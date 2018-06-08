Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото

Новый Blackberry Key2, ориентированный на бизнес-пользователей и фанатов бренда, получил двойную камеру, обновленную клавиатуру, улучшенную систему конфиденциальности и новейшую версию Android по вразумительной цене.

С клавиатурой и расширенной защитой

Компания TCL Communication, владеющая лицензией на производство смартфонов под торговой маркой Blackberry, анонсировала новый смартфон Blackberry Key2, оснащенный обновленной физической клавиатурой с расширенной функциональностью.

Blackberry Key2 получил «из коробки» самую новую операционную систему Android 8.1 Oreo. В новой кнопочной модели Blackberry также впервые для бренда представлена двойная камера и новая универсальная клавиша быстрого доступа Speed Key для быстрого перехода к часто используемым приложениям, контактам и функциям.

Смартфон Blackberry Key2 также получил ряд расширенных и усовершенствованных функций безопасности, разработанных для TCL Communication канадской Blackberry Limited. Выступая с речью в рамках презентации новинки, Алекс Тербер (Alex Thurber), старший вице-президент и генеральный директор Blackberry Mobility Solutions, заявил, что «телефоны Blackberry являются самыми защищенными Android-устройствами в мире. Они созданы для обеспечения безопасности, и мы рады быть партнерами TCL Communication в запуске нового Blackberry Key2».

Статус культового и безопасного смартфона Blackberry Key2 также отметил в своем выступлении Ален Лежен (Alain Lejeune), старший вице-президент TCL Communication и президент Blackberry Mobile: «Представляя Blackberry Key2, мы уверены, что создали особый смартфон, который объединил в себе все черты, обеспечившие смартфонам Blackberry культовый статус, с техническими новшествами, что делает его не только одним из лучших устройств по параметрам безопасности и конфиденциальности, но и самым совершенным смартфоном Blackberry из когда-либо созданных».

Культ клавиатуры под вывеской Android

Модель Blackberry Key2 выполнена в корпусе с тонкой алюминиевой рамкой Series 7 для дополнительной прочности, и задней панелью с покрытием Soft-touch. Габариты смартфона составляют 151,4 x 71,8 x 8,5 мм.

Смартфон Blackberry Key2 в корпусе черного цвета

Blackberry Key2 оснащен интеллектуальной клавиатурой нового поколения и 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с матрицей IPS и разрешением 1620 x 1080 точек (соотношение сторон 3:2), плотностью 434 точек на дюйм. Дисплей покрыт 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass для формирования бесшовного дизайна и защиты от царапин.

Клавиши Blackberry Key2 получили матовое покрытые и увеличенное межклавишное расстояние, а их высота стала больше на 20% для удобного ввода текста. 35-клавишная QWERTY-клавиатура нового смартфона с тыльной подсветкой получила ряд новых функций. В смартфон интегрирован дактилоскопический сканер нового поколения с уменьшенным временем распознавания отпечатка пальца.

Встроенный в Blackberry Key2 дактилоскопический сканер

Дебютировавшая в смартфоне Key2 новая клавиша Speed Key служит для моментального запуска избранных функций. Для доступа к часто используемым приложениям, контактам или функциям нет необходимости возвращаться на домашний экран или искать приложения в папках, достаточно нажать клавишу Speed Key в сочетании с любой из 52 настраиваемых горячих клавиш для запуска нужного приложения, звонка нужному контакту, отправки сообщения или доступа к другим функциям. Клавиатура поддерживает интуитивный ввод текста с помощью жестов, а также выполняет функцию тачпада для сенсорной навигации.

Фронтальная и тыльная сторона Key2

Blackberry Key2 получил 8-ядерный 64-битный процессор Qualcomm SDM660 (четыре ядра Kryo 260 2,2 ГГц плюс четыре ядра Kryo 1,8 ГГц), 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью увеличения ее объема с помощью флещ-карт MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Blackberry Key2 в корпусе серебристой расцветки

Смартфон Blackberry Key2 оснащен двойной основной камерой на базе двух сенсоров 12 МП с фазовым автофокусом. Один из сенсоров оснащен крупными пикселями 1,28 мкм и широкоугольной оптикой с апертурой F1.8 и углом обзора 79.3°, второй – с пикселями 1,0 мкм, оснащен оптикой с апертурой F2.6 и углом обзора 50°. Камера обладает двухтональной светодиодной вспышкой FlashHDR, автоматической настройкой баланса белого, быстрым автофокусом, улучшенной системой стабилизации изображения, и поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Основная сдвоенная камера смартфона Blackberry Key2

Фронтальная камера оснащена сенсором 8 МП, «селфи-вспышкой» (Selfie Flash), роль которой играет экран, и способна снимать видео с качеством до 1080p и скоростью до 30 кадров в секунду.

Blackberry Key2 имеет новые режимы съемки, такие как портретный режим и Superzoom. В портретном режиме пользователи могут делать профессионально выглядящие фотографии с эффектом студийного света. Оптический зум, используя технологию многокадрового уменьшения шума для получения наилучшего результата, позволяет делать детальные снимки, даже с большого расстояния.

Blackberry Key2 также оснащен технологией Google Lens, благодаря которой можно ознакомиться с отзывами о книге, сфотографировав обложку, получить информацию о достопримечательностях и многое другое.

Смартфон Blackberry Key2 оснащен аккумулятором емкостью 3500 мАч, что, по данным компании, обеспечивает автономную работу без подзарядки на протяжении до двух дней. В дополнение к технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, Blackberry Key2 имеет функцию интеллектуального использования аккумулятора, благодаря которой смартфон, основываясь на ежедневных привычках пользователя, рекомендует оптимальное время зарядки, чтобы полноценно пользоваться смартфоном до конца следующей встречи, авиаперелета или мероприятия.

Пользовательский интерфейс Blackberry Key2

Как и все смартфоны Blackberry, новый Blackberry Key2 имеет встроенные функции безопасности и конфиденциальности. Система безопасности Blackberry Key2, по данным компании, простирается от защищенной операционной системы до собственной технологии аппаратного корня доверия с ключами безопасности для каждого процессора. Установленное приложение DTEK от Blackberry показывает уровень безопасности устройства, контролирует доступ к данным и управляет разрешениями приложений.

Пользователь имеет возможность управлять тем, какие приложения имеют доступ к информации о местоположении, камере, микрофону и другим данным. DTEK от Blackberry включает функцию Proactive Health, которая позволяет сканировать устройство и моментально получать отчет о потенциальных уязвимых сторонах и возможностях оптимизации системы безопасности.

Приложение Locker дает возможности для контроля конфиденциальности: документы и фотографий, помещенные в личные папки, не загружаются в облако, а защищенный браузер Firefox Focus от Mozilla обеспечивает приватность и защиту от отслеживания во время интернет-сессии. Доступ к приложению Locker осуществляется по отпечатку пальца или паролю, позволяя безопасно хранить конфиденциальную информацию, приложения, изображения и загруженные файлы.

Blackberry Key2 включен в программу Android Enterprise Recommended, разработанную Google для помощи предприятиям в выборе Android-смартфонов. На практике это означает, что устройство отвечает требованиям Google, в числе которых ежемесячные обновления безопасности, предоставляемые Blackberry Mobile, аппаратные бизнес-функции и как минимум одно значительное обновление ОС. Blackberry Key2 также поддерживает функцию автоматической настройки, позволяющей крупным компаниям управлять мобильной инфрастуктурой.

Blackberry Key2 имеет доступ магазину приложений Google Play и сервисам Google Assistant и Google Lens. Он также имеет настраиваемую клавишу Convenience Key, служащую для быстрого доступа к самым используемым приложениям для различных пользовательских профилей: дома, в машине, во время встречи или на ходу.

Доступность и цена

По данным компании, начало поставок смартфона Blackberry Key2 в мировом масштабе запланировано уже на июнь 2018 г.

Рекомендованная розничная цена смартфона начинается от $649 (649 евро). Рекомендованная цена Blackberry Key2 для российского рынка пока не объявлена.