Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг

Рейтинг российских офисов

Аналитический центр TAdviser представил первый рейтинг самых доходных российских офисов иностранных ИТ-компаний. В список вошли 50 поставщиков ИКТ-аппаратуры, ПО, ИТ-услуг и услуг ЦОДов. Проанализировав их выручку, центр пришел к заключению, что в целом бизнес крупных представители мировой ИТ-отрасли в России растет.

По итогам 2017 г. средства, прошедшие через российские представительства иностранных ИТ-компаний, составили примерно 600 млрд руб. Годовой рост совокупного оборота офисов составил 10,6%, если ориентироваться на показатели тех компаний, по которым есть данные за два последних года. В 2016 г. общая выручка российских представительств зарубежных вендоров составила примерно 483 млрд руб., в 2017 г. показатель вырос до 535 млрд руб.

Методология исследования

Рейтинг был составлен по данным бухгалтерской отчетности за 2017 г. — в том виде, в котором они представлены в базе «Контур.Фокус». По наблюдениям CNews, база может содержать не вполне точные данные в связи с их несвоевременной актуализацией.

В рейтинге приведена выручка компаний за 2017 г. и 2016 г., а также указан годовой рост показателя. В том случае, если у зарубежной компании есть несколько юрлиц в России, и все они приносят выручку от деятельности в сфере ИТ, то в рейтинге поступления от них учитывались суммарно.

В рейтинг были включены только те компании, финансовые показатели которых опубликованы в открытом доступе. В связи с этим из списка выпали некоторые крупные вендоры, поскольку по ним нет данных. Яркий пример — HP Enterprise, российское юрлицо которой называется ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз». При наличии данных у компании был шанс оказаться примерно в середине рейтинга, поскольку в 2015 г. выручка ее российского юрлица достигала 3,6 млрд руб.

Вышел рейтинг самых доходных российских офисов ИТ-гигантов

TAdviser отмечает, что не весь российский бизнес зарубежных ИТ-компаний может проходить через их местные представительства в связи с практикой заключения прямых контрактов с зарубежными офисами. Однако источник TAdviser в руководстве крупного российского системного интегратора отмечает, что чем приоритетнее для компании российский рынок, тем больше продаж она осуществляет через местный офис, причем это вопрос выживания. Источник полагает, что через российские юрлица проводится до 90% продаж вендоров в России.

Пятерка лидеров

Первое место в рейтинге занимает российское подразделение Apple с выручкой на уровне 152 млрд руб. и годовым ростом 22%. На втором месте находится LG Electronics, которая зафиксировала в России выручку в 76 млрд руб. при годовом спаде в 7%.

На третьей строчке расположилась Huawei с выручкой около 62 млрд руб. Годовой рост показателя установить не удалось в связи с отсутствием данных за предыдущий год, однако собеседник TAdviser на рынке сообщил, что, вероятно, здесь следует говорить об очень высоком росте в связи с повышением качества продукции в последние годы, стремлением компании нарастить продажи в связи с политикой импортозамещения и гибкой ценовой политикой.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Название Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика 1 Apple (ООО "Эппл Рус") 151 926 499 123 565 067 22 2 LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС") 76 190 361 82 415 311 -7 3 Huawei* 62 117 188 нд нд 4 Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга") 54 086 597 47 654 923 13 5 Google (ООО "Гугл") 45 219 802 29 916 891 51 6 Siemens (ООО "Сименс") 36 886 050 40 609 702 -9 7 SAP СНГ* 34 112 076 27 202 597 25 8 Schneider Electric* 32 541 851 30 356 265 7 9 Cisco* 27 489 574 19 429 199 41 10 Dell (ООО "Делл") 19 535 126 14 428 366 35 11 Xerox (ООО "Ксерокс (СНГ)") 13 002 928 12 321 942 5 12 IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия") 10 927 296 11 950 988 -8 13 Canon (ООО "Канон Ру") 10 670 286 10 474 826 1 14 Microsoft (ООО "Майкрософт Рус") 9 246 070 9 894 346 -6 15 Panasonic (ООО "Панасоник Рус") 8 567 320 8 376 579 2 16 ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии") 8 418 050 13 010 823 -35 17 Orange Business Services (ООО "Эквант") 8 376 857 9 269 168 -9 18 Emerson (ООО "Эмерсон") 8 243 151 9 072 017 -9 19 EPAM* 8 139 851 6 276 511 30 20 Nokia Networks* 7 681 138 нд нд 21 Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус") 7 244 798 6 393 691 13 22 Comparex (ООО "Компарекс") 6 640 590 7 674 746 -13 23 Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус") 5 801 786 9 245 430 -37 24 Ingenico (ООО "Инженико") 5 339 621 4 879 145 9 25 T-Systems* 4 098 769 3 367 591 21,7 26 Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО") 5 003 746 4 999 215 <1 27 SAS (ООО "САС Институт") 3 008 907 2 376 093 26 28 Ricoh (ООО "РИКО Рус") 2 933 212 2 812 740 4 29 Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез") 2 921 316 2 199 556 32 30 Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент") 2 820 180 3 132 638 -9 31 Nikon (ООО "Никон") 2 562 003 3 130 945 -18 32 Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша") 2 408 537 2 340 332 2 33 NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы") 2 172 756 нд нд 34 EMC (ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс")* 2 098 251 2 049 463 2 35 Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер") 1 982 880 1 998 190 - <1 36 Acronis (ООО "Акронис") 1 793 551 1 459 000 22 37 Lenovo (Леново Восточная Европа/Азия) 1 432 189 1 935 560 -27 38 Ingram Micro (ООО "Им Инжиниринг Сервисез") 1 364 848 нд нд 39 Avaya (ООО "Авайя СНГ") 1 348 288 1 014 142 32 40 Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз") 1 121 773 1 008 317 11 41 Eaton (ООО "Итон") 1 092 100 1 472 651 11 42 Amdocs (ООО "Амдокс Солюшнз Лтд") 932 459 608 499 53 43 Intel (ООО "Интел Текнолоджис")* 886 818 нд нд 44 Toshiba (ООО "Тошиба Рус") 872 297 883 573 -3 45 Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем") 871 149 нд нд 46 Hitachi Vantara (ООО "Хитачи Вантара") 856 374 769 281 11 47 Juniper Networks (ООО "Джунипер Нетворкинг Солюшнз") 431 567 271 528 58 48 HP ("Хьюлетт-Паккард А.О.")* 399 015 4 391 695 -91 49 Genesys (ООО "Генезис Телекоммуникационные Лаборатории") 368 882 нд нд 50 IXcellerate (ООО "ИКСЕЛЕРЕЙТ") 367 779 175 239 48

Источник: TAdviser

Примечания к таблице:

1. Huawei - за 2017 год включает выручку юрлиц ООО "Техкомпания Хуавэй" и ООО "Хуавэй Сервисез" (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 26.07.2018);

2. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс;

3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс";

4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс";

5. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения";

6. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс");

7. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус";

8. EMC принадлежит Dell;

9. Intel - существенная выручка шла через АО "Интел А/О", но с 2016 года данных по ней нет;

10. HP - существенная выручка шла через "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз", но с 2016 года данных по ней нет.

В частности, недорогие в сравнении с известными брендами сервера Huawei используются у заказчиков в качестве вспомогательных, хотя критические бизнес-процессы компании на них переводить пока не решаются.

Пятерку лидеров дополняют Samsung Electronics с выручкой в 54 млрд руб. и ростом на 13% и Google с выручкой в 45 млрд руб. и ростом на 31%.

Другие участники

Следующую пятерку составляют Siemens, SAP, Schneider Electric, Cisco и Dell. Здесь примечателен спад у Siemens на 9%, а также рост на 25% у SAP, на 41% — у Cisco, и на 35% — у Dell. Успехи Schneider Electric, увеличившей выручку в России на 7% за год, источники объясняют продажами решений АСУ ТП, которые пользовались в 2017 г. повышенным спросом в связи со строительством новых заводов. Что касается Cisco, то здесь некоторые источники на рынке подтверждают указанную динамику, а некоторые полагают, что реальный рост был меньше. Компания продвигает в России свои сервера, но о крупных заказах собеседники TAdviser не слышали.

IBM находится на двенадцатом месте в рейтинге, Microsoft — на четырнадцатом, годовой спад выручки у них составляет 8% и 6% соответственно. Источники на рынке отмечают, что реальное падение продаж у IBM должно быть даже значительнее, чем зафиксировано в российском офисе. Большую часть выручки подобных компаний составляют поступления от продаж оборудования, а IBM продает в основном недешевые сервера с долгим циклом продажи. Продукт пользуется спросом, но реальная потребность в нем не так велика, чтобы положительная динамика выручки была стабильной. Также источник TAdviser в одном из российских системных интеграторов сообщил, что в России IBM потеснил ее бывший OEM-партнер — компания Yadro, у которой уже есть собственная линейка оборудования.

Lenovo расположилась на 37 строчке со спадом на 27%. Intel занимает 43 место, динамику в связи с отсутствием данных за 2016 г. проанализировать не удалось. HP находится на 49 месте с годовым спадом на 91%.

Прогноз на 2018 год

На 2018 г. аналитики TAdviser дают менее оптимистичный прогноз, поскольку нарастающая политическая напряженность и схема импортозамещения в госсекторе могут отрицательно сказаться на развитии бизнеса иностранных ИТ-компаний в России. Свою негативную роль может сыграть и повышение цен на технику в связи с падением рубля. Справиться с последним фактором будет проще тем вендорам, у которых организовано местное производство и присутствует гибкая ценовая политика.

Вместе с тем способствовать положительной динамике в 2018 г. будет продолжающаяся цифровая трансформация бизнеса, за счет которой растет спрос на ИТ-продукцию, в частности, на решения иностранных вендоров. В ряде случаев росту будет способствовать отсутствие конкурентоспособных российских аналогов зарубежной продукции. В целом у иностранных компаний есть шансы показать в России положительную динамику в 2018 г., полагают аналитики TAdviser.