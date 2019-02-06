Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров

ФАС передала в Минкомсвязи законопроект, обязывающий устанавливать российское ПО на все реализуемые в стране гаджеты и компьютеры. Устройства без соответствующих приложений к продаже допускаться не будут.

Правительство рассмотрит поправки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила на рассмотрение в Минкомсвязи поправки к законам «О связи» и «Об информации», о завершении разработки концепции которых стало известно в конце января 2019 г. В министерство, пишет «Коммерсант», передана самая жесткая с точки зрения отношения к иностранным компаниям версия документа – она, фактически, запрещает продажи на территории гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Данная инициатива уже вызвала беспокойство среди крупных западных корпораций.

Поправки к законам предусматривают обязательную установку ПО отечественной разработки (как минимум, антивируса, браузера, навигатора и мессенджера) на все продаваемые в России смартфоны, ноутбуки и настольные компьютеры весом до 10 кг, а также на планшетные компьютеры. Финальные варианты перечня устройств, подпадающих под действие нового законопроекта, и предустанавливаемых приложений будут сформированы непосредственно Правительством.

Без приложений – нет сертификата

Все компьютеры и мобильные устройства, произведенные за рубежом и ввозимые в Россию легальными методами, проходят обязательную сертификацию РСТ (Росстандарт) прежде, чем попасть на прилавки и витрины магазинов. Для получения соответствующего сертификата устройство должно соответствовать ряду требований как к аппаратной, так и к программной части, и после принятия новых поправок, как сообщил «Коммерсанту» замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, к числу требований добавится необходимость обязательного наличия предустановленного российского ПО. Иными словами, смартфонам, ноутбукам и прочей электронике из перечня Правительства без программ такого рода будет не под силу пройти сертификацию, и в официальную розницу они не поступят.

Такой смартфон к продажам в России не допустят

Слова Голомолзина в интервью «Коммерсанту» подтвердил и представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. В состав РАТЕК входят многие компании с мировым именем, включая Google, Apple, Samsung и Huawei – производителей смартфонов премиум-класса.

Кто в проигрыше

Введение новых требований к сертификации мобильных устройств и компьютеров отразится в первую очередь на иностранных компаниях, в том числе на Apple, гаджеты которой отличаются закрытой файловой системой. Apple уже направила в ФАС отрицательный отзыв на поправки к законам «О связи» и «Об информации».

Между тем, под iOS уже существуют и антивирусы (Dr. Web), и браузеры («Яндекс.браузер»), и мессенджеры (ICQ) российской разработки, и даже «Яндекс.навигатор» под этой платформой тоже есть. Таким образом, Apple останется решить лишь вопрос с предустановкой ПО на свои устройства.

Производители устройств на базе ОС Google Android выйдут из ситуации с меньшими потерями – под Android, самую популярную ОС в мире и в России, российские разработчики предлагают широкий выбор программ, в том числе и тех, которые может потребовать Правительство для списка предустановленных. Но все они, и Apple тоже, столкнутся с другой проблемой: интегрировав в заводскую прошивку, к примеру, смартфона российское ПО, они не смогут удалить его в следующем обновлении – эту возможность направленные в Минкомсвязи поправки к законам строго исключают. Кроме того, гаджеты могут поставляться с комплектом зарубежных приложений, но пользователь сможет удалить стандартными средствами ОС. Это еще одно обязательное требование, рассмотренное в поправках.

Кто в выигрыше

Новые поправки ФАС могут нести прямую выгоду всем разработчикам программного обеспечения, как настольного, так и мобильного. Разработчики могут получить удобный способ продвижения своих продуктов, легализованный на уровне закона.

Наибольшую выгоду получит российский интернет-гигант «Яндекс», которого «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник называет «главным лоббистом законопроекта». Принятие поправок позволит корпорации экономить десятки миллионов долларов в год (точная сумма не раскрывается), которые она платит за предустановку своих приложений в распространяемые в России смартфоны и планшеты.

«Яндекс.телефон» переполнен ПО отечественной разработки

«Яндекс» никак не комментирует свою возможную причастность к продвижению предложенных ФАС поправок. Ранее представители корпорации прокомментировали возможность вступления изменений в силу: «Важно, чтобы технические детали любого нового регулирования были тщательно проработаны. Безусловно, существующие коммерческие договоренности с производителями необходимо сохранить. Также не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств».

С заботой о россиянах?

Необходимость иностранным производителям техники следовать новой букве закона имеет как очевидные плюсы, так и возможные минусы. Плюсы – это в первую очередь возможность пользоваться привычным российским ПО с полностью русскоязычным интерфейсом и адаптированными под российские реалии возможностями (в том числе регулярно обновляемые базы данных переносных камер слежки за скоростью в навигаторах). Также потребители смогут удалять ненужные им приложения от производителя гаджета, не внося изменения в прошивку, и быть уверенными, что после следующего апдейта российское ПО не будет удалено автоматически. Звучит многообещающе, но есть нюанс.

Новые требования могут не лучшим образом отразиться на стоимости РСТ-устройств, которые и без того стоят существенно дороже полностью аналогичных гаджетов без сертификата Росстандарта. К примеру, Apple iPhone XS Max в версии 512 ГБ памяти по умолчанию оценивается в $1450 или около 95 700 руб. по курсу на 6 февраля 2019 г. РСТ-версия этого же смартфона без каких-либо изменений в прошивке или электронной начинке доступна в России по цене более 130 тыс. руб.