в надзорном ведомстве посчитали, что МВД следует прибегнуть к закрытому способу определения поставщика данных услуг (подробнее — ниже).

Новый аукцион запущен именно закрытом режиме. Это в частности, означает отсутствие в публичном доступе техзадания — соискатели смогут получить его только персонально, на условиях конфиденциальности. Также будет засекречена и информация о претендентах, победителе и сумме подряда — протоколы работы конкурсной комиссии на сайте госзакупок не появятся.

МВД пришлось перевести в закрытый режим выбор подрядчика на поддержку ее ИТ-системы

Заявки от соискателей будут приниматься до 27 мая 2019 г. Торги намечены на 28 мая. Исполнение контракта должно завершиться 30 июня 2020 г., то есть общий фронт работ увеличился примерно на два месяца. По всей видимости именно с этим связан тот факт, что сумма перезапущенного лота выросла до 2 млрд руб.

А кто поддерживает ИСОД сейчас?

Как нетрудно посчитать, из-за вышеупомянутого решения ФАС полицейским пришлось сдвинуть сроки заключения контракта на техподдержку ИСОД на четыре месяца. То есть на данный момент исполнение предыдущего аналогичного контракта уже должно было завершиться.

Предположительно в 2016-2018 гг. эти работы осуществлял AT Consulting. Как недавно выяснил CNews, именно этой компании по итогам закрытого конкурса ранее достался контракт на «эксплуатацию изделия 14т1» в указанный период, где шифр «изделие 14т1» подразумевает ИСОД. Стартовая цена этого контракта составила 8,4 млрд руб., финальная — в контексте непубличного характера тендера неизвестна.

На момент выхода этого материала представители непосредственного заказчика всех вышеупомянутых работ — научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» при МВД (СТиС) — не смогли подтвердить или опровергнуть выводы CNews о предыдущем подрядчике на поддержку ИСОД и не сообщили, чьими силами информсистема поддерживается прямо сейчас. В AT Consulting рассматриваемый проект CNews прокомментировать также не смогли.

Почему была засекречена поддержка ИСОД

Как писал в начале февраля 2019 г. CNews, причиной перевода тендера в закрытый режим стал обнаруженный ФАС факт того, что для выполнения работ исполнителю требуется изучить секретные данные, что несовместимо с какой бы то ни было публичностью.

«Представители заказчика пояснили, что для оказания услуг победителю аукциона необходимо ознакомиться с приказом № 016, имеющим гриф “секретно”, — говорится в документах ФАС. — Указанный приказ не размещен в ЕИС и открытом доступе в интернете. Учитывая изложенное, описание объекта закупки, подлежащее включению в документацию об аукционе, содержит сведения, составляющие государственную тайну, что является основанием для применения закрытого способа определения поставщика».

Свою проверку тендера СТиС антимонопольное ведомство осуществило, отреагировав на жалобу, которую которую 14 января 2019 г. подала московская компания «Информ инжиниринг». С доводами жалобщика в ФАС согласились в отношении избыточности требований заказчика о наличии у участника закупки действующей лицензии на оказание услуг в области защиты гостайны. В ФАС установили, что в аукционной документации оказание этих услуг предусмотрено не было.

Примечательно, что вышеупомянутое решение о том, что в СТиС выбрали не тот формат закупки, ФАС приняла в инициативном порядке — «Информ инжиниринг» на это не жаловался; надзорный орган снова сверхответственно подошел к выполнению своих обязанностей.

Также инициативно в ФАС установили, что в документации об аукционе не указан объем оказываемых услуг по сертификации ПО, что не позволяет участникам закупки определить количество оказываемых услуг. «Таким образом, действия заказчика не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33 и нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 закона о контрактной системе», — заключили в ФАС.

Проблемы ИСОД

Объект техподдержки — ИСОД — уже и так доставил СТиС немало проблем в предыдущие годы. Проект создания этой системы стоил ее руководителю Андрею Нечаеву не только его поста, но и свободы. Сумма основного стартового контракта на разработку ИСОД (завершился в конце 2014 г.) составляла 1,4 млрд руб. Именно ее в итоге с Нечаева стали требовать в МВД.

Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над системой заинтересовалось управление «М» ФСБ. Высокопоставленный чиновник-силовик обвинялся в том, что принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе не были готовы как минимум три компонента.

Арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку замглавы МВД по тылу Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД.

В феврале 2018 г. по подозрению в пособничестве Нечаеву был задержан Сергей Шилов — глава AT Consulting. Данная компания выступила реальным создателем ИСОД — на субподряде у «формального» исполнителя контракта, НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина. Позже, 23 апреля Шилова выпустили из СИЗО под домашний арест, в конце 2018 г. он оказался на свободе, но под подпиской о невыезде, в апреле 2019 г. уголовное дело против него было прекращено за отсутствием состава преступления.

В связи с этим же делом в начале апреля 2018 г. был отправлен под арест до 10 июня 2018 г. гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, известный по работе в «Ростелекоме» и своим участием в ряде госпроектов, в том числе в создании «Электронного правительства» и системы «Платон». В конце этого же месяца Нащекин был переведен под домашний арест.

Что предстоит поддерживать в ИСОД

ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам.

Техзадания на перезапущенный тендер на техподдержку системы, как уже отмечалось выше, в публичном доступе нет. Что же касается ТЗ к первоначальному аукциону, то в соотвествии с ним подрядчику МВД предстояло осуществлять управление обращениями пользователей ИСОД (прием, регистрация, классификация, координация работ, информирование и пр.), поддерживать оборудование и ПО, администрировать систему (резервное копирование данных, настройка ПО и оборудования, а также актуализация документации на сервисы в части устранения ошибок и замечаний). Кроме того, ему было предписано проводить консультации и обучение пользователей, а также заниматься сертификацией — инспекционным контролем.

Как можно заключить по спецификации задействованного в ИСОД оборудования, основу «железа» ЦОДа системы составляют блейд-серверы и серверы IBM, серверные узлы «Эльбрус-4.4» и коммутаторы Brocade. Основу региональных программно-технических комплексов составляют серверное оборудование HP и сетевое оборудование Cisco.

«Железо» перечисленных вендоров (кроме производителя «Эльбрусов» — МЦСТ) преимущественно задействовано и в других подсистемах ИСОД. Крайне редкие упоминания в спецификациях ПО касаются различных версий ОС Linux, в частности Red Hat и Mandriva. Хотя, судя по техзаданию одного из тендеров МВД от 2014 г. со стартовой ценой контракта в 470 млн руб., в ИСОД крайне широко используется ПО Microsoft.