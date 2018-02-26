МВД требует от своего сотрудника 1,4 миллиарда за «кривую» ИТ-систему

МВД требует 1,4 млрд руб. от сотрудника, руководившего созданием единой информационной системы ведомства. По версии следствия, сотрудник принял от подрядчика и оплатил не готовую к работе систему, чтобы поддержать свою репутацию в глазах начальства. Тем не менее, в целом система была запущена и работает.

Иск к Нечаеву

Министерство внутренних дел (МВД) России требует от бывшего главы своего подразделения НПО «Спецтехника и связь» Андрея Нечаева уплаты 1,4 млрд руб. за недочеты в работе Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД), внедрением который он руководил. 1,4 млрд руб. — это сумма госконтракта на работы по созданию ИСОД, который Нечаев заключил с подрядчиком от лица МВД.

Нечаев обвиняется в том, что принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе были не готовы как минимум три компонента. Следствие классифицирует это как злоупотребление должностными полномочиями согласно части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России. Этот параграф предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Причиной действий Нечаева считается стремление оправдать ожидания руководства, вариант получения вознаграждения от подрядчика отсеялся в ходе расследования, передает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Арест Нечаева

Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над ИСОД заинтересовалось управление «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Обвинение против него было выдвинуто Следственным комитетом России, решение о задержании принял Басманный районный суд.

Региональная полиция все активнее использует в своей работе новую информационную систему обеспечения деятельности

Арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку замглавы МВД по тылу Александра Махнова, мотивированную в МВД тем, что Махнов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента информационных технологий, связи и защиты информации в МВД. После поступления обвинения от Следственного комитета МВД выдвинула против Нечаева гражданский иск.

Как строили ИСОД

Сам Нечаев не является выходцем из рядов полиции, это специалист по ИТ, успешно занимавшийся в 2000-х гг построением информационно-коммуникационной сети для ГУВД Москвы, и привлеченный впоследствии к созданию ИСОД для всего МВД. Являясь главой НПО «Спецтехника и связь», он отвечал за монтаж, отладку и ПО для ИСОД, имел право самостоятельно подражать специалистов, принимать у них работу и производить расчет.

В качестве подрядчика было привлечено АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина» — те же разработчики, которые строили автоматическую систему управления российским ракетно-зенитным и авиационным вооружением, вплоть до главной ядерной кнопки страны. К высокому профессионализму подрядчика, который не стал бы сдавать недоделанную работу, апеллирует защита Нечаева.

Контракт с подрядчиком стоимостью 1,4 млрд руб. Нечаев подписал осенью 2014 г. По условиям договора, подрядчик должен был объединить территориальные подсистемы ИСОД, создание которых длилось два года, в итоговую единую систему. Работа была принята в декабре 2014 г., тогда же была произведена ее оплата. Несмотря на найденные в последствии недоработки, ИСОД смогли запустить в январе 2015 г., и сейчас она набирает популярность среди сотрудников МВД в регионах. Наличие недоработок на момент приемки от подрядчика защита Нечаева мотивирует тем, что в подобных системах в любом случае постоянно идет настройка и обновления компонентов, то есть недоработками это считать нельзя

Из чего состоит ИСОД

ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам. Пользователи системы отмечают, что с ее внедрением передача данных стала занимать существенно меньше времени, а также ускорилась выдача населению справок и копий документов.

В состоянии неготовности к работе от подрядчика Нечаевым, предположительно, были приняты следующие компоненты: система проверки подозреваемых онлайн «Следопыт М», предназначенная для оперативных работников уголовного розыска, сервер закрытой связи «Мост», через который МВД намеревалось передавать статистику в прокуратуру, и база данных «Модернизация ИБД».

ИСОД — это уже вторая попытка МВД обзавестись единой информационной системой. Первая попытка датируется 2005 г., когда ведомство попыталось создать Единую информационную телекоммуникационную систему органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД). Система, на создание которой ушло 42 млрд руб., так и не заработала, а на ее основе было решено построить более современную ИСОД.